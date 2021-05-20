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20 мая 2021 года 08:01
ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 90,1006 руб.
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19 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 20 мая, составляет 90,1006 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 19,49 коп.
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20 мая 2021 года 14:16
Прибыль, приходящаяся на акционеров "Мечела", в 1-м квартале составила 7,896 млрд рублей по сравнению с убытком в размере 36,878 млрд рублей годом ранее, сообщила компания. Значительное влияние на динамику данного показателя оказал рост положительных курсовых разниц по... читать дальше
.20 мая 2021 года 14:07
Qiwi plc в 1-м квартале 2021 года сократила общую чистую выручку по МСФО на 18% - до 5,161 млрд рублей с 6,260 млрд рублей за аналогичный период 2020 года, говорится в сообщении группы. Скорректированная чистая прибыль Qiwi в 1-м квартале текущего года выросла на 18% -... читать дальше
.20 мая 2021 года 13:59
В прошлом году фармацевтические предприятия инвестировали в экономику Москвы 10,5 млрд рублей, это на треть больше, чем годом ранее, сообщил заммэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. "В прошлом году инвестиции... читать дальше
.20 мая 2021 года 13:50
Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона изменились в четверг незначительно и без единой динамики. Негативное влияние на настроения инвесторов оказало, в частности, продолжающееся падение рынка акций США. Японский индекс Nikkei 225 по итогам торгов... читать дальше
.20 мая 2021 года 13:43
"Мечел" в 1-м квартале сократил добычу и продажи угля из-за невозможности в полном объеме профинансировать подготовку запасов, сообщила компания. Объемы добычи угля в 1-м квартале снизились на 38% и составили 2,642 млн тонн по сравнению с 4,279 млн тонн в январе-марте... читать дальше
.20 мая 2021 года 13:36
С начала года Россия поставила на экспорт 23% от запланированного на год объема военной техники - "Рособоронэкспорт"
Россия с начала 2021 года поставила на экспорт 23% от плановых объемов поставки военной техники на год, сообщил глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев. "Порядка 23% от запланированного объема этого года мы уже поставили нашим заказчикам", - сказал Михеев журналистам... читать дальше
.20 мая 2021 года 13:29
Долговая нагрузка на бюджет РФ, несмотря на рост заимствований в 2020 году, остается на безопасном уровне, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "В прошлом году правительство пошло на смягчение бюджетной политики, снижение доходов не привело к сокращению расходов,... читать дальше
.20 мая 2021 года 13:25
Москва 25-26 мая будет собирать заявки на "зеленые" бонды 74-й серии объемом до 70 млрд рублей, сообщил Интерфаксу источник на финансовом рынке. Сбор заявок пройдет 25 мая с 10:00 до 15:00 МСК и 26 мая с 10:00 до 13:00 МСК. Удовлетворение заявок запланировано на... читать дальше
.20 мая 2021 года 13:21
В рамках эксперимента со сбором монет у населения зачисление средств будет происходить на счет или телефон, и если не бесплатно, то по минимальным комиссиям, рассказал зампред Банка России Михаил Алексеев в интервью "Российской газете". "Для нас этот проект очень важен,... читать дальше
.20 мая 2021 года 13:15
Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 25,34 пункта (0,697%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3609,42 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3653,79 (+0,52%) пункта,... читать дальше
.20 мая 2021 года 13:12
В 1-м квартале реальный ВВП наиболее развитых с экономической точки зрения стран мира увеличился на 0,3% относительно предыдущих трех месяцев, свидетельствуют предварительные данные Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Замедление темпов роста... читать дальше
.20 мая 2021 года 13:10
Inventive Retail Group (эмитентом облигаций выступит ООО "РеСтор" (Restore)) предложит 3-летний выпуск облигаций объемом около 3 млрд рублей, рассказал директор Газпромбанка (MOEX: GZPR), выступающего одним из организаторов размещения, Александр Талачёв. "Мы хотим... читать дальше
.20 мая 2021 года 13:09
С-банк (MOEX: MBRD) установил ориентир ставки 1-го купона 2-летних облигации серии 001P-01 объемом не менее 3 млрд рублей на уровне 7,65-7,85% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне... читать дальше
.20 мая 2021 года 13:05
Средний курс продажи наличного доллара США в банках Москвы достиг минимального значения за месяц и составляет 74,6167 руб.
Минимальное значение за месяц (с 20 апреля по 20 мая) - 74,6167 руб. за доллар, максимальное значение - 77,7495 руб. за доллар, средний курс продажи за месяц снизился на 3,13 руб. Это автоматическое сообщение.
.20 мая 2021 года 13:04
Чистая прибыль китайского интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. в первом квартале выросла на 65% и составила 47,77 млрд юаней ($7,42 млрд) по сравнению с 28,9 млрд юаней за аналогичный период прошлого года, сообщается в пресс-релизе компании. Выручка повысилась на... читать дальше
.20 мая 2021 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 89,03/90,78 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 17 коп., Cредний курс продажи упал на...
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