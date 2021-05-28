ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 73,458 руб., евро - 89,6555 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 28 мая, составляет 89,6555 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 28,37 коп.

27 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 28 мая, составляет 73,458 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,57 коп.

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ВВП Франции в первом квартале 2021 года снизился на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют окончательные данные национального статистического института Insee. Предварительные данные показали рост на 0,4%, и эксперты не ожидали пересмотра этой... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валюте ЛК "Европлан", "Совкомбанк лизинга" и "Балтийского лизинга". Как говорится в пресс-релизе агентства, рейтинги "Европлана" подтверждены... Как говорится в пресс-релизе агентства, рейтинги "Европлана" подтверждены... читать дальше

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По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи понизился на 1,41 пункта (0,038%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3737,27 пункта. По состоянию на 10:05 мск индекс РТС понизился на 3,73 пункта (0,233%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:05 мск индекс РТС понизился на 3,73 пункта (0,233%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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Потребительские цены во Франции в мае 2021 года, рассчитанные по французским стандартам, выросли на 1,4% в годовом выражении после повышения на 1,2% в апреле, свидетельствуют предварительные данные Национального статистического управления Insee. Относительно предыдущего месяца... читать дальше

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ЦБ РФ 26 мая купил валюту для Минфина в рамках бюджетного правила на 6,6 млрд рублей, следует из данных Банка России. Днем ранее объем покупки валюты составил 6,5 млрд рублей. Минфин с 11 мая по 4 июня планирует приобрести валюту на 123,7 млрд рублей. Ежедневный объем... Минфин с 11 мая по 4 июня планирует приобрести валюту на 123,7 млрд рублей. Ежедневный объем... читать дальше

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Сегодняшние торги фондовый рынок России начал на подъеме вслед за мировыми фондовыми площадками и нефтью, подогретыми статистикой из США. Американские фондовые индексы Dow Jones и S&P 500 выросли вчера на 0,1-0,4%, Nasdaq почти не изменился. Американские фондовые индексы Dow Jones и S&P 500 выросли вчера на 0,1-0,4%, Nasdaq почти не изменился. Сегодня на подъеме... Сегодня на подъеме... читать дальше

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 72,4/74,66 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 11 коп., Cредний курс продажи вырос...

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 28 мая по данным на начало операционного дня снизилось до 86 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо... На начало предыдущего операционного дня сальдо...

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Правительство РФ утвердило решение о пошлине на экспорт сои с 1 июля 2021 года. Как сообщается в пресс-релизе кабинета министров, размер пошлины составит 20% от стоимости продукции, но не менее $100 за тонну. Сейчас ставка экспортной пошлины равна 30%. "Снижение, с... Сейчас ставка экспортной пошлины равна 30%. "Снижение, с... читать дальше

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Американский автопроизводитель General Motors Co. (GM) возобновляет работу пяти сборочных заводов, которые он был вынужден закрыть за последние месяцы из-за глобального дефицита полупроводников, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление компании. В ближайшие... В ближайшие... читать дальше

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Доллар США укрепляется в пятницу к евро и иене благодаря сильным статданным по американской экономике, опубликованным накануне. Данные по американскому рынку труда, обнародованные накануне, показали более существенное, чем ожидалось, сокращение количества заявок на... Данные по американскому рынку труда, обнародованные накануне, показали более существенное, чем ожидалось, сокращение количества заявок на... читать дальше

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8 мая. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 31 мая однодневные биржевые облигации серии КС-4-19 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4... читать дальше

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Спрос на 74-й выпуск 7-летних "зеленых" бондов Москвы на 23% превысил предложение, говорится в сообщении пресс-службы Департамента финансов столицы. "Итоги прошедших торгов показали высокий спрос со стороны участников фондового рынка на первые в России "зеленые"... "Итоги прошедших торгов показали высокий спрос со стороны участников фондового рынка на первые в России "зеленые"... читать дальше

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 28 мая составили по Российской Федерации 2709,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2539,5 млрд руб. На начало... На начало... читать дальше

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Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона повышаются на торгах в пятницу на фоне обнадеживающих признаков того, что восстановление экономики США от пандемии набирает обороты. Оптимизм инвесторов поддержали лучшие, чем ожидалось, данные с рынка труда... Оптимизм инвесторов поддержали лучшие, чем ожидалось, данные с рынка труда... читать дальше

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Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка ИРС (АО, рег. № 272, г. Москва), говорится в сообщении ЦБ. "Банк "ИРС" занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности, а... "Банк "ИРС" занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности, а... читать дальше

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