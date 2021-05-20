ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 90,1006 руб.

19 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс евро , установленный Центральным банком с 20 мая, составляет 90,1006 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 19,49 коп.

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Прибыль, приходящаяся на акционеров "Мечела", в 1-м квартале составила 7,896 млрд рублей по сравнению с убытком в размере 36,878 млрд рублей годом ранее, сообщила компания. Значительное влияние на динамику данного показателя оказал рост положительных курсовых разниц по... Значительное влияние на динамику данного показателя оказал рост положительных курсовых разниц по... читать дальше

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Qiwi plc в 1-м квартале 2021 года сократила общую чистую выручку по МСФО на 18% - до 5,161 млрд рублей с 6,260 млрд рублей за аналогичный период 2020 года, говорится в сообщении группы. Скорректированная чистая прибыль Qiwi в 1-м квартале текущего года выросла на 18% -... Скорректированная чистая прибыль Qiwi в 1-м квартале текущего года выросла на 18% -... читать дальше

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В прошлом году фармацевтические предприятия инвестировали в экономику Москвы 10,5 млрд рублей, это на треть больше, чем годом ранее, сообщил заммэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. "В прошлом году инвестиции... "В прошлом году инвестиции... читать дальше

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Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона изменились в четверг незначительно и без единой динамики. Негативное влияние на настроения инвесторов оказало, в частности, продолжающееся падение рынка акций США. Японский индекс Nikkei 225 по итогам торгов... Японский индекс Nikkei 225 по итогам торгов... читать дальше

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"Мечел" в 1-м квартале сократил добычу и продажи угля из-за невозможности в полном объеме профинансировать подготовку запасов, сообщила компания. Объемы добычи угля в 1-м квартале снизились на 38% и составили 2,642 млн тонн по сравнению с 4,279 млн тонн в январе-марте... Объемы добычи угля в 1-м квартале снизились на 38% и составили 2,642 млн тонн по сравнению с 4,279 млн тонн в январе-марте... читать дальше

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Россия с начала 2021 года поставила на экспорт 23% от плановых объемов поставки военной техники на год, сообщил глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев. "Порядка 23% от запланированного объема этого года мы уже поставили нашим заказчикам", - сказал Михеев журналистам... "Порядка 23% от запланированного объема этого года мы уже поставили нашим заказчикам", - сказал Михеев журналистам... читать дальше

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Долговая нагрузка на бюджет РФ, несмотря на рост заимствований в 2020 году, остается на безопасном уровне, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "В прошлом году правительство пошло на смягчение бюджетной политики, снижение доходов не привело к сокращению расходов,... "В прошлом году правительство пошло на смягчение бюджетной политики, снижение доходов не привело к сокращению расходов,... читать дальше

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Москва 25-26 мая будет собирать заявки на "зеленые" бонды 74-й серии объемом до 70 млрд рублей, сообщил Интерфаксу источник на финансовом рынке. Сбор заявок пройдет 25 мая с 10:00 до 15:00 МСК и 26 мая с 10:00 до 13:00 МСК. Сбор заявок пройдет 25 мая с 10:00 до 15:00 МСК и 26 мая с 10:00 до 13:00 МСК. Удовлетворение заявок запланировано на... Удовлетворение заявок запланировано на... читать дальше

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В рамках эксперимента со сбором монет у населения зачисление средств будет происходить на счет или телефон, и если не бесплатно, то по минимальным комиссиям, рассказал зампред Банка России Михаил Алексеев в интервью "Российской газете". "Для нас этот проект очень важен,... "Для нас этот проект очень важен,... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 25,34 пункта (0,697%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3609,42 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3653,79 (+0,52%) пункта,... читать дальше

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В 1-м квартале реальный ВВП наиболее развитых с экономической точки зрения стран мира увеличился на 0,3% относительно предыдущих трех месяцев, свидетельствуют предварительные данные Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Замедление темпов роста... Замедление темпов роста... читать дальше

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Inventive Retail Group (эмитентом облигаций выступит ООО "РеСтор" (Restore)) предложит 3-летний выпуск облигаций объемом около 3 млрд рублей, рассказал директор Газпромбанка (MOEX: GZPR), выступающего одним из организаторов размещения, Александр Талачёв. "Мы хотим... "Мы хотим... читать дальше

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С-банк (MOEX: MBRD) установил ориентир ставки 1-го купона 2-летних облигации серии 001P-01 объемом не менее 3 млрд рублей на уровне 7,65-7,85% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне... Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне... читать дальше

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Минимальное значение за месяц (с 20 апреля по 20 мая) - 74,6167 руб. за доллар, максимальное значение - 77,7495 руб. за доллар, средний курс продажи за месяц снизился на 3,13 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Чистая прибыль китайского интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. в первом квартале выросла на 65% и составила 47,77 млрд юаней ($7,42 млрд) по сравнению с 28,9 млрд юаней за аналогичный период прошлого года, сообщается в пресс-релизе компании. Выручка повысилась на... Выручка повысилась на... читать дальше

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 89,03/90,78 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 17 коп., Cредний курс продажи упал на...

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