28 мая 2021 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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28 мая. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 31.05 по 06.06 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|31.05.2021
|09:00
|Объемы розничных продаж в Германии
|Апрель 2021
|31.05.2021
|09:45
|Данные о потребительских расходах во Франции
|Апрель 2021
|31.05.2021
|11:00
|Изменение денежной массы в еврозоне
|Апрель 2021
|31.05.2021
|12:00
|Предварительная оценка потребительских цен в Италии
|Май 2021
|31.05.2021
|15:00
|Предварительная оценка потребительских цен в Германии
|Май 2021
|31.05.2021
|15:30
|Цены производителей в Канаде
|Апрель 2021
|01.06.2021
|09:00
|Индекс изменения стоимости жилья в Великобритании от NationWide
|Май 2021
|01.06.2021
|10:55
|Данные о безработице в Германии
|Май 2021
|01.06.2021
|11:00
|Данные о безработице в Италии
|Апрель 2021
|01.06.2021
|11:00
|Изменение ВВП Италии
|I квартал 2021
|01.06.2021
|12:00
|Данные по безработице в еврозоне
|Апрель 2021
|01.06.2021
|12:00
|Предварительная оценка потребительских цен в еврозоне
|Май 2021
|01.06.2021
|15:30
|Изменение ВВП Канады
|I квартал 2021
|01.06.2021
|15:30
|Месячное изменение ВВП Канады
|Март 2021
|01.06.2021
|17:00
|Индекс деловой активности в производственном секторе США
|Май 2021
|01.06.2021
|17:00
|Объем расходов на строительство в США
|Апрель 2021
|02.06.2021
|11:30
|Изменение денежной массы в Великобритании
|Апрель 2021
|02.06.2021
|12:00
|Изменение цен производителей в еврозоне
|Апрель 2021
|02.06.2021
|15:30
|Разрешения на строительство в Канаде
|Апрель 2021
|03.06.2021
|15:15
|Занятость в производственном секторе США
|Май 2021
|03.06.2021
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 16 по 22 мая
|03.06.2021
|15:30
|Производительность труда и стоимость рабочий силы в США
|I квартал 2021
|03.06.2021
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 09 по 15 мая
|03.06.2021
|17:00
|Индекс деловой активности в секторе услуг США
|Май 2021
|03.06.2021
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 22 по 28 мая
|04.06.2021
|12:00
|Объемы розничных продаж в еврозоне
|Апрель 2021
|04.06.2021
|15:30
|Безработица в Канаде
|Май 2021
|04.06.2021
|15:30
|Данные с рынка труда США
|Май 2021
|04.06.2021
|17:00
|Индекс деловой активности IVEY в Канаде
|Май 2021
|04.06.2021
|17:00
|Объем заказов на товары длительного пользования в США
|Апрель 2021
|04.06.2021
|17:00
|Объем промышленных заказов в США
|Апрель 2021
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Время
Публикация
Период
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