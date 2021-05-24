Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 73,607 руб.

Минимальный курс доллара США составил 73,415 руб., максимальный - 73,8575 руб. Было заключено 46462 сделки. Объем торгов составил 201301,93 млн руб., что на 25% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 73,5125 руб. за доллар США.

24 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1103 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,607 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 58376,015 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 210,181 млрд руб., или на...

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вкомбанк установил ставку 8-11-го купонов облигаций серии БО-05 в размере 6,9% годовых, говорится в сообщении банка. Эмитент в декабре 2017 года разместил облигации серии БО-05 объемом 10 млрд рублей. Бонды имеют 20 полугодовых купонов. Эмитент в декабре 2017 года разместил облигации серии БО-05 объемом 10 млрд рублей. Бонды имеют 20 полугодовых купонов. В настоящее время в... В настоящее время в... читать дальше

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Б разместил 10,05% выпуска облигаций серии ПБО-001Р-К307 на 2,01 млрд рублей при номинальном объеме выпуска 20 млрд рублей, говорится в сообщении госкорпорации. Ставка купона установлена в размере 4,85% годовых. Ставка купона установлена в размере 4,85% годовых. Срок обращения облигаций, согласно документам,... Срок обращения облигаций, согласно документам,... читать дальше

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ПАО "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) определило ставку 31-го купона облигаций 30-й и 34-й серий с погашением в октябре 2048 года в размере 6,53% годовых, говорится в сообщениях эмитента. "ФСК ЕЭС" в декабре 2013 года разместила облигации 30-й и 34-й серий на общую сумму 24 млрд... "ФСК ЕЭС" в декабре 2013 года разместила облигации 30-й и 34-й серий на общую сумму 24 млрд... читать дальше

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"Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала облигации АО "Синара - Транспортные машины" (СТМ) серии 001Р-01 и включила их во второй уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-01-55323-E-001P. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-01-55323-E-001P. Как... Как... читать дальше

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Сбербанк (MOEX: SBER) разместил 5,21% выпуска инвестиционных облигаций на 104,18 млн рублей серии ИОС_PRT_USAM-7Y-001Р-439R номинальным объемом 2 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Выпуск гасится в мае 2028 года. Выпуск гасится в мае 2028 года. По выпуску предусмотрен один купон, ставка... По выпуску предусмотрен один купон, ставка... читать дальше

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"Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала облигации компании "Лизинг-Трейд" серии 001P-03 и включила их в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-03-00506-R-001P. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-03-00506-R-001P. Срок обращения выпуска... Срок обращения выпуска... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1103 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,607 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,415 руб., максимальный - 73,8575 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 73,415 руб., максимальный - 73,8575 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 326 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,4576 руб. Минимальный курс юаня составил 11,43 руб., максимальный - 11,5014 руб. Было заключено 368 сделок.... Минимальный курс юаня составил 11,43 руб., максимальный - 11,5014 руб. Было заключено 368 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1663 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 89,8893 руб. Минимальный курс евро составил 89,505 руб., максимальный - 90,19 руб. Было заключено 6690 сделок.... Минимальный курс евро составил 89,505 руб., максимальный - 90,19 руб. Было заключено 6690 сделок.... читать дальше

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На 1 мая 2021 г. суммарная задолженность по заработной плате составила 1 млрд 552,1 млн рублей и по сравнению с 1 апреля 2021 г. снизилась на 178,1 млн рублей, или на 10,3%, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). Из общей суммы невыплаченной... Из общей суммы невыплаченной... читать дальше

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Российский рынок акций, открывшийся на позитиве, завершил понедельник в символическом плюсе. Европейские рынки акций в ходе торгов в основном демонстрировали позитивный настрой. Европейские рынки акций в ходе торгов в основном демонстрировали позитивный настрой. Азиатские фондовые индикаторы изменились незначительно и без единой... Азиатские фондовые индикаторы изменились незначительно и без единой... читать дальше

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Руководители американских стартапов стали более равнодушно относиться к сделкам со специализированными компаниями по слияниям и поглощениям (special purpose acquisition company, SPAC), пишет The Wall Street Journal. В прошлом году резко набрали популярность сделки с... В прошлом году резко набрали популярность сделки с... читать дальше

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ООО "ВсеИнструменты.ру" разместило полностью 3-летние облигации серии БO-04 объемом 1 млрд рублей по ставке на уровне 9,8% годовых, говорится в сообщении компании. Ставка зафиксирована на весь срок обращения, купоны квартальные. Ставка зафиксирована на весь срок обращения, купоны квартальные. Сбор заявок прошел с 14:00 до... Сбор заявок прошел с 14:00 до... читать дальше

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"Онлайн Микрофинанс" разместил полностью выпуск 3-летних облигаций 1-й серии на 500 млн рублей, говорится в сообщении компании. Ставка 1-го купона установлена на уровне 12,5% годовых. Ставка 1-го купона установлена на уровне 12,5% годовых. Размещение началось 20 мая. Размещение началось 20 мая. У компании в обращении сейчас два выпуска... У компании в обращении сейчас два выпуска... читать дальше

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В 1-м квартале т.г. консолидированный бюджет РФ исполнен с профицитом 662 млрд рублей, сообщается в отчетности на сайте Федерального казначейства. Доходы консолидированного бюджета на 1 апреля составили 10 трлн 77,7 млрд рублей, расходы - 9 трлн 387 млрд... Доходы консолидированного бюджета на 1 апреля составили 10 трлн 77,7 млрд рублей, расходы - 9 трлн 387 млрд... читать дальше

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