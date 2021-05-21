Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,425 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,4082 руб., максимальный - 11,4499 руб. Было заключено 295 сделок. Объем торгов составил 1032,09 млн руб., что на 40% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,4149 руб. за юань.

21 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 153 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,425 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 58165,834 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 346,896 млрд руб., или на...

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Томска на уровне "BBB(RU)" со "стабильным" прогнозом, говорится в сообщении агентства. Рейтинг выпусков облигаций Томска серий 34006, 34007 и 34008 также подтвержден на уровне... Рейтинг выпусков облигаций Томска серий 34006, 34007 и 34008 также подтвержден на уровне... читать дальше

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АО "Тринфико Холдингс" на июнь выставил оферту по облигациям серии БО-01 объемом 1 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Период предъявления бумаг к выкупу - с 9:00 МСК 3 июня до 18:00 МСК 9 июня. Дата приобретения облигаций - 10 июня. Период предъявления бумаг к выкупу - с 9:00 МСК 3 июня до 18:00 МСК 9 июня. Дата приобретения облигаций - 10 июня. Количество... Количество... читать дальше

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"Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала программу облигаций ООО "КЖК Финанс" серии 001Р на 10 млрд рублей, говорится в сообщении биржи. Программе присвоен регистрационный номер 4-00032-L-001P-02E. Программе присвоен регистрационный номер 4-00032-L-001P-02E. Программа бессрочная. В рамках программы облигации могут... Программа бессрочная. В рамках программы облигации могут... читать дальше

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"Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала программу облигаций серии 001Р ООО "реСтор" на 20 млрд рублей, говорится в сообщении биржи. Программе присвоен идентификационный номер 4-00599-R-001P-02E. Программе присвоен идентификационный номер 4-00599-R-001P-02E. Сама программа бессрочная. Сама программа бессрочная. В рамах программы... В рамах программы... читать дальше

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"Эксперт РА" подтвердил рейтинг облигаций "АЛРОСА" серий с БО-03 по БО-07 на уровне "ruAAA", говорится в пресс-релизах агентства. В материалах агентства отмечается, что по данным выпускам не предусмотрены возможные корректировки за субординацию, обеспечение и... В материалах агентства отмечается, что по данным выпускам не предусмотрены возможные корректировки за субординацию, обеспечение и... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1352 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,4807 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,36 руб., максимальный - 73,6975 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 73,36 руб., максимальный - 73,6975 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 153 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,425 руб. Минимальный курс юаня составил 11,4082 руб., максимальный - 11,4499 руб. Было заключено 295 сделок.... Минимальный курс юаня составил 11,4082 руб., максимальный - 11,4499 руб. Было заключено 295 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 718 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 89,7333 руб. Минимальный курс евро составил 89,3575 руб., максимальный - 90,1125 руб. Было заключено 5573... Минимальный курс евро составил 89,3575 руб., максимальный - 90,1125 руб. Было заключено 5573... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги ростом вслед за внешними фондовыми площадками и отыгрывающей потери нефтью; индекс МосБиржи превысил отметку 3660 пунктов В пятницу в Азии динамика индексов акций была смешанной (японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,8%, китайский Shanghai... В пятницу в Азии динамика индексов акций была смешанной (японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,8%, китайский Shanghai... читать дальше

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В 1-м квартале 2021 года Россия увеличила импорт пальмового масла и его фракций на 9,1% по сравнению с январем-мартом 2020 годом - до 252 тыс. тонн, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики (Росстата). В 1-м квартале прошлого года снижение импорта пальмового... читать дальше

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Биткойн дешевеет на фоне заявления китайского ЦБ о том, что криптовалюты не должны использоваться в качестве платежного средства, поскольку не являются реальными валютами. Финансовым институтам и платежным сервисам запрещено устанавливать цены на товары или услуги в... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок увеличили прирост в ходе торгов в пятницу, но могут продемонстрировать недельное снижение. "Трейдеры успешно обходят комментарии, согласно которым был достигнут прогресс в переговорах по иранской ядерной сделке", - сказал главный финансовый... "Трейдеры успешно обходят комментарии, согласно которым был достигнут прогресс в переговорах по иранской ядерной сделке", - сказал главный финансовый... читать дальше

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АПК РФ в ближайшие 10 лет планирует ввести в оборот почти 1 млн га орошаемых земель, сообщил первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов на выездном заседании комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию в... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) транспортной группы FESCO (головная компания - ПАО "Дальневосточное морское пароходство") в иностранной и национальной валюте до "В+" с "CCC". Как сообщается в пресс-релизе... читать дальше

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Банк России начал принимать меры по охлаждению рынка ипотеки, годовые темпы роста которого на начало апреля достигли 23%. ЦБ отмечает, что банки постепенно увеличивают долю ипотечных кредитов с низким первоначальным взносом (менее 20%), что повышает их уязвимость к возможным... читать дальше

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