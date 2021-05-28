.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 73,458 руб., евро - 89,6555 руб.
.
28 мая 2021 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 73,458 руб., евро - 89,6555 руб.
|0
27 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 28 мая, составляет 73,458 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,57 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 28 мая, составляет 89,6555 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 28,37 коп.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
28 мая 2021 года 10:34
ВВП Франции в первом квартале 2021 года снизился на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют окончательные данные национального статистического института Insee. Предварительные данные показали рост на 0,4%, и эксперты не ожидали пересмотра этой... читать дальше
.28 мая 2021 года 10:28
Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валюте ЛК "Европлан", "Совкомбанк лизинга" и "Балтийского лизинга". Как говорится в пресс-релизе агентства, рейтинги "Европлана" подтверждены... читать дальше
.28 мая 2021 года 10:20
По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи понизился на 1,41 пункта (0,038%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3737,27 пункта. По состоянию на 10:05 мск индекс РТС понизился на 3,73 пункта (0,233%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше
.28 мая 2021 года 10:20
Потребительские цены во Франции в мае 2021 года, рассчитанные по французским стандартам, выросли на 1,4% в годовом выражении после повышения на 1,2% в апреле, свидетельствуют предварительные данные Национального статистического управления Insee. Относительно предыдущего месяца... читать дальше
.28 мая 2021 года 10:13
ЦБ РФ 26 мая купил валюту для Минфина в рамках бюджетного правила на 6,6 млрд рублей, следует из данных Банка России. Днем ранее объем покупки валюты составил 6,5 млрд рублей. Минфин с 11 мая по 4 июня планирует приобрести валюту на 123,7 млрд рублей. Ежедневный объем... читать дальше
.28 мая 2021 года 10:06
Сегодняшние торги фондовый рынок России начал на подъеме вслед за мировыми фондовыми площадками и нефтью, подогретыми статистикой из США. Американские фондовые индексы Dow Jones и S&P 500 выросли вчера на 0,1-0,4%, Nasdaq почти не изменился. Сегодня на подъеме... читать дальше
.28 мая 2021 года 10:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 10:00 мск составил 72,4/74,66 руб.
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 72,4/74,66 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 11 коп., Cредний курс продажи вырос...
.28 мая 2021 года 10:00
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 28 мая по данным на начало операционного дня снизилось до 86 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо...
.28 мая 2021 года 09:52
Правительство РФ утвердило решение о пошлине на экспорт сои с 1 июля 2021 года. Как сообщается в пресс-релизе кабинета министров, размер пошлины составит 20% от стоимости продукции, но не менее $100 за тонну. Сейчас ставка экспортной пошлины равна 30%. "Снижение, с... читать дальше
.28 мая 2021 года 09:45
Американский автопроизводитель General Motors Co. (GM) возобновляет работу пяти сборочных заводов, которые он был вынужден закрыть за последние месяцы из-за глобального дефицита полупроводников, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление компании. В ближайшие... читать дальше
.28 мая 2021 года 09:37
Доллар США укрепляется в пятницу к евро и иене благодаря сильным статданным по американской экономике, опубликованным накануне. Данные по американскому рынку труда, обнародованные накануне, показали более существенное, чем ожидалось, сокращение количества заявок на... читать дальше
.28 мая 2021 года 09:32
8 мая. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 31 мая однодневные биржевые облигации серии КС-4-19 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4... читать дальше
.28 мая 2021 года 09:29
Спрос на 74-й выпуск 7-летних "зеленых" бондов Москвы на 23% превысил предложение, говорится в сообщении пресс-службы Департамента финансов столицы. "Итоги прошедших торгов показали высокий спрос со стороны участников фондового рынка на первые в России "зеленые"... читать дальше
.28 мая 2021 года 09:26
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2709,6 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 1191,38 млрд руб.
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 28 мая составили по Российской Федерации 2709,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2539,5 млрд руб. На начало... читать дальше
.28 мая 2021 года 09:08
Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона повышаются на торгах в пятницу на фоне обнадеживающих признаков того, что восстановление экономики США от пандемии набирает обороты. Оптимизм инвесторов поддержали лучшие, чем ожидалось, данные с рынка труда... читать дальше
.28 мая 2021 года 08:59
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка ИРС (АО, рег. № 272, г. Москва), говорится в сообщении ЦБ. "Банк "ИРС" занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности, а... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.