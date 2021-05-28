Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,5477 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,4801 руб., максимальный - 11,57 руб. Была заключена 301 сделка. Объем торгов составил 1337,77 млн руб., что на 65% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,5104 руб. за юань.

28 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 162 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,5477 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 59015,859 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 249,111 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 582 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,5082 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,1925 руб., максимальный - 73,71 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 73,1925 руб., максимальный - 73,71 руб. Было заключено... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1377 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 89,4597 руб. Минимальный курс евро составил 89,0975 руб., максимальный - 89,75 руб. Было заключено 6673... Минимальный курс евро составил 89,0975 руб., максимальный - 89,75 руб. Было заключено 6673... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 162 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,5477 руб. Минимальный курс юаня составил 11,4801 руб., максимальный - 11,57 руб. Была заключена 301 сделка.... Минимальный курс юаня составил 11,4801 руб., максимальный - 11,57 руб. Была заключена 301 сделка.... читать дальше

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Российский рынок акций, открывшийся ростом индексов на 0,2-0,4%, завершил пятницу Европейские фондовые индексы повышались весь день, приближаясь к новым рекордным максимумам. Европейские фондовые индексы повышались весь день, приближаясь к новым рекордным максимумам. Азиатские фондовые индикаторы преимущественно выросли в пятницу на фоне... Азиатские фондовые индикаторы преимущественно выросли в пятницу на фоне... читать дальше

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Альфа-банк в 1-м квартале 2021 года сократил чистую прибыль по МСФО в 3,4 раза - до 36,4 млрд рублей по сравнению со 124,2 млрд рублей прибыли годом ранее, следует из отчета кредитной организации. Чистый процентный доход до вычета резервов в январе-марте 2021 года... Чистый процентный доход до вычета резервов в январе-марте 2021 года... читать дальше

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По итогам 1-го квартала чистая прибыль группы Газпромбанка по МСФО выросла в 1,8 раза - до 33,7 млрд рублей против 18,4 млрд рублей годом ранее, говорится в сообщении банка. Чистый процентный доход в январе-марте 2021 года вырос на 23,6% - до 47,6 млрд... Чистый процентный доход в январе-марте 2021 года вырос на 23,6% - до 47,6 млрд... читать дальше

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Банк Японии, один из крупнейших инвесторов фондового рынка страны, получил рекордный доход от инвестиций в акции за финансовый год, который завершился 31 марта, благодаря росту котировок на фоне ожиданий восстановления глобальной экономики после шока, связанного с пандемией... читать дальше

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Средняя цена экспорта "голубого топлива" в дальнее зарубежье в 2021 году "никак не опустится ниже $200/тыс. куб. м", заявил Андрей Зотов из департамента анализа и оптимизации "Газпром экспорта" в ходе телефонной конференции. Он отказался привести конкретную оценку по цене... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности лизинговой компании "РЕСО-лизинг", а также ее облигаций на уровне "ruA+", по рейтингу сохранен "стабильный" прогноз, сообщается в пресс-релизе агентства. "Рейтинг обусловлен сильными рыночными... "Рейтинг обусловлен сильными рыночными... читать дальше

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Ограничения для иностранных аудиторов, введенные российским правительством в апреле, уже начали влиять на отчетность крупных компаний. Как следует из сообщения "Транснефти", трубопроводная монополия опубликовала неаудированную отчетность по МСФО за 1-й квартал 2021... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 710 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,5077 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,145 руб., максимальный - 73,66 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 73,145 руб., максимальный - 73,66 руб. Было... читать дальше

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По итогам 1-го квартала т.г. чистая прибыль "Транснефти" по МСФО составила 50,4 млрд рублей, что на 11% меньше уровня 2020 года, сообщила компания. Аналитики полагали, что показатель составит лишь 42 млрд рублей. Ближе всех оказался прогноз Газпромбанка - 48,9 млрд... читать дальше

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В мае индекс производственной активности Чикаго (ISM-Chicago) вырос до максимальных с ноября 1973 года 75,2 пункта, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Месяцем ранее значение показателя составляло 72,1 пункта. Экономисты, опрошенные The Wall... Месяцем ранее значение показателя составляло 72,1 пункта. Экономисты, опрошенные The Wall... читать дальше

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Сбербанк разместил 32,23% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС_PRT_CMD_BSK-5Y-001Р-442R на 322,325 млн рублей, говорится в сообщении банка. Номинальный объем выпуска - 1 млрд рублей. Номинальный объем выпуска - 1 млрд рублей. Срок обращения - 5 лет. Срок обращения - 5 лет. По выпуску предусмотрен один купон, ставка... По выпуску предусмотрен один купон, ставка... читать дальше

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Индекс потребительского доверия в США в мае упал до 82,9 пункта по сравнению с 88,3 пункта месяцем ранее, свидетельствуют окончательные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Это минимальный показатель за последние 3... Это минимальный показатель за последние 3... читать дальше

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