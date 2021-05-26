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Главная  /  Все новости  /  Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 89,9542 руб.
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26 мая 2021 года 19:15

Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 89,9542 руб.

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26 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 283 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 89,9542 руб.

Минимальный курс евро составил 89,68 руб., максимальный - 90,165 руб. Было заключено 5223 сделки. Объем торгов составил 23779,67 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 89,7075 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
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