.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Все новости
.
ГЛАВНОЕ
Еврокомиссия улучшила прогноз роста ВВП России на 2021 год до 2,7%
ЕК повысила прогнозы роста ВВП РФ на 2021 и 2022 гг., предупредив, однако, что структура экономики и возобновившая геополитическая напряженность позволяют рассчитывать лишь на умеренное увеличение ВВП в обозримом будущем
 
В России вновь бум финансовых пирамид
Банк России в 1-м квартале 2021 года выявил 361 нелегальную финансовую компанию - в прошлом году подобных организаций в январе-марте насчитывалось 369. Об этом "Известиям" сообщили в Центробанке. "Число выявленных компаний с признаками финансовых...
 
Дефицит чипов может затронуть российский госсектор
Мировой дефицит микрочипов может сорвать планы по цифровизации российского госсектора, предупреждают отечественные производители микроэлектроники. В частности, нехватка микросхем повлияет на сроки поставок серверов, которые в рамках цифровой...
 
В России запускается ресурс "Мошеловка" для борьбы с мошенниками
В пятницу на Российском интернет-форуме-2021 Народный фронт презентует платформу "Мошеловка" или волонтеры против мошенничества, сообщают "Известия". Гражданам, которые или пострадали от действий злоумышленников, или получили подозрительные звонки,...
 

НОВОСТИ
.
Все
.
.
Валюта
.
.
Акции
.
.
Облигации
.
.
Мировые новости
.

22 мая 2021 года 17:28
Греф: люди должны быть готовы к потере работы из-за роботизации и выбирать другие профессии
Внедрение технологий искусственного интеллекта приводит к большему созданию рабочих мест, чем к их сокращению, но люди должны быть готовы к потере работы из-за роботизации и выбирать другие профессии, считает президент - председатель правления Сбербанка Герман...    читать дальше
.
22 мая 2021 года 16:47
В текущем году в Москве будет построено 1,5 млн кв.м реновационного жилья
В этом году будет построено 1,5 млн кв.м реновационного жилья, а в перспективе ежегодные объёмы ввода вырастут до 3-3,5 млн "квадратов", сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Наша задача - значительно...    читать дальше
.
22 мая 2021 года 15:59
Мишустин: правительство стремится к сокращению до минимума участия чиновников в процессе оказания услуг
Идеальный государственный сервис должен предоставляться в проактивном режиме без дополнительных уведомлений при любом изменении статуса человека, считает премьер-министр Михаил Мишустин. "Мы уже кардинально пересмотрели подходы к взаимодействию государства с людьми и бизнесом,...    читать дальше
.
22 мая 2021 года 14:18
Опрос: для мужчин на работе главное - премия, для женщин - результат
Лучшим рабочим днем за последний год мужчины чаще всего называли день получения премии, а женщины - день, когда они добились отличных показателей в работе, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru.

Несмотря на ограничения, связанные с...    читать дальше
.
22 мая 2021 года 13:11
Fitch подтвердило рейтинги 4 банков Узбекистана на уровне "ВВ-"
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило на уровне "BВ-" долгосрочные рейтинги дефолта эмитента четырех банков Узбекистана - АКБ "Асака", ОАКБ "Агробанк", Микрокредитбанка, АО "Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан"...    читать дальше
.
22 мая 2021 года 12:34
Американская Kansas City Southern заключила соглашение о слиянии с Canadian National
Американская железнодорожная компания Kansas City Southern (KCS) заключила соглашение о слиянии с Canadian National Railway Co., оценившей ее в $33,6 млрд с учетом долга.

Как сообщается в пресс-релизе американской компании, ее акционеры получат по $200 денежными...    читать дальше
.
22 мая 2021 года 11:57
Банк России внес в реестр МФО микрофинансовую структуру Ozon
Центробанк внес в госреестр микрофинансовых организаций ООО "Микрокредитная компания "Озон Кредит", которое маркетплейс Ozon учредил в середине февраля. Решение принято в пятницу, говорится на сайте регулятора.

"Ozon продолжает развивать открытую систему финансовых...    читать дальше
.
22 мая 2021 года 11:39
За сутки в России выявлено более 8,7 тыс. новых случаев COVID-19
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 8 тыс. 709 случаев, умерли за сутки 386 пациентов, следует из данных оперативного штаба. "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 8 тыс. 709 в 85 регионах, в...    читать дальше
.
22 мая 2021 года 11:28
Мировое производство стали в январе-апреле выросло на 13,7%
Производство стали в 64 странах мира, предоставляющих данные во Всемирную ассоциацию стали (World Steel Association), в январе-апреле 2021 года выросло на 13,7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, до 662,8 млн тонн, сообщила организация.

В апреле выпуск...    читать дальше
.
22 мая 2021 года 10:59
Пока рано говорить о сворачивании антикризисной программы выкупа активов - Лагард
Глава Европейского центрального банка Кристин Лагард полагает, что пока рано говорить о сворачивании действия антикризисной программы Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) выкупа активов, объем которой составляет 1,85 трлн евро.

"Мы стремимся сохранить...    читать дальше
.
22 мая 2021 года 10:40
Число заражений COVID-19 в мире превысило 166 млн
Число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро субботы составило 166 млн 148 тыс. 856, такие данные приводит американский университет Джонса Хопкинса. В мире с начала распространения вируса число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний достигло 3...    читать дальше
.
22 мая 2021 года 10:35
В России разрабатывается научно-техническая программа по климату и экологическому развитию до 2030 года
Ведомства разрабатывают масштабную федеральную научно-техническую программу (ФНТП) России в области экологического развития и климатических изменений до 2030 года.

Работа над программой ведется по поручению президента РФ Владимира Путина. Как сообщает пресс-служба...    читать дальше
.
22 мая 2021 года 10:18
К 2030 году объем рынка зеленых облигаций в России может достичь 1,5 трлн. руб., прогнозируют в Минэкономразвития
Объем внутреннего рынка "зеленых" облигаций к 2030 году может достигнуть 1,5 трлн рублей, такая оценка рынка замминистра экономического развития Ильи Торосова приводится в сообщении министерства.

"Говоря о потенциале российского "зеленого" рынка, Илья Торосов оценил его...    читать дальше
.
22 мая 2021 года 10:05
Криптовалюта может быть договорным средством платежа на территории РФ
Госдума рассматривает возможность внесения поправок в Гражданский кодекс (ГК), где установит, что криптовалюта (цифровые денежные единицы) могут быть договорным средством платежа на территории РФ, заявил глава думского комитета по законодательству Павел Крашенинников, выступая...    читать дальше
.
22 мая 2021 года 09:51
Tesla планирует выйти на российский рынок
Tesla, у которой сейчас нет сервисных центров в РФ, в скором времени может выйти на российский рынок, заявил глава компании Илон Маск. "Я думаю, мы близки к присутствию в России. Говоря более широко, также в Казахстане, в соседних регионах", - сказал Маск, отвечая на вопросы...    читать дальше
.
22 мая 2021 года 09:46
США добавили в санкционный список ряд компаний, связанных с проектом "Северный поток 2"
Минфин США объявил о добавлении в санкционный список ряда компаний и судов, связанных с реализацией проекта "Северный поток 2".

Так, в списке значатся федеральное государственное бюджетное учреждение "Морская спасательная служба", общество с ограниченной...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.