Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,4404 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,4201 руб., максимальный - 11,4709 руб. Было заключено 308 сделок. Объем торгов составил 796,45 млн руб., что на 10% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,4349 руб. за юань.

20 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 173 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,4404 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 57818,938 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 450,556 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1102 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,6216 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,445 руб., максимальный - 73,94 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 73,445 руб., максимальный - 73,94 руб. Было заключено... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2701 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 89,8025 руб. Минимальный курс евро составил 89,6775 руб., максимальный - 90,15 руб. Было заключено 4870 сделок.... Минимальный курс евро составил 89,6775 руб., максимальный - 90,15 руб. Было заключено 4870 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 173 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,4404 руб. Минимальный курс юаня составил 11,4201 руб., максимальный - 11,4709 руб. Было заключено 308 сделок.... Минимальный курс юаня составил 11,4201 руб., максимальный - 11,4709 руб. Было заключено 308 сделок.... читать дальше

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Республика Башкортостан объявила конкурс по отбору агента по оказанию услуг по размещению облигаций 2021 года, сообщается на сайте госзакупок. В документации говорится, что срок обращения облигаций 2021 года составит 5 лет, объем 10 млрд рублей. В документации говорится, что срок обращения облигаций 2021 года составит 5 лет, объем 10 млрд рублей. Начальная цена... Начальная цена... читать дальше

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В 1-м квартале т.г. объем экспорта нефти из России сократился на 19,8% по сравнению с январем-мартом 2020 года и составил 50,8 млн тонн, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики (включая данные о взаимной торговле со странами ЕАЭС). В марте по сравнению... В марте по сравнению... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в России с 10 по 16 мая 2021 года не изменились, следует из данных Федеральной службы госстатистики РФ (Росстата). На предыдущей неделе цены также не менялись. С начала года бензин подорожал на 3,6%. По данным Росстата, к 17 мая... По данным Росстата, к 17 мая... читать дальше

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В апреле 2021 года по сравнению с мартом т.г. цены производителей промышленных товаров, по предварительным данным, выросли на 2,7%, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики. С начала года рост цен составил 13,8%. В марте т.г. цены в помесячном выражении... В марте т.г. цены в помесячном выражении... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги небольшим ростом на фоне наметившейся коррекции в Европе и США, но под давлением дешевеющей нефти. В четверг в Азии динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 0,2%, китайский Shanghai Composite просел на 0,1%,... В четверг в Азии динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 0,2%, китайский Shanghai Composite просел на 0,1%,... читать дальше

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В ближайшее время правительство РФ намерено существенно поменять порядок разработки государственных программ, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на брифинге по итогам заседания правительства, на котором рассматривался ход реализации госпрограмм. "Сейчас в... "Сейчас в... читать дальше

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Российские ведомства будут по поручению правительства прогнозировать цены на ключевые товары на двухмесячном горизонте, но это не означает их таргетирования, заявил журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников. Во вторник правительство сообщило, что первый вице-премьер... читать дальше

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Правительство не планирует делать долгосрочной квоту на ввоз в Россию белого сахара по нулевой пошлине, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников журналистам. "Пока мы работаем в особом режиме: если демпфер по (экспорту) зерну - это постоянно действующий механизм, то... читать дальше

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Правительство РФ подготовило отрицательное заключение на законопроект, который предполагал введение в Налоговый кодекс (НК) отдельного социального налогового вычета по НДФЛ для граждан при их взносах на негосударственное пенсионное обеспечение с лимитом в 400 тыс. рублей в год,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 857 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,6305 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,4975 руб., максимальный - 74,09 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 73,4975 руб., максимальный - 74,09 руб. Было... читать дальше

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ПАО "Россети Юг" в первом квартале 2021 года получило чистую прибыль по МСФО в размере 691,785 млн рублей, что в 10,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в финансовой отчетности компании. Выручка выросла на 6% - до 10,715 млрд... читать дальше

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Россия в первом квартале этого года экспортировала мяса на $207 млн, что на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе. Из экспортной выручки 45% пришлось на свинину, 37% - мясо птицы, 16% - говядину. На зарубежные... На зарубежные... читать дальше

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