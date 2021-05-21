21 мая 2021 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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21 мая. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 24.05 по 30.05 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|25.05.2021
|09:00
|Изменение ВВП Германии
|I квартал 2021
|25.05.2021
|11:00
|Индекс доверия к экономике Германии института Ifo
|Май 2021
|25.05.2021
|16:00
|Индекс изменения цен на жилье в 20 крупнейших городах США
|Март 2021
|25.05.2021
|17:00
|Индекс доверия потребителей (Conference Board)
|Май 2021
|25.05.2021
|17:00
|Продажи домов на первичном рынке жилья США
|Апрель 2021
|26.05.2021
|09:45
|Индекс доверия потребителей к экономике Франции
|Май 2021
|26.05.2021
|09:45
|Индекс доверия предпринимателей к экономике Франции
|Май 2021
|26.05.2021
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 15 по 21 мая
|27.05.2021
|09:00
|Объемы розничных продаж в Германии
|Апрель 2021
|27.05.2021
|11:00
|Индекс потребительского доверия к экономике Италии
|Май 2021
|27.05.2021
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 09 по 15 мая
|27.05.2021
|15:30
|Пересмотренная предварительная оценка ВВП США
|I квартал 2021
|27.05.2021
|15:30
|Предварительные данные по объемам заказов на товары длительного пользования в США
|Апрель 2021
|27.05.2021
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 02 по 08 мая
|28.05.2021
|09:00
|Индекс изменения стоимости жилья в Великобритании от NationWide
|Май 2021
|28.05.2021
|09:45
|Изменение ВВП Франции
|I квартал 2021
|28.05.2021
|09:45
|Предварительная оценка потребительских цен во Франции
|Май 2021
|28.05.2021
|09:45
|Цены производителей во Франции
|Апрель 2021
|28.05.2021
|11:00
|Изменение цен производителей в Италии
|Апрель 2021
|28.05.2021
|12:00
|Индекс делового и потребительского доверия в еврозоне
|Май 2021
|28.05.2021
|15:30
|Изменение расходов и доходов населения США
|Апрель 2021
|28.05.2021
|15:30
|Предварительные данные по запасам на оптовых складах США
|Апрель 2021
|28.05.2021
|16:45
|Индекс производственной активности Чикаго
|Май 2021
|28.05.2021
|17:00
|Индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|Май 2021
Это автоматическое сообщение.
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21 мая 2021 года 17:15
В течение ближайшей недели с 24.05 по 30.05 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Дата
Время
Публикация
Период
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21 мая 2021 года 17:00
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Это автоматическое сообщение.
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Эмитент
Выпуск
Размер выплат
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Дата
Эмитент
Выпуск
Размер выплат
Размер выплат на... читать дальше
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