ЦБ РФ установил курс евро с 27 мая в размере 89,9392 руб.

26 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 27 мая, составляет 89,9392 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,53 коп.

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ООО "Совкомбанк лизинг" установило цену размещения дополнительного выпуска N2 облигаций серии БО-П02 на уровне 100%, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на дополнительный выпуск N2 облигаций серии БО-П02 проходил 26 мая с 11:00 до 15:00 МСК. Сбор заявок на дополнительный выпуск N2 облигаций серии БО-П02 проходил 26 мая с 11:00 до 15:00 МСК. Организатором... Организатором... читать дальше

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Предприятия РФ в январе-марте 2021 года получили сальдированную прибыль в размере 4 трлн 990,3 млрд рублей против прибыли в 1 трлн 446,8 млрд рублей в январе-марте 2020 года, рост в 3,4 раза, свидетельствуют оперативные данные Федеральной службы госстатистики (Росстата).... читать дальше

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Потребительские цены в РФ за период с 18 по 24 мая 2021 г. выросли на 0,2%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). На предыдущей неделе (с 12 по 17 мая) инфляция составила 0,1%. С начала мая потребительские цены увеличились на 0,5%, с начала года - на... С начала мая потребительские цены увеличились на 0,5%, с начала года - на... читать дальше

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Рынок акций РФ закрылся на подъеме на фоне ослабления геополитических рисков. Пресс-служба Кремля сообщила, что российско-американский саммит пройдет 16 июня в Женеве, на встрече будут обсуждаться российско-американские отношения, стратегическая стабильность, борьба с пандемией... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по вопросам экономики отметил постепенное восстановление российской экономики несмотря на все сложности. "В российской, и в глобальной экономике всё ещё действуют факторы нестабильности, вы об этом очень хорошо знаете. И в... "В российской, и в глобальной экономике всё ещё действуют факторы нестабильности, вы об этом очень хорошо знаете. И в... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин высказался против принудительной вакцинации от коронавируса, считает, что она должна быть сугубо добровольной. "Я еще раз хочу обозначить здесь свою позицию. На мой взгляд, вводить обязательную вакцинацию нецелесообразно и нельзя. Граждане... "Я еще раз хочу обозначить здесь свою позицию. На мой взгляд, вводить обязательную вакцинацию нецелесообразно и нельзя. Граждане... читать дальше

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"Мосбиржа" зарегистрировала дополнительный выпуск N2 облигаций ООО "Совкомбанк лизинг" серии БО-П02, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-02-00303-R-001P. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-02-00303-R-001P. Как сообщалось, ООО "Совкомбанк лизинг" 26 мая с 11:00 до 15:00 МСК... Как сообщалось, ООО "Совкомбанк лизинг" 26 мая с 11:00 до 15:00 МСК... читать дальше

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ООО "РЕСО-лизинг" установило ставку 1-го купона 10-летних облигаций с офертой через 4 года серии БО-П-01 объемом 3 млрд рублей на уровне 8% годовых, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на выпуск проходил 26 мая с 11:00 до 15:00 МСК. Сбор заявок на выпуск проходил 26 мая с 11:00 до 15:00 МСК. Ставка соответствует... Ставка соответствует... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок продолжают снижаться в ходе торгов в среду, хотя и сократили потери после публикации доклада министерства энергетики США, показавшего падение запасов "черного золота" в стране. Стоимость июльских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE... Стоимость июльских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE... читать дальше

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Безработица в России сокращается по сравнению с пиком периода эпидемии коронавируса, в апреле 2021 года ее уровень составил 5,2%, сообщил президент РФ Владимир Путин. "Сохраняется устойчивая тенденция на сокращение безработицы, на восстановление рынка труда. Ее пиковое... "Сохраняется устойчивая тенденция на сокращение безработицы, на восстановление рынка труда. Ее пиковое... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings обновило оценки стоимости ряда основных металлов, которые оно использует в прогнозах операционной деятельности и финансовых показателей компаний отрасли. В том числе были улучшены оценки на 2021-2022 годы для цветных... В том числе были улучшены оценки на 2021-2022 годы для цветных... читать дальше

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С банк полностью разместил 2-летние облигации серии 001P-01 объемом 5 млрд рублей по ставке на уровне 7,45% годовых, говорится в сообщении банка. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 7,59%. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 7,59%. Сбор заявок прошел 20 мая. Первоначально ориентир... Сбор заявок прошел 20 мая. Первоначально ориентир... читать дальше

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осковская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала облигаций ООО "Энергоника" серии 001Р-02 объемом и включила их в третий уровень котировального списка и сектор Роста, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер... Выпуску присвоен идентификационный номер... читать дальше

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"Эксперт РА" подтвердило рейтинг облигаций с залоговым обеспечением "СФО Локосервис финанс" на сумму 4,373 млрд рублей на уровне "ruBBB+", говорится в пресс-релизе агентства. "Агентство полагает, что структура выпуска облигаций ООО "СФО Локосервис финанс" не позволяет... "Агентство полагает, что структура выпуска облигаций ООО "СФО Локосервис финанс" не позволяет... читать дальше

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"Магнит" (MOEX: MGNT) в среду с 17:30 до 18:30 МСК проводит сбор заявок на облигации объемом 5-10 млрд рублей серии БО-001Р-05 со сроком обращения 3 года, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентир ставки 1-го купона - 7,05% годовых. Ориентир ставки 1-го купона - 7,05% годовых. Как... Как... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1304 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,5074 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,26 руб., максимальный - 73,705 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 73,26 руб., максимальный - 73,705 руб. Было... читать дальше

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