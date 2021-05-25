25 мая 2021 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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25 мая. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:00
|Изменение ВВП Германии
|I квартал 2021
|11:00
|Индекс доверия к экономике Германии института Ifo
|Май 2021
|16:00
|Индекс изменения цен на жилье в 20 крупнейших городах США
|Март 2021
|17:00
|Индекс доверия потребителей (Conference Board)
|Май 2021
|17:00
|Продажи домов на первичном рынке жилья США
|Апрель 2021
Это автоматическое сообщение.
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25 мая 2021 года 16:15
Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 19,66 пункта (0,537%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3682,17 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3693,35 (+0,82%) пункта,... читать дальше
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25 мая 2021 года 16:07
Госдума приняла в первом чтении законопроект, который переносит срок представления проекта трехлетнего бюджета в парламент с 1 октября на 15 сентября, также корректируются сроки рассмотрения отчета об исполнении бюджета. Документ (N1171664-7) в мае внесло в парламент... читать дальше
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25 мая 2021 года 16:02
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 72,78/74,06 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 7 коп., Cредний курс продажи упал...
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25 мая 2021 года 15:58
Первая встреча президента США Джо Байдена с российским президентом Владимиром Путиным, вероятно, пройдет 15-16 июня в Швейцарии, сообщает телеканал CNN со ссылкой на американских официальных лиц. "Ожидается, что первая личная встреча между президентом Джо Байденом и российским... читать дальше
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25 мая 2021 года 15:51
Госдума приняла во втором чтении законопроект, который расширяет для негосударственных пенсионных фондов (НПФ) возможность инвестирования пенсионных накоплений граждан. Документ (N1043652-7) был внесен в Госдуму группой депутатов в октябре 2020 года и принят в первом чтении в... читать дальше
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25 мая 2021 года 15:50
Министерство финансов России 26 мая проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26233 в объеме остатков, доступных для размещения, а также ОФЗ-ПД серии 26235 в объеме 30 млрд рублей, говорится в сообщении Минфина.
Облигации серии 26233 с погашением 18 июля 2035 года имеют... читать дальше
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25 мая 2021 года 15:45
Транспортные машины" (СТМ) установило финальный ориентир ставки 1-го купона дебютного выпуска 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом до 10 млрд рублей на уровне 8,10% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ориентиру соответствует доходность к... читать дальше
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25 мая 2021 года 15:30
В среду, 26 мая, ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 76,07 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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25 мая 2021 года 15:30
В среду, 26 мая, ожидаются выплаты купонных доходов по 31 выпускам облигаций на общую сумму 30,88 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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25 мая 2021 года 15:21
Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона повысились на торгах во вторник вслед за аналогичной динамикой американского рынка акций на фоне ослабления беспокойства по поводу инфляции и возобновления спроса инвесторов на рисковые активы. Трейдеры следили за... читать дальше
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25 мая 2021 года 15:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2471 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 89,9302 руб.
Минимальный курс евро составил 89,6775 руб., максимальный - 90,0425 руб. Было заключено 2528... читать дальше
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25 мая 2021 года 15:08
ООО "Держава-платформа" выкупило в рамках оферты 96 облигаций серии БО-01Р-02 и 2 тыс. 736 облигаций серии БО-01Р-03, говорится в сообщениях компании.
Компания разместила облигации серии БО-01Р-02 объемом 250 млн рублей и сроком обращения 4,5 года в октябре 2018 года.... читать дальше
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25 мая 2021 года 15:07
Чистая прибыль ПАО "Россети Волга" (ранее - "МРСК Волги") в 1-м квартале 2021 года упала в 3.2 раза и составила 259,69 млн рублей по сравнению с 823,538 млн рублей в январе-марте 2020 года, говорится в неаудированной финотчетности компании по МСФО.
Выручка выросла на... читать дальше
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25 мая 2021 года 15:04
ЦБ РФ с 26 мая установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4442,93 (+6,18) руб./грамм; на серебро - 65,02 (-0,33) руб./грамм; на платину - 2789,22 (+37,6) руб./грамм; на палладий - 6449,18 (-165,11) руб./грамм.
Это автоматическое сообщение.
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25 мая 2021 года 14:58
Цены на нефть эталонных марок перешли к снижению в ходе торгов во вторник.
Инвесторы пытаются оценить, сможет ли восстановление спроса компенсировать увеличение добычи Ираном в случае достижения соглашения по иранской ядерной сделке, отмечает Trading... читать дальше
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25 мая 2021 года 14:54
Газпромбанк готовит четыре выпуска облигаций серии ГПБ-КИ-01 - ГПБ-КИ-04 объемом по 500 млн рублей каждый со сроком обращения 5 лет, говорится в сообщении банка.
Выпуски будут размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.
По займам не... читать дальше
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