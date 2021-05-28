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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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Промпроизводство в апреле в России выросло на 7,2%
В апреле рост промпроизводства в РФ разогнался до 7,2% после 2,3% в марте. Данные оказались лучше прогнозов аналитиков, ожидавших повышение на 6,4%. По отношению к апрелю 2019 года показатель вырос на 2,2%
 
Банковский кризис может начаться до апреля 2022 года
Ряд метрик в банковской отрасли подают тревожные сигналы, предупредили в Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). Центр оценил вероятность наступления системного кризиса в секторе до апреля 2022 года как высокую,...
 
Минсельхоз не ожидает дефицита яиц
Минсельхоз не ожидает дефицита яиц на внутреннем рынке РФ, говорится в сообщении ведомства. Однако производители из-за роста затрат заявляют о планах по снижению поголовья несушек. Текущую ситуацию на рынке птицеводческой продукции министерство...
 
Пенсионные накопления в ПФР растут перед снижением
По итогам первого квартала 2021 года объем пенсионных накоплений, сконцентрированных в Пенсионном фонде России (ПФР), достиг 2,003 трлн руб., на 0,3% больше, чем на конец 2020 года. Об этом свидетельствуют данные государственной УК ВЭБ.РФ и ПФР. В...
 
28 мая 2021 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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28 мая. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
09:45 Изменение ВВП Франции I квартал 2021
09:45 Предварительная оценка потребительских цен во Франции Май 2021
09:45 Цены производителей во Франции Апрель 2021
11:00 Изменение цен производителей в Италии Апрель 2021
12:00 Индекс делового и потребительского доверия в еврозоне Май 2021
15:30 Изменение расходов и доходов населения США Апрель 2021
15:30 Предварительные данные по запасам на оптовых складах США Апрель 2021
16:45 Индекс производственной активности Чикаго Май 2021
17:00 Индекс доверия потребителей (Университет Мичигана) Май 2021

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
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НОВОСТИ
28 мая 2021 года 10:34
Динамика ВВП Франции в 1-м квартале пересмотрена в сторону снижения
ВВП Франции в первом квартале 2021 года снизился на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют окончательные данные национального статистического института Insee. Предварительные данные показали рост на 0,4%, и эксперты не ожидали пересмотра этой...    читать дальше
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28 мая 2021 года 10:28
Fitch подтвердило рейтинги "Европлана", "Совкомбанк лизинга" и "Балтийского лизинга"
Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валюте ЛК "Европлан", "Совкомбанк лизинга" и "Балтийского лизинга".

Как говорится в пресс-релизе агентства, рейтинги "Европлана" подтверждены...    читать дальше
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28 мая 2021 года 10:20
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 10:05 мск 28 мая снижается
По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи понизился на 1,41 пункта (0,038%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3737,27 пункта.

По состоянию на 10:05 мск индекс РТС понизился на 3,73 пункта (0,233%) по сравнению с закрытием предыдущего...    читать дальше
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28 мая 2021 года 10:20
Инфляция во Франции в мае ускорилась до 1,4%, потребрасходы в апреле упали на 8,3%
Потребительские цены во Франции в мае 2021 года, рассчитанные по французским стандартам, выросли на 1,4% в годовом выражении после повышения на 1,2% в апреле, свидетельствуют предварительные данные Национального статистического управления Insee. Относительно предыдущего месяца...    читать дальше
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28 мая 2021 года 10:13
Банк России 26 мая купил валюту на 6,6 млрд руб.
ЦБ РФ 26 мая купил валюту для Минфина в рамках бюджетного правила на 6,6 млрд рублей, следует из данных Банка России. Днем ранее объем покупки валюты составил 6,5 млрд рублей.

Минфин с 11 мая по 4 июня планирует приобрести валюту на 123,7 млрд рублей. Ежедневный объем...    читать дальше
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28 мая 2021 года 10:06
Рынок акций РФ открылся в зеленой зоне
Сегодняшние торги фондовый рынок России начал на подъеме вслед за мировыми фондовыми площадками и нефтью, подогретыми статистикой из США.

Американские фондовые индексы Dow Jones и S&P 500 выросли вчера на 0,1-0,4%, Nasdaq почти не изменился.

Сегодня на подъеме...    читать дальше
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28 мая 2021 года 10:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 10:00 мск составил 72,4/74,66 руб.
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 72,4/74,66 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 11 коп., Cредний курс продажи вырос...
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28 мая 2021 года 10:00
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 86 млрд руб.
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 28 мая по данным на начало операционного дня снизилось до 86 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня сальдо...
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28 мая 2021 года 09:52
Правительство РФ утвердило решение о пошлине на экспорт сои с 1 июля
Правительство РФ утвердило решение о пошлине на экспорт сои с 1 июля 2021 года. Как сообщается в пресс-релизе кабинета министров, размер пошлины составит 20% от стоимости продукции, но не менее $100 за тонну.

Сейчас ставка экспортной пошлины равна 30%. "Снижение, с...    читать дальше
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28 мая 2021 года 09:45
GM возобновляет работу пяти сборочных заводов, которые были закрыты из-за дефицита полупроводнико
Американский автопроизводитель General Motors Co. (GM) возобновляет работу пяти сборочных заводов, которые он был вынужден закрыть за последние месяцы из-за глобального дефицита полупроводников, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление компании.

В ближайшие...    читать дальше
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28 мая 2021 года 09:37
Доллар растет к большинству валют на сильных статданных
Доллар США укрепляется в пятницу к евро и иене благодаря сильным статданным по американской экономике, опубликованным накануне.

Данные по американскому рынку труда, обнародованные накануне, показали более существенное, чем ожидалось, сокращение количества заявок на...    читать дальше
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28 мая 2021 года 09:32
ВТБ разместит 31 мая однодневные бонды серии КС-4-19 на 50 млрд рублей
8 мая. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 31 мая однодневные биржевые облигации серии КС-4-19 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4...    читать дальше
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28 мая 2021 года 09:29
Спрос на "зеленые" бонды Москвы на 23% превысил предложение
Спрос на 74-й выпуск 7-летних "зеленых" бондов Москвы на 23% превысил предложение, говорится в сообщении пресс-службы Департамента финансов столицы.

"Итоги прошедших торгов показали высокий спрос со стороны участников фондового рынка на первые в России "зеленые"...    читать дальше
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28 мая 2021 года 09:26
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2709,6 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 1191,38 млрд руб.
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 28 мая составили по Российской Федерации 2709,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2539,5 млрд руб.

На начало...    читать дальше
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28 мая 2021 года 09:08
Азиатские рынки акций торгуются на подъеме
Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона повышаются на торгах в пятницу на фоне обнадеживающих признаков того, что восстановление экономики США от пандемии набирает обороты.

Оптимизм инвесторов поддержали лучшие, чем ожидалось, данные с рынка труда...    читать дальше
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28 мая 2021 года 08:59
ЦБ РФ отозвал лицензию у банка "ИРС"
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка ИРС (АО, рег. № 272, г. Москва), говорится в сообщении ЦБ.

"Банк "ИРС" занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности, а...    читать дальше
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