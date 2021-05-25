Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до -9,8 млрд руб.

25 мая. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 25 мая по данным на начало операционного дня выросло до -9,8 млрд руб.

.

Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 19,66 пункта (0,537%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3682,17 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3693,35 (+0,82%) пункта,... читать дальше

.

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который переносит срок представления проекта трехлетнего бюджета в парламент с 1 октября на 15 сентября, также корректируются сроки рассмотрения отчета об исполнении бюджета. Документ (N1171664-7) в мае внесло в парламент... читать дальше

.

По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 72,78/74,06 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 7 коп., Cредний курс продажи упал...

.

Первая встреча президента США Джо Байдена с российским президентом Владимиром Путиным, вероятно, пройдет 15-16 июня в Швейцарии, сообщает телеканал CNN со ссылкой на американских официальных лиц. "Ожидается, что первая личная встреча между президентом Джо Байденом и российским... читать дальше

.

Госдума приняла во втором чтении законопроект, который расширяет для негосударственных пенсионных фондов (НПФ) возможность инвестирования пенсионных накоплений граждан. Документ (N1043652-7) был внесен в Госдуму группой депутатов в октябре 2020 года и принят в первом чтении в... читать дальше

.

Министерство финансов России 26 мая проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26233 в объеме остатков, доступных для размещения, а также ОФЗ-ПД серии 26235 в объеме 30 млрд рублей, говорится в сообщении Минфина. Облигации серии 26233 с погашением 18 июля 2035 года имеют... Облигации серии 26233 с погашением 18 июля 2035 года имеют... читать дальше

.

Транспортные машины" (СТМ) установило финальный ориентир ставки 1-го купона дебютного выпуска 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом до 10 млрд рублей на уровне 8,10% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентиру соответствует доходность к... Ориентиру соответствует доходность к... читать дальше

.

В среду, 26 мая, ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 76,07 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

.

В среду, 26 мая, ожидаются выплаты купонных доходов по 31 выпускам облигаций на общую сумму 30,88 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона повысились на торгах во вторник вслед за аналогичной динамикой американского рынка акций на фоне ослабления беспокойства по поводу инфляции и возобновления спроса инвесторов на рисковые активы. Трейдеры следили за... читать дальше

.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2471 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 89,9302 руб. Минимальный курс евро составил 89,6775 руб., максимальный - 90,0425 руб. Было заключено 2528... Минимальный курс евро составил 89,6775 руб., максимальный - 90,0425 руб. Было заключено 2528... читать дальше

.

ООО "Держава-платформа" выкупило в рамках оферты 96 облигаций серии БО-01Р-02 и 2 тыс. 736 облигаций серии БО-01Р-03, говорится в сообщениях компании. Компания разместила облигации серии БО-01Р-02 объемом 250 млн рублей и сроком обращения 4,5 года в октябре 2018 года.... Компания разместила облигации серии БО-01Р-02 объемом 250 млн рублей и сроком обращения 4,5 года в октябре 2018 года.... читать дальше

.

Чистая прибыль ПАО "Россети Волга" (ранее - "МРСК Волги") в 1-м квартале 2021 года упала в 3.2 раза и составила 259,69 млн рублей по сравнению с 823,538 млн рублей в январе-марте 2020 года, говорится в неаудированной финотчетности компании по МСФО. Выручка выросла на... Выручка выросла на... читать дальше

.

ЦБ РФ с 26 мая установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4442,93 (+6,18) руб./грамм; на серебро - 65,02 (-0,33) руб./грамм; на платину - 2789,22 (+37,6) руб./грамм; на палладий - 6449,18 (-165,11) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

Цены на нефть эталонных марок перешли к снижению в ходе торгов во вторник. Инвесторы пытаются оценить, сможет ли восстановление спроса компенсировать увеличение добычи Ираном в случае достижения соглашения по иранской ядерной сделке, отмечает Trading... Инвесторы пытаются оценить, сможет ли восстановление спроса компенсировать увеличение добычи Ираном в случае достижения соглашения по иранской ядерной сделке, отмечает Trading... читать дальше

.

Газпромбанк готовит четыре выпуска облигаций серии ГПБ-КИ-01 - ГПБ-КИ-04 объемом по 500 млн рублей каждый со сроком обращения 5 лет, говорится в сообщении банка. Выпуски будут размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Выпуски будут размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. По займам не... По займам не... читать дальше

.