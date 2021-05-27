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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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Промпроизводство в апреле в России выросло на 7,2%
В апреле рост промпроизводства в РФ разогнался до 7,2% после 2,3% в марте. Данные оказались лучше прогнозов аналитиков, ожидавших повышение на 6,4%. По отношению к апрелю 2019 года показатель вырос на 2,2%
 
Инвестиции из ФНБ могут удвоить
Лимиты инвестирования из ФНБ в проекты могут быть расширены почти вдвое, пишут "Известия", ссылаясь на свои источники. Изначально предполагалось, что объем вложений будет ограничен 1 трлн рублей на три года — на этой планке настаивал Минфин. Сейчас...
 
Приватизация в РФ: рекордно низкое исполнение
План приватизации федерального имущества на 2017-2019 годы исполнен лишь на 25%, указывает Счетная палата РФ в своем отчете. "Причины низкой результативности выполнения Плана приватизации Счетная палата видит в недостатках формирования плана и...
 
Летом на рынке привлечения средств населения может измениться тренд
Уже этим летом на рынке привлечения средств населения может измениться тренд, пишет "Коммерсантъ", ссылающийся на мнение агентства "Национальные кредитные рейтинги" (НКР). Там считают, что рост вкладов населения в банках может возобновиться, а...
 
27 мая 2021 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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27 мая. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
11:00 Индекс потребительского доверия к экономике Италии Май 2021
15:30 Заявки на пособие по безработице в США С 16 по 22 мая
15:30 Пересмотренная предварительная оценка ВВП США I квартал 2021
15:30 Предварительные данные по объемам заказов на товары длительного пользования в США Апрель 2021
15:30 Число получающих пособие по безработице в США С 09 по 15 мая

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Опубликовано /Финмаркет/
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НОВОСТИ
27 мая 2021 года 13:17
Россияне смогут самостоятельно наложить запрет на выдачу кредитов и при необходимости отменить его
Законопроект о добровольном запрете на оформление кредитов готовится в Госдуме РФ, сообщил депутат российского парламента, заместитель председателя комитета по финансовым рынкам, координатор бюро расследований Общероссийского народного фронта Антон Гетта.

"Мы вышли с...    читать дальше
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27 мая 2021 года 13:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 13:00 мск 27 мая растет
Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 2,89 пункта (0,078%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3713,94 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3716,56 (+0,15%) пункта, минимальное - 3694,68...    читать дальше
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27 мая 2021 года 13:08
ВТБ в 2021 году планирует заработать прибыль по верхней границе прогноза в 250-270 млрд руб.
Второй квартал для ВТБ будет сопоставим по прибыльности с результатами первого квартала, в котором банк заработал 85,1 млрд рублей по МСФО, заявил член правления ВТБ Дмитрий Пьянов в ходе форума акционеров. Он также сообщил, что банк в 2021 году планирует заработать прибыль по...    читать дальше
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27 мая 2021 года 13:05
Средний курс продажи наличного доллара США в банках Москвы достиг минимального значения за месяц и составляет 74,298 руб.
Минимальное значение за месяц (с 27 апреля по 27 мая) - 74,298 руб. за доллар, максимальное значение - 76,185 руб. за доллар, средний курс продажи за месяц снизился на 1,62 руб.

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27 мая 2021 года 13:05
Средний курс покупки наличного доллара США в банках Москвы достиг максимального значения за неделю и составляет 72,821 руб.
Максимальное значение за неделю (с 20 мая по 27 мая) - 72,821 руб. за доллар, минимальное значение - 72,4653 руб. за доллар, средний курс покупки за неделю вырос на 0,17 руб.

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27 мая 2021 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск 27 мая средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 72,77/74,47 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 72,77/74,47 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 30 коп., средний...
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27 мая 2021 года 13:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 72,82/74,3 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 72,82/74,3 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 19 коп., Cредний курс продажи упал...
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27 мая 2021 года 13:02
Cредний курс покупки/продажи наличного евро в банках Москвы на 13:00 мск составил 88,92/90,5 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 88,92/90,5 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 4 коп., Cредний курс продажи упал на 50...
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27 мая 2021 года 12:55
Россия настаивает: мораторий на вылов осетровых на Каспии должен быть сохранен
Запрет на коммерческий промысел осетровых видов рыб в Каспийском море в ближайшие годы, скорее всего, снят не будет, Россия настаивается на его сохранении.

"Такой перспективы (снятия запрета) в ближайшие несколько лет нет. Мы настаиваем всегда на сохранении запрета,...    читать дальше
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27 мая 2021 года 12:48
В РФ уставшим банкирам могут упростить выход с рынка
Почти половина банков с базовой лицензией до сих пор не нашли свою бизнес-модель, ЦБ РФ и депутаты рассмотрят вопрос упрощения выхода уставших банкиров с рынка.

Вопрос о создании условий для цивилизованного ухода с рынка добросовестных банкиров поднял на совместном...    читать дальше
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27 мая 2021 года 12:40
Центробанк намерен дополнительно проверить работу кредитных кооперативов с маткапиталом
ЦБ РФ планирует провести дополнительные проверки работы кредитных кооперативов с материнским капиталом, сообщил зампред Банка России Владимир Чистюхин в ходе совместного заседания комитетов Госдумы. По его словам, предыдущие проверки показали нецелевое использование маткапитала...    читать дальше
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27 мая 2021 года 12:32
Российские рыбаки снизили улов с начала года на 9,3%
Рыбаки РФ к 24 мая выловили 1,9 млн тонн рыбы, что на 9,3% меньше, чем на аналогичную дату прошлого года, сообщил "Интерфаксу" заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов в кулуарах международного форума "Каспий 2021: пути устойчивого развития" в...    читать дальше
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27 мая 2021 года 12:26
Чистая прибыль "МРСК Урала" по МСФО в 1-м квартале выросла в 1,5 раза
ОАО "МРСК Урала" (входит в группу компаний "Россети") в январе-марте 2021 года увеличило чистую прибыль по МСФО на 48,4%, или в полтора раза - до 1,394 млрд рублей против 939 млн рублей в 1-м квартале 2020 года, сообщается в отчетности АО.

Выручка предприятия выросла на...    читать дальше
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27 мая 2021 года 12:20
Сильный рост цен на ряд товаров прекратится по мере возвращения экономики к равновесию - ЦБ РФ
Сильный рост цен на ряд товаров в России, в том числе на стройматериалы, носит временный характер, он прекратится по мере возвращения экономики к устойчивому равновесию, считает зампред Банка России Алексей Заботкин.

"Инфляция ускорилась, но говорить о гиперинфляции -...    читать дальше
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27 мая 2021 года 12:20
"Эксперт РА" подтвердило рейтинг двух выпусков бондов "Трансмашхолдинга" на уровне "ruAA"
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило кредитный рейтинг облигаций АО "Трансмашхолдинг" серий ПБО-04 и ПБО-05 на уровне "ruAA", сообщается в пресс-релизах агентства.

По данным выпускам не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию,...    читать дальше
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27 мая 2021 года 12:12
В январе-апреле оборот торговли и услуг в Москве вырос почти на 37%
За первые четыре месяца 2021 года оборот предприятий торговли и услуг Москвы превысил 4 трлн руб., это почти на 37% лучше показателя за аналогичный прошлогодний период, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир...    читать дальше
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