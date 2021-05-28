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Главная  /  Все новости  /  Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,5513 руб.
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28 мая 2021 года 12:00

Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,5513 руб.

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28 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 131 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,5513 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,5445 руб., максимальный - 11,83 руб. Была заключена 91 сделка. Объем торгов составил 556,04 млн руб., что на 35% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,5494 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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Период

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Эмитент

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В течение ближайшей недели с 29 мая по 4 июня ожидаются выплаты купонных доходов по 133 выпускам облигаций
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Размер выплат

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