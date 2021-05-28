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28 мая 2021 года 15:15
Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 89,5976 руб.
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28 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 10 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 89,5976 руб. Минимальный курс евро составил 89,42 руб., максимальный - 89,6775 руб. Было заключено 2950 сделок. Объем торгов составил 16157,5 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 89,4425 руб. за евро. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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