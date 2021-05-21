Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 73,4695 руб.

Минимальный курс доллара США составил 73,3275 руб., максимальный - 73,67 руб. Было заключено 11576 сделок. Объем торгов составил 41135,99 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 73,4475 руб. за доллар США.

21 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1610 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,4695 руб.

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Цены на нефть эталонных марок увеличили прирост в ходе торгов в пятницу, но могут продемонстрировать недельное снижение. "Трейдеры успешно обходят комментарии, согласно которым был достигнут прогресс в переговорах по иранской ядерной сделке", - сказал главный финансовый... "Трейдеры успешно обходят комментарии, согласно которым был достигнут прогресс в переговорах по иранской ядерной сделке", - сказал главный финансовый... читать дальше

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АПК РФ в ближайшие 10 лет планирует ввести в оборот почти 1 млн га орошаемых земель, сообщил первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов на выездном заседании комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию в... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) транспортной группы FESCO (головная компания - ПАО "Дальневосточное морское пароходство") в иностранной и национальной валюте до "В+" с "CCC". Как сообщается в пресс-релизе... читать дальше

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Банк России начал принимать меры по охлаждению рынка ипотеки, годовые темпы роста которого на начало апреля достигли 23%. ЦБ отмечает, что банки постепенно увеличивают долю ипотечных кредитов с низким первоначальным взносом (менее 20%), что повышает их уязвимость к возможным... читать дальше

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Инвестиции в мероприятия по догазификации домовладений в уже газифицированных населенных пунктах России в 2021-2022 годах предварительно оцениваются в 100 млрд рублей, более точная оценка будет в начале июня, сообщил журналистам глава "Газпром межрегионгаза" Сергей... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1610 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,4695 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,3275 руб., максимальный - 73,67 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 73,3275 руб., максимальный - 73,67 руб. Было... читать дальше

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Продажи на вторичном рынке жилья в США в апреле сократились на 2,7% и составили 5,85 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Национальной ассоциации риэлторов (NAR). Таким образом, снижение было зафиксировано по итогам третьего месяца... читать дальше

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Примерно две трети (67%) европейских компаний, отчитавшихся за первый квартал, превзошли прогнозы аналитиков, свидетельствуют данные Bank of America. Это рекордный показатель. По данным BofA, на данный момент финансовые результаты за минувший квартал опубликовали 90% европейских... читать дальше

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Регионы РФ к 20 мая довели до аграриев 19,3% предусмотренных на текущий год средств господдержки. Как сообщает Минсельхоз, в регионы перечислено 127,3 млрд рублей. Из них до получателей доведено 24,5 млрд рублей (19,3%). Активно эта работа ведется в Ямало-Ненецком... Активно эта работа ведется в Ямало-Ненецком...

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В течение ближайшей недели с 24.05 по 30.05 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

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В понедельник, 24 мая, в Канаде праздник - День Виктории, в Германии, Франции праздник - Троицын день. . . Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Фондовый рынок США повышается в ходе торгов в пятницу, демонстрируя рост второй день подряд. Накануне американские фондовые индексы выросли, прервав трехдневную череду снижений. Индекс Dow Jones поднялся на 0,55%, S&P 500 - на 1,06%. Nasdaq подскочил на 1,77%. Улучшению... читать дальше

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1 мая. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 21 мая однодневные биржевые облигации серии КС-4-13 на 17 млрд 47,7 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк реализовал... Таким образом, банк реализовал... читать дальше

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Инвестиционная компания Morgan Stanley Capital Partners покупает производителя автокомпонентов Nivel Parts & Manufacturing Co. у Kelso & Co. Компании не раскрыли финансовых условий сделки, однако, как отмечает The Wall Street Journal, Morgan Stanley Capital Partners обычно... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 22 по 28 мая ожидаются выплаты купонных доходов по 5 выпускам еврооблигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат Размер выплат Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 22 по 28 мая ожидаются выплаты купонных доходов по 123 выпускам облигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат Размер выплат Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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