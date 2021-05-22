Внедрение технологий искусственного интеллекта приводит к большему созданию рабочих мест, чем к их сокращению, но люди должны быть готовы к потере работы из-за роботизации и выбирать другие профессии, считает президент - председатель правления Сбербанка Герман... читать дальше

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В этом году будет построено 1,5 млн кв.м реновационного жилья, а в перспективе ежегодные объёмы ввода вырастут до 3-3,5 млн "квадратов", сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. "Наша задача - значительно... "Наша задача - значительно... читать дальше

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Идеальный государственный сервис должен предоставляться в проактивном режиме без дополнительных уведомлений при любом изменении статуса человека, считает премьер-министр Михаил Мишустин. "Мы уже кардинально пересмотрели подходы к взаимодействию государства с людьми и бизнесом,... читать дальше

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Лучшим рабочим днем за последний год мужчины чаще всего называли день получения премии, а женщины - день, когда они добились отличных показателей в работе, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru. Несмотря на ограничения, связанные с... Несмотря на ограничения, связанные с... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило на уровне "BВ-" долгосрочные рейтинги дефолта эмитента четырех банков Узбекистана - АКБ "Асака", ОАКБ "Агробанк", Микрокредитбанка, АО "Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан"... читать дальше

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Американская железнодорожная компания Kansas City Southern (KCS) заключила соглашение о слиянии с Canadian National Railway Co., оценившей ее в $33,6 млрд с учетом долга. Как сообщается в пресс-релизе американской компании, ее акционеры получат по $200 денежными... Как сообщается в пресс-релизе американской компании, ее акционеры получат по $200 денежными... читать дальше

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Центробанк внес в госреестр микрофинансовых организаций ООО "Микрокредитная компания "Озон Кредит", которое маркетплейс Ozon учредил в середине февраля. Решение принято в пятницу, говорится на сайте регулятора. "Ozon продолжает развивать открытую систему финансовых... "Ozon продолжает развивать открытую систему финансовых... читать дальше

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Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 8 тыс. 709 случаев, умерли за сутки 386 пациентов, следует из данных оперативного штаба. "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 8 тыс. 709 в 85 регионах, в... читать дальше

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Производство стали в 64 странах мира, предоставляющих данные во Всемирную ассоциацию стали (World Steel Association), в январе-апреле 2021 года выросло на 13,7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, до 662,8 млн тонн, сообщила организация. В апреле выпуск... В апреле выпуск... читать дальше

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Глава Европейского центрального банка Кристин Лагард полагает, что пока рано говорить о сворачивании действия антикризисной программы Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) выкупа активов, объем которой составляет 1,85 трлн евро. "Мы стремимся сохранить... "Мы стремимся сохранить... читать дальше

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Число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро субботы составило 166 млн 148 тыс. 856, такие данные приводит американский университет Джонса Хопкинса. В мире с начала распространения вируса число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний достигло 3... читать дальше

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Ведомства разрабатывают масштабную федеральную научно-техническую программу (ФНТП) России в области экологического развития и климатических изменений до 2030 года. Работа над программой ведется по поручению президента РФ Владимира Путина. Как сообщает пресс-служба... Работа над программой ведется по поручению президента РФ Владимира Путина. Как сообщает пресс-служба... читать дальше

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Объем внутреннего рынка "зеленых" облигаций к 2030 году может достигнуть 1,5 трлн рублей, такая оценка рынка замминистра экономического развития Ильи Торосова приводится в сообщении министерства. "Говоря о потенциале российского "зеленого" рынка, Илья Торосов оценил его... "Говоря о потенциале российского "зеленого" рынка, Илья Торосов оценил его... читать дальше

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Госдума рассматривает возможность внесения поправок в Гражданский кодекс (ГК), где установит, что криптовалюта (цифровые денежные единицы) могут быть договорным средством платежа на территории РФ, заявил глава думского комитета по законодательству Павел Крашенинников, выступая... читать дальше

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Tesla, у которой сейчас нет сервисных центров в РФ, в скором времени может выйти на российский рынок, заявил глава компании Илон Маск. "Я думаю, мы близки к присутствию в России. Говоря более широко, также в Казахстане, в соседних регионах", - сказал Маск, отвечая на вопросы... читать дальше

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Минфин США объявил о добавлении в санкционный список ряда компаний и судов, связанных с реализацией проекта "Северный поток 2". Так, в списке значатся федеральное государственное бюджетное учреждение "Морская спасательная служба", общество с ограниченной... Так, в списке значатся федеральное государственное бюджетное учреждение "Морская спасательная служба", общество с ограниченной... читать дальше

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