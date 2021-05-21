Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 73,4807 руб.

Минимальный курс доллара США составил 73,36 руб., максимальный - 73,6975 руб. Было заключено 40526 сделок. Объем торгов составил 169120,89 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 73,4975 руб. за доллар США.

21 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1352 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,4807 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 58165,834 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 346,896 млрд руб., или на...

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Томска на уровне "BBB(RU)" со "стабильным" прогнозом, говорится в сообщении агентства. Рейтинг выпусков облигаций Томска серий 34006, 34007 и 34008 также подтвержден на уровне... Рейтинг выпусков облигаций Томска серий 34006, 34007 и 34008 также подтвержден на уровне... читать дальше

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АО "Тринфико Холдингс" на июнь выставил оферту по облигациям серии БО-01 объемом 1 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Период предъявления бумаг к выкупу - с 9:00 МСК 3 июня до 18:00 МСК 9 июня. Дата приобретения облигаций - 10 июня. Период предъявления бумаг к выкупу - с 9:00 МСК 3 июня до 18:00 МСК 9 июня. Дата приобретения облигаций - 10 июня. Количество... Количество... читать дальше

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"Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала программу облигаций ООО "КЖК Финанс" серии 001Р на 10 млрд рублей, говорится в сообщении биржи. Программе присвоен регистрационный номер 4-00032-L-001P-02E. Программе присвоен регистрационный номер 4-00032-L-001P-02E. Программа бессрочная. В рамках программы облигации могут... Программа бессрочная. В рамках программы облигации могут... читать дальше

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"Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала программу облигаций серии 001Р ООО "реСтор" на 20 млрд рублей, говорится в сообщении биржи. Программе присвоен идентификационный номер 4-00599-R-001P-02E. Программе присвоен идентификационный номер 4-00599-R-001P-02E. Сама программа бессрочная. Сама программа бессрочная. В рамах программы... В рамах программы... читать дальше

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"Эксперт РА" подтвердил рейтинг облигаций "АЛРОСА" серий с БО-03 по БО-07 на уровне "ruAAA", говорится в пресс-релизах агентства. В материалах агентства отмечается, что по данным выпускам не предусмотрены возможные корректировки за субординацию, обеспечение и... В материалах агентства отмечается, что по данным выпускам не предусмотрены возможные корректировки за субординацию, обеспечение и... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1352 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,4807 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,36 руб., максимальный - 73,6975 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 73,36 руб., максимальный - 73,6975 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 153 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,425 руб. Минимальный курс юаня составил 11,4082 руб., максимальный - 11,4499 руб. Было заключено 295 сделок.... Минимальный курс юаня составил 11,4082 руб., максимальный - 11,4499 руб. Было заключено 295 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 718 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 89,7333 руб. Минимальный курс евро составил 89,3575 руб., максимальный - 90,1125 руб. Было заключено 5573... Минимальный курс евро составил 89,3575 руб., максимальный - 90,1125 руб. Было заключено 5573... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги ростом вслед за внешними фондовыми площадками и отыгрывающей потери нефтью; индекс МосБиржи превысил отметку 3660 пунктов В пятницу в Азии динамика индексов акций была смешанной (японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,8%, китайский Shanghai... В пятницу в Азии динамика индексов акций была смешанной (японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,8%, китайский Shanghai... читать дальше

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В 1-м квартале 2021 года Россия увеличила импорт пальмового масла и его фракций на 9,1% по сравнению с январем-мартом 2020 годом - до 252 тыс. тонн, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики (Росстата). В 1-м квартале прошлого года снижение импорта пальмового... читать дальше

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Биткойн дешевеет на фоне заявления китайского ЦБ о том, что криптовалюты не должны использоваться в качестве платежного средства, поскольку не являются реальными валютами. Финансовым институтам и платежным сервисам запрещено устанавливать цены на товары или услуги в... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок увеличили прирост в ходе торгов в пятницу, но могут продемонстрировать недельное снижение. "Трейдеры успешно обходят комментарии, согласно которым был достигнут прогресс в переговорах по иранской ядерной сделке", - сказал главный финансовый... "Трейдеры успешно обходят комментарии, согласно которым был достигнут прогресс в переговорах по иранской ядерной сделке", - сказал главный финансовый... читать дальше

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АПК РФ в ближайшие 10 лет планирует ввести в оборот почти 1 млн га орошаемых земель, сообщил первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов на выездном заседании комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию в... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) транспортной группы FESCO (головная компания - ПАО "Дальневосточное морское пароходство") в иностранной и национальной валюте до "В+" с "CCC". Как сообщается в пресс-релизе... читать дальше

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Банк России начал принимать меры по охлаждению рынка ипотеки, годовые темпы роста которого на начало апреля достигли 23%. ЦБ отмечает, что банки постепенно увеличивают долю ипотечных кредитов с низким первоначальным взносом (менее 20%), что повышает их уязвимость к возможным... читать дальше

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