Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2813,6 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 1063,22 млрд руб.

26 мая. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 26 мая составили по Российской Федерации 2813,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2650,8 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 3551,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3337,2 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 26 мая составили 1063,22 млрд руб. против 1066,14286 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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