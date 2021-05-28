28 мая 2021 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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28 мая. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:45
|Изменение ВВП Франции
|I квартал 2021
|09:45
|Предварительная оценка потребительских цен во Франции
|Май 2021
|09:45
|Цены производителей во Франции
|Апрель 2021
|11:00
|Изменение цен производителей в Италии
|Апрель 2021
|12:00
|Индекс делового и потребительского доверия в еврозоне
|Май 2021
|15:30
|Изменение расходов и доходов населения США
|Апрель 2021
|15:30
|Предварительные данные по запасам на оптовых складах США
|Апрель 2021
|16:45
|Индекс производственной активности Чикаго
|Май 2021
|17:00
|Индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|Май 2021
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28 мая 2021 года 10:34
ВВП Франции в первом квартале 2021 года снизился на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют окончательные данные национального статистического института Insee. Предварительные данные показали рост на 0,4%, и эксперты не ожидали пересмотра этой... читать дальше
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28 мая 2021 года 10:28
Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валюте ЛК "Европлан", "Совкомбанк лизинга" и "Балтийского лизинга".
Как говорится в пресс-релизе агентства, рейтинги "Европлана" подтверждены... читать дальше
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28 мая 2021 года 10:20
По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи понизился на 1,41 пункта (0,038%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3737,27 пункта.
По состоянию на 10:05 мск индекс РТС понизился на 3,73 пункта (0,233%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше
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28 мая 2021 года 10:20
Потребительские цены во Франции в мае 2021 года, рассчитанные по французским стандартам, выросли на 1,4% в годовом выражении после повышения на 1,2% в апреле, свидетельствуют предварительные данные Национального статистического управления Insee. Относительно предыдущего месяца... читать дальше
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28 мая 2021 года 10:13
ЦБ РФ 26 мая купил валюту для Минфина в рамках бюджетного правила на 6,6 млрд рублей, следует из данных Банка России. Днем ранее объем покупки валюты составил 6,5 млрд рублей.
Минфин с 11 мая по 4 июня планирует приобрести валюту на 123,7 млрд рублей. Ежедневный объем... читать дальше
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28 мая 2021 года 10:06
Сегодняшние торги фондовый рынок России начал на подъеме вслед за мировыми фондовыми площадками и нефтью, подогретыми статистикой из США.
Американские фондовые индексы Dow Jones и S&P 500 выросли вчера на 0,1-0,4%, Nasdaq почти не изменился.
Сегодня на подъеме... читать дальше
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28 мая 2021 года 10:02
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 72,4/74,66 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 11 коп., Cредний курс продажи вырос...
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28 мая 2021 года 10:00
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 28 мая по данным на начало операционного дня снизилось до 86 млрд руб.
На начало предыдущего операционного дня сальдо...
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28 мая 2021 года 09:52
Правительство РФ утвердило решение о пошлине на экспорт сои с 1 июля 2021 года. Как сообщается в пресс-релизе кабинета министров, размер пошлины составит 20% от стоимости продукции, но не менее $100 за тонну.
Сейчас ставка экспортной пошлины равна 30%. "Снижение, с... читать дальше
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28 мая 2021 года 09:45
Американский автопроизводитель General Motors Co. (GM) возобновляет работу пяти сборочных заводов, которые он был вынужден закрыть за последние месяцы из-за глобального дефицита полупроводников, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление компании.
В ближайшие... читать дальше
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28 мая 2021 года 09:37
Доллар США укрепляется в пятницу к евро и иене благодаря сильным статданным по американской экономике, опубликованным накануне.
Данные по американскому рынку труда, обнародованные накануне, показали более существенное, чем ожидалось, сокращение количества заявок на... читать дальше
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28 мая 2021 года 09:32
8 мая. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 31 мая однодневные биржевые облигации серии КС-4-19 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4... читать дальше
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28 мая 2021 года 09:29
Спрос на 74-й выпуск 7-летних "зеленых" бондов Москвы на 23% превысил предложение, говорится в сообщении пресс-службы Департамента финансов столицы.
"Итоги прошедших торгов показали высокий спрос со стороны участников фондового рынка на первые в России "зеленые"... читать дальше
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28 мая 2021 года 09:26
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 28 мая составили по Российской Федерации 2709,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2539,5 млрд руб.
На начало... читать дальше
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28 мая 2021 года 09:08
Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона повышаются на торгах в пятницу на фоне обнадеживающих признаков того, что восстановление экономики США от пандемии набирает обороты.
Оптимизм инвесторов поддержали лучшие, чем ожидалось, данные с рынка труда... читать дальше
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28 мая 2021 года 08:59
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка ИРС (АО, рег. № 272, г. Москва), говорится в сообщении ЦБ.
"Банк "ИРС" занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности, а... читать дальше
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