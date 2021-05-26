Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 73,5262 руб.

Минимальный курс доллара США составил 73,2625 руб., максимальный - 73,72 руб. Было заключено 38942 сделки. Объем торгов составил 178692,78 млн руб., что на 15% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 73,5 руб. за доллар США.

26 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1337 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,5262 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 58744,530 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 269,746 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1337 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,5262 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,2625 руб., максимальный - 73,72 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 73,2625 руб., максимальный - 73,72 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 490 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,5179 руб. Минимальный курс юаня составил 11,4775 руб., максимальный - 11,5497 руб. Было заключено 308... Минимальный курс юаня составил 11,4775 руб., максимальный - 11,5497 руб. Было заключено 308... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 283 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 89,9542 руб. Минимальный курс евро составил 89,68 руб., максимальный - 90,165 руб. Было заключено 5223 сделки.... Минимальный курс евро составил 89,68 руб., максимальный - 90,165 руб. Было заключено 5223 сделки.... читать дальше

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ООО "Совкомбанк лизинг" установило цену размещения дополнительного выпуска N2 облигаций серии БО-П02 на уровне 100%, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на дополнительный выпуск N2 облигаций серии БО-П02 проходил 26 мая с 11:00 до 15:00 МСК. Сбор заявок на дополнительный выпуск N2 облигаций серии БО-П02 проходил 26 мая с 11:00 до 15:00 МСК. Организатором... Организатором... читать дальше

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Предприятия РФ в январе-марте 2021 года получили сальдированную прибыль в размере 4 трлн 990,3 млрд рублей против прибыли в 1 трлн 446,8 млрд рублей в январе-марте 2020 года, рост в 3,4 раза, свидетельствуют оперативные данные Федеральной службы госстатистики (Росстата).... читать дальше

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Потребительские цены в РФ за период с 18 по 24 мая 2021 г. выросли на 0,2%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). На предыдущей неделе (с 12 по 17 мая) инфляция составила 0,1%. С начала мая потребительские цены увеличились на 0,5%, с начала года - на... С начала мая потребительские цены увеличились на 0,5%, с начала года - на... читать дальше

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Рынок акций РФ закрылся на подъеме на фоне ослабления геополитических рисков. Пресс-служба Кремля сообщила, что российско-американский саммит пройдет 16 июня в Женеве, на встрече будут обсуждаться российско-американские отношения, стратегическая стабильность, борьба с пандемией... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по вопросам экономики отметил постепенное восстановление российской экономики несмотря на все сложности. "В российской, и в глобальной экономике всё ещё действуют факторы нестабильности, вы об этом очень хорошо знаете. И в... "В российской, и в глобальной экономике всё ещё действуют факторы нестабильности, вы об этом очень хорошо знаете. И в... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин высказался против принудительной вакцинации от коронавируса, считает, что она должна быть сугубо добровольной. "Я еще раз хочу обозначить здесь свою позицию. На мой взгляд, вводить обязательную вакцинацию нецелесообразно и нельзя. Граждане... "Я еще раз хочу обозначить здесь свою позицию. На мой взгляд, вводить обязательную вакцинацию нецелесообразно и нельзя. Граждане... читать дальше

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"Мосбиржа" зарегистрировала дополнительный выпуск N2 облигаций ООО "Совкомбанк лизинг" серии БО-П02, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-02-00303-R-001P. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-02-00303-R-001P. Как сообщалось, ООО "Совкомбанк лизинг" 26 мая с 11:00 до 15:00 МСК... Как сообщалось, ООО "Совкомбанк лизинг" 26 мая с 11:00 до 15:00 МСК... читать дальше

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ООО "РЕСО-лизинг" установило ставку 1-го купона 10-летних облигаций с офертой через 4 года серии БО-П-01 объемом 3 млрд рублей на уровне 8% годовых, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на выпуск проходил 26 мая с 11:00 до 15:00 МСК. Сбор заявок на выпуск проходил 26 мая с 11:00 до 15:00 МСК. Ставка соответствует... Ставка соответствует... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок продолжают снижаться в ходе торгов в среду, хотя и сократили потери после публикации доклада министерства энергетики США, показавшего падение запасов "черного золота" в стране. Стоимость июльских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE... Стоимость июльских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE... читать дальше

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Безработица в России сокращается по сравнению с пиком периода эпидемии коронавируса, в апреле 2021 года ее уровень составил 5,2%, сообщил президент РФ Владимир Путин. "Сохраняется устойчивая тенденция на сокращение безработицы, на восстановление рынка труда. Ее пиковое... "Сохраняется устойчивая тенденция на сокращение безработицы, на восстановление рынка труда. Ее пиковое... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings обновило оценки стоимости ряда основных металлов, которые оно использует в прогнозах операционной деятельности и финансовых показателей компаний отрасли. В том числе были улучшены оценки на 2021-2022 годы для цветных... В том числе были улучшены оценки на 2021-2022 годы для цветных... читать дальше

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С банк полностью разместил 2-летние облигации серии 001P-01 объемом 5 млрд рублей по ставке на уровне 7,45% годовых, говорится в сообщении банка. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 7,59%. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 7,59%. Сбор заявок прошел 20 мая. Первоначально ориентир... Сбор заявок прошел 20 мая. Первоначально ориентир... читать дальше

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