Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 73,3866 руб.

Минимальный курс доллара США составил 73,195 руб., максимальный - 73,595 руб. Было заключено 37070 сделок. Объем торгов составил 137135,22 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 73,4825 руб. за доллар США.

25 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2153 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,3866 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 58474,783 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 98,768 млрд руб., или на...

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Цены производителей на автомобильный бензин в РФ в апреле снизились в среднем на 0,2% (в помесячном сравнении) после скачка на 8,2% в март, роста на 3% в феврале и на 8,5% в январе. С начала года рост цен составил 21,8%. В годовом выражении рост цен в апреле составил 52% на фоне... читать дальше

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Отпуск тепла с российских электростанций, котельных и установок за первые четыре месяца этого года составил 624 млн Гкал, что на 13,5% больше показателя января-апреля 2020 года, сообщается в материалах Федеральной службы госстатистики РФ (Росстата). В частности,... В частности,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2153 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,3866 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,195 руб., максимальный - 73,595 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 73,195 руб., максимальный - 73,595 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 405 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 89,9222 руб. Минимальный курс евро составил 89,685 руб., максимальный - 90,0825 руб. Было заключено 4792... Минимальный курс евро составил 89,685 руб., максимальный - 90,0825 руб. Было заключено 4792... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 113 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,4689 руб. Минимальный курс юаня составил 11,44 руб., максимальный - 11,486 руб. Было заключено 268 сделок.... Минимальный курс юаня составил 11,44 руб., максимальный - 11,486 руб. Было заключено 268 сделок.... читать дальше

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Россия в апреле этого года по сравнению с мартом снизила производство пищевой продукции на 1,8%, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики РФ (Росстата). По сравнению с карантинным апрелем прошлого года производство выросло на 4,9%. За 4 месяца этого... По сравнению с карантинным апрелем прошлого года производство выросло на 4,9%. За 4 месяца этого... читать дальше

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Производство легковых автомобилей в России в апреле 2021 года упало к соответствующему месяцу "доковидного" 2019 года на 8,1%, грузовиков - выросло на 20,7%, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики РФ (Росстата). Согласно докладу ведомства, в апреле... Согласно докладу ведомства, в апреле... читать дальше

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Рынок акций РФ закрылся на подъеме на фоне подросших внешних фондовых площадок на надеждах, что всплеск инфляции в США будет непродолжительным, а также благодаря ослаблению геополитических рисков. Индекс РТС обновил максимум с конца января на фоне укрепления рубля. Во... Во... читать дальше

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Общая численность безработных в России в апреле 2021 года уменьшилась на 159 тыс. по сравнению с мартом и составила 3 млн 898 тыс. человек, свидетельствуют предварительные данные Федеральной службы госстатистики РФ (Росстата). Это восьмой месяц подряд, в котором фиксируется... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала облигации ООО "Вита лайн" серии 001Р-03 объемом не более 1,5 млрд рублей и включила их в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен регистрационный номер - 4B02-03-00510-R-001P. Выпуску присвоен регистрационный номер - 4B02-03-00510-R-001P. Как... Как... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок начали вновь повышаться. Инвесторы продолжаются следить за развитием переговоров по иранской ядерной сделке. Переговоры в Вене, результатом которых может стать снятие санкций на поставки нефти из Ирана на мировой рынок, продолжатся на этой неделе.... читать дальше

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Американская авиакомпания United Airlines Holdings улучшила прогноз некоторых финансовых показателей на второй квартал 2021 года. Как сообщается в пресс-релизе авиакомпании, теперь она ожидает, что выручка на одну доступную милю-место (available seat mile, ASM) по... Как сообщается в пресс-релизе авиакомпании, теперь она ожидает, что выручка на одну доступную милю-место (available seat mile, ASM) по... читать дальше

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Сбербанк России разместил 77,32% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-412R на 1 млрд 546,336 млн рублей и 8,01% выпуска серии ИОС_PRT_SBERIF10-5Y-001Р-437R на сумму 160,138 млн рублей, говорится в сообщениях банка. Номинальный объем обоих... Номинальный объем обоих... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2201 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,377 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,1875 руб., максимальный - 73,5 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 73,1875 руб., максимальный - 73,5 руб. Было заключено... читать дальше

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Госдума приняла сегодня в первом чтении законопроект о продлении до 31 декабря 2024 г. ограничения, которое позволяет компаниям уменьшать налоговую базу по налогу на прибыль на убытки предыдущих периодов, но не более чем на 50%. Поправки в Налоговый кодекс РФ (N1170972-7) были... читать дальше

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