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Главная  /  Все новости  /  Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 73,3866 руб.
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25 мая 2021 года 19:15

Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 73,3866 руб.

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25 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2153 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,3866 руб.

Минимальный курс доллара США составил 73,195 руб., максимальный - 73,595 руб. Было заключено 37070 сделок. Объем торгов составил 137135,22 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 73,4825 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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