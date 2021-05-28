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Главная  /  Все новости  /  Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 73,5077 руб.
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28 мая 2021 года 18:00

Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 73,5077 руб.

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28 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 710 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,5077 руб.

Минимальный курс доллара США составил 73,145 руб., максимальный - 73,66 руб. Было заключено 12949 сделок. Объем торгов составил 64542,7 млн руб., что на 40% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 73,21 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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Опубликовано /Финмаркет/
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