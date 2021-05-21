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Главная / Все новости / Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,4296 руб.
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21 мая 2021 года 12:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,4296 руб.
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21 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 134 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,4296 руб. Минимальный курс юаня составил 11,415 руб., максимальный - 11,4468 руб. Было заключено 75 сделок. Объем торгов составил 447,41 млн руб., что на 15% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,4459 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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