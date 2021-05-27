Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2862 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 1391,76 млрд руб.

27 мая. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 27 мая составили по Российской Федерации 2862 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2703,6 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2813,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2650,8 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 27 мая составили 1391,76 млрд руб. против 1063,22173 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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