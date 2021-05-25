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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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Еврокомиссия улучшила прогноз роста ВВП России на 2021 год до 2,7%
ЕК повысила прогнозы роста ВВП РФ на 2021 и 2022 гг., предупредив, однако, что структура экономики и возобновившая геополитическая напряженность позволяют рассчитывать лишь на умеренное увеличение ВВП в обозримом будущем
 
Кудрин: льготную ипотеку можно еще сохранить на какое-то время
Глава Счетной палаты (СП) РФ Алексей Кудрин считает, что льготную ипотеку стоит сохранить на некоторое время как антикризисную меру, а впоследствии применять лишь для отдельных категорий граждан. "Я считаю, что как антикризисную меру ее (льготную...
 
Титов: количество проверок бизнеса снизилось - катастроф не произошло
Радикальное снижение количества проверок в 2020 году из-за моратория не привело к росту нарушений, что свидетельствует о том, что число контрольных мероприятий можно безболезненно снизить в разы, заявил вчера в ходе XV Всероссийской конференции...
 
В России стартовала программа детского туристического кешбэка
Программа детского туристического кэшбэка, организованная Ростуризмом, стартует 25 мая: начиная с 00:01 вторника родители смогут приобрести путевки в детские лагеря с возвратом 50% их стоимости. Срок действия программы - до конца дня 31 августа,...
 
25 мая 2021 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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25 мая. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
09:00 Изменение ВВП Германии I квартал 2021
11:00 Индекс доверия к экономике Германии института Ifo Май 2021
16:00 Индекс изменения цен на жилье в 20 крупнейших городах США Март 2021
17:00 Индекс доверия потребителей (Conference Board) Май 2021
17:00 Продажи домов на первичном рынке жилья США Апрель 2021

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Опубликовано /Финмаркет/
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НОВОСТИ
25 мая 2021 года 16:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 16:00 мск 25 мая растет
Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 19,66 пункта (0,537%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3682,17 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3693,35 (+0,82%) пункта,...    читать дальше
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25 мая 2021 года 16:07
В 1-м чтении принят законопроект о сроках представления в парламент проекта бюджета
Госдума приняла в первом чтении законопроект, который переносит срок представления проекта трехлетнего бюджета в парламент с 1 октября на 15 сентября, также корректируются сроки рассмотрения отчета об исполнении бюджета. Документ (N1171664-7) в мае внесло в парламент...    читать дальше
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25 мая 2021 года 16:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 16:00 мск составил 72,78/74,06 руб.
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 72,78/74,06 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 7 коп., Cредний курс продажи упал...
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25 мая 2021 года 15:58
Встреча Байдена с Путиным может состояться 15-16 июня в Швейцарии
Первая встреча президента США Джо Байдена с российским президентом Владимиром Путиным, вероятно, пройдет 15-16 июня в Швейцарии, сообщает телеканал CNN со ссылкой на американских официальных лиц. "Ожидается, что первая личная встреча между президентом Джо Байденом и российским...    читать дальше
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25 мая 2021 года 15:51
Госдума во 2-м чтении приняла законопроект, расширяющий для НПФ возможность инвестирования пенсионных накоплений граждан
Госдума приняла во втором чтении законопроект, который расширяет для негосударственных пенсионных фондов (НПФ) возможность инвестирования пенсионных накоплений граждан. Документ (N1043652-7) был внесен в Госдуму группой депутатов в октябре 2020 года и принят в первом чтении в...    читать дальше
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25 мая 2021 года 15:50
Минфин РФ 26 мая проведет аукционы по размещению ОФЗ 26233 и 26235
Министерство финансов России 26 мая проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26233 в объеме остатков, доступных для размещения, а также ОФЗ-ПД серии 26235 в объеме 30 млрд рублей, говорится в сообщении Минфина.

Облигации серии 26233 с погашением 18 июля 2035 года имеют...    читать дальше
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25 мая 2021 года 15:45
"Синара - ТМ" установила финальный ориентир ставки 1-го купона дебютных бондов объемом до 10 млрд руб. на уровне 8,1%
Транспортные машины" (СТМ) установило финальный ориентир ставки 1-го купона дебютного выпуска 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом до 10 млрд рублей на уровне 8,10% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентиру соответствует доходность к...    читать дальше
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25 мая 2021 года 15:30
В среду, 26 мая, ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 76,07 млрд руб.
В среду, 26 мая, ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 76,07 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения на...    читать дальше
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25 мая 2021 года 15:30
В среду, 26 мая, ожидаются выплаты купонных доходов по 31 выпускам облигаций на общую сумму 30,88 млрд руб.
В среду, 26 мая, ожидаются выплаты купонных доходов по 31 выпускам облигаций на общую сумму 30,88 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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25 мая 2021 года 15:21
Азиатские рынки акций завершили торги уверенным ростом
Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона повысились на торгах во вторник вслед за аналогичной динамикой американского рынка акций на фоне ослабления беспокойства по поводу инфляции и возобновления спроса инвесторов на рисковые активы. Трейдеры следили за...    читать дальше
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25 мая 2021 года 15:15
Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 89,9302 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2471 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 89,9302 руб.

Минимальный курс евро составил 89,6775 руб., максимальный - 90,0425 руб. Было заключено 2528...    читать дальше
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25 мая 2021 года 15:08
"Держава-платформа" исполнила оферты по облигациям БО-01Р-02 и БО-01Р-03
ООО "Держава-платформа" выкупило в рамках оферты 96 облигаций серии БО-01Р-02 и 2 тыс. 736 облигаций серии БО-01Р-03, говорится в сообщениях компании.

Компания разместила облигации серии БО-01Р-02 объемом 250 млн рублей и сроком обращения 4,5 года в октябре 2018 года....    читать дальше
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25 мая 2021 года 15:07
Прибыль "Россетей Волга" по МСФО в 1-м квартале снизилась в 3,2 раза
Чистая прибыль ПАО "Россети Волга" (ранее - "МРСК Волги") в 1-м квартале 2021 года упала в 3.2 раза и составила 259,69 млн рублей по сравнению с 823,538 млн рублей в январе-марте 2020 года, говорится в неаудированной финотчетности компании по МСФО.

Выручка выросла на...    читать дальше
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25 мая 2021 года 15:04
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 26 мая
ЦБ РФ с 26 мая установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4442,93 (+6,18) руб./грамм; на серебро - 65,02 (-0,33) руб./грамм; на платину - 2789,22 (+37,6) руб./грамм; на палладий - 6449,18 (-165,11) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.
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25 мая 2021 года 14:58
Нефтяные цены начали снижаться
Цены на нефть эталонных марок перешли к снижению в ходе торгов во вторник.

Инвесторы пытаются оценить, сможет ли восстановление спроса компенсировать увеличение добычи Ираном в случае достижения соглашения по иранской ядерной сделке, отмечает Trading...    читать дальше
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25 мая 2021 года 14:54
Газпромбанк готовит четыре выпуска облигаций суммарным объемом 2 млрд рублей
Газпромбанк готовит четыре выпуска облигаций серии ГПБ-КИ-01 - ГПБ-КИ-04 объемом по 500 млн рублей каждый со сроком обращения 5 лет, говорится в сообщении банка.

Выпуски будут размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.

По займам не...    читать дальше
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