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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 90,1006 руб.
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Еврокомиссия улучшила прогноз роста ВВП России на 2021 год до 2,7%
ЕК повысила прогнозы роста ВВП РФ на 2021 и 2022 гг., предупредив, однако, что структура экономики и возобновившая геополитическая напряженность позволяют рассчитывать лишь на умеренное увеличение ВВП в обозримом будущем
 
Усмирение цен на бензин
Биржевые цены на бензины вторую неделю подряд идут вверх, стремительнее всего на бирже дорожает 95-й бензин, свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи. Однако Минэнерго сейчас не видит причин для беспокойства,...
 
В РФ предложили отказаться от пластиковой посуды и контейнеров
В список товаров, оборот которых правительство намерено в перспективе ограничить, предложили включить одноразовую посуду и контейнеры для пищевых продуктов, например яиц и готовых блюд, пишут "Известия", ссылающиеся на письмо ассоциации...
 
Сколько заработали на эпидемии "жадности" - исследование
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20 мая 2021 года 08:01

ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 90,1006 руб.

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19 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 20 мая, составляет 90,1006 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 19,49 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
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НОВОСТИ
20 мая 2021 года 14:16
Чистая прибыль "Мечел" в 1-м квартале составила 7,9 млрд руб. против убытка годом ранее
Прибыль, приходящаяся на акционеров "Мечела", в 1-м квартале составила 7,896 млрд рублей по сравнению с убытком в размере 36,878 млрд рублей годом ранее, сообщила компания.

Значительное влияние на динамику данного показателя оказал рост положительных курсовых разниц по...    читать дальше
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20 мая 2021 года 14:07
Чистая прибыль Qiwi по МСФО в 1-м квартале выросла на 18%, выручка - снизилась на 18%
Qiwi plc в 1-м квартале 2021 года сократила общую чистую выручку по МСФО на 18% - до 5,161 млрд рублей с 6,260 млрд рублей за аналогичный период 2020 года, говорится в сообщении группы.

Скорректированная чистая прибыль Qiwi в 1-м квартале текущего года выросла на 18% -...    читать дальше
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20 мая 2021 года 13:59
За год инвестиции фармпредприятий в экономику Москвы выросли на треть
В прошлом году фармацевтические предприятия инвестировали в экономику Москвы 10,5 млрд рублей, это на треть больше, чем годом ранее, сообщил заммэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"В прошлом году инвестиции...    читать дальше
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20 мая 2021 года 13:50
Фондовая Азия завершила торги без единой динамики
Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона изменились в четверг незначительно и без единой динамики. Негативное влияние на настроения инвесторов оказало, в частности, продолжающееся падение рынка акций США.

Японский индекс Nikkei 225 по итогам торгов...    читать дальше
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20 мая 2021 года 13:43
"Мечел" в 1-м квартале снизил добычу и продажи угля из-за недофинансирования подготовки запасов
"Мечел" в 1-м квартале сократил добычу и продажи угля из-за невозможности в полном объеме профинансировать подготовку запасов, сообщила компания.

Объемы добычи угля в 1-м квартале снизились на 38% и составили 2,642 млн тонн по сравнению с 4,279 млн тонн в январе-марте...    читать дальше
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20 мая 2021 года 13:36
С начала года Россия поставила на экспорт 23% от запланированного на год объема военной техники - "Рособоронэкспорт"
Россия с начала 2021 года поставила на экспорт 23% от плановых объемов поставки военной техники на год, сообщил глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Порядка 23% от запланированного объема этого года мы уже поставили нашим заказчикам", - сказал Михеев журналистам...    читать дальше
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20 мая 2021 года 13:29
Мишустин считает, что долговая нагрузка на бюджет РФ остается на достаточно низком уровне
Долговая нагрузка на бюджет РФ, несмотря на рост заимствований в 2020 году, остается на безопасном уровне, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"В прошлом году правительство пошло на смягчение бюджетной политики, снижение доходов не привело к сокращению расходов,...    читать дальше
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20 мая 2021 года 13:25
Москва 25-26 мая проведет сбор заявок на "зеленые" бонды объемом до 70 млрд рублей
Москва 25-26 мая будет собирать заявки на "зеленые" бонды 74-й серии объемом до 70 млрд рублей, сообщил Интерфаксу источник на финансовом рынке.

Сбор заявок пройдет 25 мая с 10:00 до 15:00 МСК и 26 мая с 10:00 до 13:00 МСК.

Удовлетворение заявок запланировано на...    читать дальше
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20 мая 2021 года 13:21
Комиссия за прием монет от населения будет минимальной - ЦБ
В рамках эксперимента со сбором монет у населения зачисление средств будет происходить на счет или телефон, и если не бесплатно, то по минимальным комиссиям, рассказал зампред Банка России Михаил Алексеев в интервью "Российской газете".

"Для нас этот проект очень важен,...    читать дальше
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20 мая 2021 года 13:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 13:00 мск 20 мая снижается
Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 25,34 пункта (0,697%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3609,42 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3653,79 (+0,52%) пункта,...    читать дальше
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20 мая 2021 года 13:12
Квартальный рост ВВП стран ОЭСР замедлился до 0,3%
В 1-м квартале реальный ВВП наиболее развитых с экономической точки зрения стран мира увеличился на 0,3% относительно предыдущих трех месяцев, свидетельствуют предварительные данные Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Замедление темпов роста...    читать дальше
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20 мая 2021 года 13:10
Inventive Retail Group предложит 3-летний дебютный выпуск бондов объемом около 3 млрд рублей
Inventive Retail Group (эмитентом облигаций выступит ООО "РеСтор" (Restore)) предложит 3-летний выпуск облигаций объемом около 3 млрд рублей, рассказал директор Газпромбанка (MOEX: GZPR), выступающего одним из организаторов размещения, Александр Талачёв.

"Мы хотим...    читать дальше
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20 мая 2021 года 13:09
МТС-банк установил ориентир ставки 1-го купона объемом не менее 3 млрд рублей на уровне 7,65-7,85%
С-банк (MOEX: MBRD) установил ориентир ставки 1-го купона 2-летних облигации серии 001P-01 объемом не менее 3 млрд рублей на уровне 7,65-7,85% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне...    читать дальше
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20 мая 2021 года 13:05
Средний курс продажи наличного доллара США в банках Москвы достиг минимального значения за месяц и составляет 74,6167 руб.
Минимальное значение за месяц (с 20 апреля по 20 мая) - 74,6167 руб. за доллар, максимальное значение - 77,7495 руб. за доллар, средний курс продажи за месяц снизился на 3,13 руб.

Это автоматическое сообщение.
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20 мая 2021 года 13:04
Чистая прибыль Tencent в январе-марте выросла на 65%
Чистая прибыль китайского интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. в первом квартале выросла на 65% и составила 47,77 млрд юаней ($7,42 млрд) по сравнению с 28,9 млрд юаней за аналогичный период прошлого года, сообщается в пресс-релизе компании.

Выручка повысилась на...    читать дальше
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20 мая 2021 года 13:02
Cредний курс покупки/продажи наличного евро в банках Москвы на 13:00 мск составил 89,03/90,78 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 89,03/90,78 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 17 коп., Cредний курс продажи упал на...
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