ЦБ РФ установил курс доллара США с 29 мая в размере 73,587 руб.

28 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 29 мая, составляет 73,587 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 12,90 коп.

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По итогам 1-го квартала т.г. чистая прибыль "Транснефти" по МСФО составила 50,4 млрд рублей, что на 11% меньше уровня 2020 года, сообщила компания. Аналитики полагали, что показатель составит лишь 42 млрд рублей. Ближе всех оказался прогноз Газпромбанка - 48,9 млрд... читать дальше

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В мае индекс производственной активности Чикаго (ISM-Chicago) вырос до максимальных с ноября 1973 года 75,2 пункта, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Месяцем ранее значение показателя составляло 72,1 пункта. Экономисты, опрошенные The Wall... Месяцем ранее значение показателя составляло 72,1 пункта. Экономисты, опрошенные The Wall... читать дальше

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Сбербанк разместил 32,23% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС_PRT_CMD_BSK-5Y-001Р-442R на 322,325 млн рублей, говорится в сообщении банка. Номинальный объем выпуска - 1 млрд рублей. Номинальный объем выпуска - 1 млрд рублей. Срок обращения - 5 лет. Срок обращения - 5 лет. По выпуску предусмотрен один купон, ставка... По выпуску предусмотрен один купон, ставка... читать дальше

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Индекс потребительского доверия в США в мае упал до 82,9 пункта по сравнению с 88,3 пункта месяцем ранее, свидетельствуют окончательные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Это минимальный показатель за последние 3... Это минимальный показатель за последние 3... читать дальше

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ВТБ, лидирующий среди российских банков по объему драгметаллов на балансе, в апреле 2021 года увеличил запасы на 1,8 тонны в пересчете на золото - до 36,1 тонны на начало мая. Как следует из отчетности кредитных организаций, опубликованной на сайте ЦБ РФ, самым крупным... Как следует из отчетности кредитных организаций, опубликованной на сайте ЦБ РФ, самым крупным... читать дальше

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Транспортные машины" (СТМ) полностью разместило выпуск 3-летних дебютных облигаций серии 001Р-01 объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на выпуск прошел 25 мая. Сбор заявок на выпуск прошел 25 мая. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 8,25-8,45% годовых, в... Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 8,25-8,45% годовых, в... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 31.05 по 06.06 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

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Китай с 2022 года запретит использование одноразовых соломинок, посуды и упаковочных пакетов из неразлагаемого пластика на внутренних пассажирских авиарейсах, сообщило Управление гражданской авиации страны (CAAC). Кроме того, со следующего года такие пластиковые изделия... Кроме того, со следующего года такие пластиковые изделия... читать дальше

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ЛК "Европлан" приобрела в рамках оферты 1 млн 981,936 тыс. облигаций серии БО-06 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении компании. Объем выпуска после частично-досрочного погашения 20% от номинала 25 мая составляет 3 млн облигаций номиналом 800 рублей каждая,... Объем выпуска после частично-досрочного погашения 20% от номинала 25 мая составляет 3 млн облигаций номиналом 800 рублей каждая,... читать дальше

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В начале торгов в пятницу рынок акций США повышается и может продемонстрировать недельный рост. Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:55 мск вырос на 139,48 пункта (0,4%) и составил 34604,12 пункта. Standard & Poor's 500 поднялся на 12,42 пункта (0,3%) - до 4213,3... Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:55 мск вырос на 139,48 пункта (0,4%) и составил 34604,12 пункта. Standard & Poor's 500 поднялся на 12,42 пункта (0,3%) - до 4213,3... читать дальше

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В понедельник, 31 мая, в Великобритании праздник - Весенний банковский выходной, в США праздник - День Поминовения. В среду, 2 июня, в Италии праздник - День провозглашения Республики. В среду, 2 июня, в Италии праздник - День провозглашения Республики. . . Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Банки не хотят брать на себя роль "ESG-контролеров", опасаясь, что все расходы на организацию системы отслеживания деятельности заемщиков лягут на них - как уже было с ПОД-ФТ, заявил глава ВТБ Андрей Костин. "Недавно у нас было совещание с западными руководителями... "Недавно у нас было совещание с западными руководителями... читать дальше

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Минсельхоз РФ определил размер плавающих экспортных пошлин на зерно, которые вступят в силу со 2 июня в рамках демпферного механизма.. Так, пошлина на пшеницу составит $28,1, на кукурузу - $52,2, на ячмень - $39,6 за тонну. Эти пошлины будут действовать по 8 июня... читать дальше

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ООО "Совкомбанк лизинг" завершило размещение дополнительного выпуска N2 облигаций серии БО-П02 в объеме 1 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Цена размещения составила 100% от номинала. Цена размещения составила 100% от номинала. Сбор заявок на дополнительный выпуск проходил 26... Сбор заявок на дополнительный выпуск проходил 26... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 29 мая по 4 июня ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат Размер выплат Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 29 мая по 4 июня ожидаются выплаты купонных доходов по 133 выпускам облигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат Размер выплат Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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