Учетные цены Банка России на драгметаллы с 28 мая

27 мая. FINMARKET.RU -РФ с 28 мая установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4475,59 (-22,81) руб./грамм; на серебро - 65,31 (-1,12) руб./грамм; на платину - 2810,46 (-28,94) руб./грамм; на палладий - 6534,9 (-36,83) руб./грамм.

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"Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала облигации "Магнита" серий БО-002Р-04 и БО-002Р-05 и включила их в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску серии БО-002Р-04 присвоен регистрационный номер 4B02-04-60525-P-002P, серии... Выпуску серии БО-002Р-04 присвоен регистрационный номер 4B02-04-60525-P-002P, серии... читать дальше

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нк России зарегистрировал выпуск 3-летних облигаций МФК "МигКредит" серии 01, говорится в сообщении ЦБ. Выпуску присвоен регистрационный номер 4-01-00340-R. Выпуску присвоен регистрационный номер 4-01-00340-R. У компании в обращении один выпуск на 193,85 млн рублей. У компании в обращении один выпуск на 193,85 млн рублей. "МигКредит" работает с 2011 года,... "МигКредит" работает с 2011 года,...

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осковская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала облигации Альфа-банка серии 002Р-12 и включила их в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-12-01326-B-002P. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-12-01326-B-002P. Как сообщалось, сбор заявок проходил... Как сообщалось, сбор заявок проходил... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 58766,748 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 22,218 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 136 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,5315 руб. Минимальный курс юаня составил 11,506 руб., максимальный - 11,549 руб. Было заключено 286 сделок.... Минимальный курс юаня составил 11,506 руб., максимальный - 11,549 руб. Было заключено 286 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3218 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 89,5952 руб. Минимальный курс евро составил 89,4125 руб., максимальный - 89,755 руб. Было заключено 5622... Минимальный курс евро составил 89,4125 руб., максимальный - 89,755 руб. Было заключено 5622... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 801 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,4452 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,32 руб., максимальный - 73,5975 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 73,32 руб., максимальный - 73,5975 руб. Было заключено... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в России с 17 по 23 мая 2021 года выросли на 0,1%, следует из данных Федеральной службы госстатистики РФ (Росстата). На предыдущих двух неделях цены не менялись. С начала года бензин подорожал на 3,7%. По данным Росстата, к 24 мая... По данным Росстата, к 24 мая... читать дальше

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Рынок акций РФ после дневной консолидации возобновил подъем вслед за внешними фондовыми площадками на фоне неплохой статистики в США, и завершает торги на позитиве. Индекс МосБиржи обновил исторический максимум. В Азии в четверг динамика индексов акций была смешанной... В Азии в четверг динамика индексов акций была смешанной... читать дальше

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ПАО "Газпром" построило 261 км из 803-километрового участка газопровода "Сила Сибири" от Ковыктинского до Чаяндинского месторождения, сообщает концерн по итогам рассмотрения статуса реализации крупнейших инвестиционных проектов на правлении. Компания продолжает... Компания продолжает... читать дальше

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Минфин приступил к проведению рабочих консультаций с автостраховщиками в рамках подготовки пакета новых предложений по модернизации ОСАГО, сообщил заместитель руководителя департамента финансовой политики Минфина РФ Роман Точилин, выступая на годовом собрании Российского союза... читать дальше

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ХБ 31 мая с 11:00 до 12:00 МСК планирует собирать заявки на выпуск 2-летних облигаций объемом 5 млрд рублей серии БO-06-002P, говорится в сообщении банка. Техразмещение запланировано на 2 июня. Техразмещение запланировано на 2 июня. Организатором банк выступит самостоятельно. Организатором банк выступит самостоятельно. В настоящее время... В настоящее время... читать дальше

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АКРА подтвердило рейтинг ООО "Лента" (MOEX: LNTA) на уровне "AA-(RU)", прогноз "стабильный", и его облигаций - на уровне "AA-(RU)", говорится в пресс-релизе агентства. "Подтверждение кредитного рейтинга ООО "Лента" связано с тем, что, по мнению агентства, анонсированная... "Подтверждение кредитного рейтинга ООО "Лента" связано с тем, что, по мнению агентства, анонсированная... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило долгосрочные кредитные рейтинги в иностранной и национальной валюте ПАО "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП) до "BB+" с "BB". Прогноз рейтингов - "стабильный", говорится в пресс-релизе... читать дальше

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"Норникель" прогнозирует увеличение дефицита палладия в 2021 году до 0,9 млн унций, говорится в обзоре по рынкам металлов от экспертов "Норникеля" и ICBC Standard Bank. В феврале "Норникель" оценивал дефицит в этом году лишь в 0,2 млн унций. В прошлом году дефицит был на уровне... читать дальше

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"Эксперт РА" подтвердило рейтинг облигаций "Икс 5 Финанс" 001Р-11 на уровне "ruAA+", говорится в пресс-релизе агентства. "По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство... "По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство... читать дальше

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