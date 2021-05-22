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22 мая 2021 года 17:28
Внедрение технологий искусственного интеллекта приводит к большему созданию рабочих мест, чем к их сокращению, но люди должны быть готовы к потере работы из-за роботизации и выбирать другие профессии, считает президент - председатель правления Сбербанка Герман... читать дальше
.22 мая 2021 года 16:47
В этом году будет построено 1,5 млн кв.м реновационного жилья, а в перспективе ежегодные объёмы ввода вырастут до 3-3,5 млн "квадратов", сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. "Наша задача - значительно... читать дальше
.22 мая 2021 года 15:59
Мишустин: правительство стремится к сокращению до минимума участия чиновников в процессе оказания услуг
Идеальный государственный сервис должен предоставляться в проактивном режиме без дополнительных уведомлений при любом изменении статуса человека, считает премьер-министр Михаил Мишустин. "Мы уже кардинально пересмотрели подходы к взаимодействию государства с людьми и бизнесом,... читать дальше
.22 мая 2021 года 14:18
Лучшим рабочим днем за последний год мужчины чаще всего называли день получения премии, а женщины - день, когда они добились отличных показателей в работе, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru. Несмотря на ограничения, связанные с... читать дальше
.22 мая 2021 года 13:11
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило на уровне "BВ-" долгосрочные рейтинги дефолта эмитента четырех банков Узбекистана - АКБ "Асака", ОАКБ "Агробанк", Микрокредитбанка, АО "Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан"... читать дальше
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Американская железнодорожная компания Kansas City Southern (KCS) заключила соглашение о слиянии с Canadian National Railway Co., оценившей ее в $33,6 млрд с учетом долга. Как сообщается в пресс-релизе американской компании, ее акционеры получат по $200 денежными... читать дальше
.22 мая 2021 года 11:57
Центробанк внес в госреестр микрофинансовых организаций ООО "Микрокредитная компания "Озон Кредит", которое маркетплейс Ozon учредил в середине февраля. Решение принято в пятницу, говорится на сайте регулятора. "Ozon продолжает развивать открытую систему финансовых... читать дальше
.22 мая 2021 года 11:39
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 8 тыс. 709 случаев, умерли за сутки 386 пациентов, следует из данных оперативного штаба. "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 8 тыс. 709 в 85 регионах, в... читать дальше
.22 мая 2021 года 11:28
Производство стали в 64 странах мира, предоставляющих данные во Всемирную ассоциацию стали (World Steel Association), в январе-апреле 2021 года выросло на 13,7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, до 662,8 млн тонн, сообщила организация. В апреле выпуск... читать дальше
.22 мая 2021 года 10:59
Глава Европейского центрального банка Кристин Лагард полагает, что пока рано говорить о сворачивании действия антикризисной программы Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) выкупа активов, объем которой составляет 1,85 трлн евро. "Мы стремимся сохранить... читать дальше
.22 мая 2021 года 10:40
Число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро субботы составило 166 млн 148 тыс. 856, такие данные приводит американский университет Джонса Хопкинса. В мире с начала распространения вируса число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний достигло 3... читать дальше
.22 мая 2021 года 10:35
В России разрабатывается научно-техническая программа по климату и экологическому развитию до 2030 года
Ведомства разрабатывают масштабную федеральную научно-техническую программу (ФНТП) России в области экологического развития и климатических изменений до 2030 года. Работа над программой ведется по поручению президента РФ Владимира Путина. Как сообщает пресс-служба... читать дальше
.22 мая 2021 года 10:18
К 2030 году объем рынка зеленых облигаций в России может достичь 1,5 трлн. руб., прогнозируют в Минэкономразвития
Объем внутреннего рынка "зеленых" облигаций к 2030 году может достигнуть 1,5 трлн рублей, такая оценка рынка замминистра экономического развития Ильи Торосова приводится в сообщении министерства. "Говоря о потенциале российского "зеленого" рынка, Илья Торосов оценил его... читать дальше
.22 мая 2021 года 10:05
Госдума рассматривает возможность внесения поправок в Гражданский кодекс (ГК), где установит, что криптовалюта (цифровые денежные единицы) могут быть договорным средством платежа на территории РФ, заявил глава думского комитета по законодательству Павел Крашенинников, выступая... читать дальше
.22 мая 2021 года 09:51
Tesla, у которой сейчас нет сервисных центров в РФ, в скором времени может выйти на российский рынок, заявил глава компании Илон Маск. "Я думаю, мы близки к присутствию в России. Говоря более широко, также в Казахстане, в соседних регионах", - сказал Маск, отвечая на вопросы... читать дальше
.22 мая 2021 года 09:46
Минфин США объявил о добавлении в санкционный список ряда компаний и судов, связанных с реализацией проекта "Северный поток 2". Так, в списке значатся федеральное государственное бюджетное учреждение "Морская спасательная служба", общество с ограниченной... читать дальше
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