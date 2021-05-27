Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 73,4452 руб.

Минимальный курс доллара США составил 73,32 руб., максимальный - 73,5975 руб. Было заключено 36500 сделок. Объем торгов составил 158876,48 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 73,5375 руб. за доллар США.

27 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 801 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,4452 руб.

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"Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала облигации "Магнита" серий БО-002Р-04 и БО-002Р-05 и включила их в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску серии БО-002Р-04 присвоен регистрационный номер 4B02-04-60525-P-002P, серии... Выпуску серии БО-002Р-04 присвоен регистрационный номер 4B02-04-60525-P-002P, серии... читать дальше

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нк России зарегистрировал выпуск 3-летних облигаций МФК "МигКредит" серии 01, говорится в сообщении ЦБ. Выпуску присвоен регистрационный номер 4-01-00340-R. Выпуску присвоен регистрационный номер 4-01-00340-R. У компании в обращении один выпуск на 193,85 млн рублей. У компании в обращении один выпуск на 193,85 млн рублей. "МигКредит" работает с 2011 года,... "МигКредит" работает с 2011 года,...

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осковская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала облигации Альфа-банка серии 002Р-12 и включила их в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-12-01326-B-002P. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-12-01326-B-002P. Как сообщалось, сбор заявок проходил... Как сообщалось, сбор заявок проходил... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 58766,748 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 22,218 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 136 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,5315 руб. Минимальный курс юаня составил 11,506 руб., максимальный - 11,549 руб. Было заключено 286 сделок.... Минимальный курс юаня составил 11,506 руб., максимальный - 11,549 руб. Было заключено 286 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3218 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 89,5952 руб. Минимальный курс евро составил 89,4125 руб., максимальный - 89,755 руб. Было заключено 5622... Минимальный курс евро составил 89,4125 руб., максимальный - 89,755 руб. Было заключено 5622... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 801 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,4452 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,32 руб., максимальный - 73,5975 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 73,32 руб., максимальный - 73,5975 руб. Было заключено... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в России с 17 по 23 мая 2021 года выросли на 0,1%, следует из данных Федеральной службы госстатистики РФ (Росстата). На предыдущих двух неделях цены не менялись. С начала года бензин подорожал на 3,7%. По данным Росстата, к 24 мая... По данным Росстата, к 24 мая... читать дальше

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Рынок акций РФ после дневной консолидации возобновил подъем вслед за внешними фондовыми площадками на фоне неплохой статистики в США, и завершает торги на позитиве. Индекс МосБиржи обновил исторический максимум. В Азии в четверг динамика индексов акций была смешанной... В Азии в четверг динамика индексов акций была смешанной... читать дальше

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ПАО "Газпром" построило 261 км из 803-километрового участка газопровода "Сила Сибири" от Ковыктинского до Чаяндинского месторождения, сообщает концерн по итогам рассмотрения статуса реализации крупнейших инвестиционных проектов на правлении. Компания продолжает... Компания продолжает... читать дальше

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Минфин приступил к проведению рабочих консультаций с автостраховщиками в рамках подготовки пакета новых предложений по модернизации ОСАГО, сообщил заместитель руководителя департамента финансовой политики Минфина РФ Роман Точилин, выступая на годовом собрании Российского союза... читать дальше

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ХБ 31 мая с 11:00 до 12:00 МСК планирует собирать заявки на выпуск 2-летних облигаций объемом 5 млрд рублей серии БO-06-002P, говорится в сообщении банка. Техразмещение запланировано на 2 июня. Техразмещение запланировано на 2 июня. Организатором банк выступит самостоятельно. Организатором банк выступит самостоятельно. В настоящее время... В настоящее время... читать дальше

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АКРА подтвердило рейтинг ООО "Лента" (MOEX: LNTA) на уровне "AA-(RU)", прогноз "стабильный", и его облигаций - на уровне "AA-(RU)", говорится в пресс-релизе агентства. "Подтверждение кредитного рейтинга ООО "Лента" связано с тем, что, по мнению агентства, анонсированная... "Подтверждение кредитного рейтинга ООО "Лента" связано с тем, что, по мнению агентства, анонсированная... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило долгосрочные кредитные рейтинги в иностранной и национальной валюте ПАО "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП) до "BB+" с "BB". Прогноз рейтингов - "стабильный", говорится в пресс-релизе... читать дальше

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"Норникель" прогнозирует увеличение дефицита палладия в 2021 году до 0,9 млн унций, говорится в обзоре по рынкам металлов от экспертов "Норникеля" и ICBC Standard Bank. В феврале "Норникель" оценивал дефицит в этом году лишь в 0,2 млн унций. В прошлом году дефицит был на уровне... читать дальше

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"Эксперт РА" подтвердило рейтинг облигаций "Икс 5 Финанс" 001Р-11 на уровне "ruAA+", говорится в пресс-релизе агентства. "По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство... "По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство... читать дальше

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