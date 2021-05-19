Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 90,0661 руб.

Минимальный курс евро составил 89,9125 руб., максимальный - 90,27 руб. Было заключено 2642 сделки. Объем торгов составил 15669,88 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 89,985 руб. за евро.

19 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 647 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 90,0661 руб.

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ЛК "Европлан" установила ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии 001Р-02 объемом 10 млрд рублей на уровне 7,8%, говорится в сообщении компании. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 8,03% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 8,03% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона... Первоначально ориентир ставки 1-го купона... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 216 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,4576 руб. Минимальный курс юаня составил 11,4397 руб., максимальный - 11,4856 руб. Было заключено 298... Минимальный курс юаня составил 11,4397 руб., максимальный - 11,4856 руб. Было заключено 298... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 732 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 90,0909 руб. Минимальный курс евро составил 89,9275 руб., максимальный - 90,29 руб. Было заключено 5263 сделки.... Минимальный курс евро составил 89,9275 руб., максимальный - 90,29 руб. Было заключено 5263 сделки.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 94 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,733 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,5275 руб., максимальный - 73,9 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 73,5275 руб., максимальный - 73,9 руб. Было заключено... читать дальше

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Потребительские цены в РФ за период с 12 по 17 мая 2021 г. выросли на 0,1%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). На предыдущей неделе (с 5 по 11 мая) инфляция также составила 0,1%. С начала мая потребительские цены увеличились на 0,3%, с начала года -... С начала мая потребительские цены увеличились на 0,3%, с начала года -... читать дальше

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Российский рынок акций, открывшийся разнонаправленно, завершил среду снижением индексов на 1,4%. Европейские рынки акций падали весь день. Европейские рынки акций падали весь день. Азиатские фондовые индикаторы снизились вслед за США в ожидании протокола заседания ФРС. Азиатские фондовые индикаторы снизились вслед за США в ожидании протокола заседания ФРС. Фьючерсы на индексы США... Фьючерсы на индексы США... читать дальше

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По итогам 2020 года инвестиции в основные фонды в сфере транспорта в КНР увеличились на 7,1% и составили 3,48 трлн юаней ($541,6 млрд), сообщило министерство транспорта страны. Это самые высокие темпы подъема за последние 3 года, приводит данные ведомства агентство... Это самые высокие темпы подъема за последние 3 года, приводит данные ведомства агентство... читать дальше

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В Европейском центральном банке (ЕЦБ) считают, что растущая долговая нагрузка государств еврозоны и европейских компаний, а также последствия вызванного пандемией коронавируса кризиса повысили риски для финансовой стабильности в регионе. Перспективы экономики еврозоны... Перспективы экономики еврозоны... читать дальше

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Сделки по покупке "Магнитом" сети "Дикси" и "Лентой" супермаркетов Billa Russia GmbH, безусловно, потребуют согласования Федеральной антимонопольной службы (ФАС), однако говорить о доминировании крупных торговых сетей на российском рынке пока не приходится, прокомментировал... читать дальше

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ООО "Национальное Рейтинговое Агентство" (НРА) отозвало кредитный рейтинг ООО "Дядя Дёнер" в связи с недостаточностью информации для рейтингового анализа и применения методологии, сообщается в пресс-релизе агентства. Ранее НРА понизило кредитный рейтинг компании до... Ранее НРА понизило кредитный рейтинг компании до... читать дальше

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По итогам 1-го квартала т.г. чистая прибыль Промсвязьбанка (ПСБ) по МСФО составила 8,3 млрд рублей, что на 18% выше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении кредитной организации. Чистый процентный доход в 1-м квартале 2021 года увеличился на 33%... Чистый процентный доход в 1-м квартале 2021 года увеличился на 33%... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило ООО "СпецИнвестЛизинг" ("СИЛ", Москва) кредитный рейтинг "В+(RU)", прогноз - "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства. Кредитный рейтинг компании, по мнению агентства, обусловлен слабой оценкой... Кредитный рейтинг компании, по мнению агентства, обусловлен слабой оценкой... читать дальше

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Минпромторг РФ не ожидает охлаждения на мировом рынке стали раньше конца осени, заявил замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов в ходе заседания "круглого стола", посвященного мониторингу роста цен на рынке металлопроката, который прошёл в Совете... читать дальше

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Цены на нефть усилили падение в среду после публикации доклада министерства энергетики США, показавшего неожиданный рост запасов нефти в стране. Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:45 мск составляла $65,46 за баррель, что на... Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:45 мск составляла $65,46 за баррель, что на... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 45 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,7162 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,475 руб., максимальный - 73,8875 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 73,475 руб., максимальный - 73,8875 руб. Было... читать дальше

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Большинство главных исполнительных директоров компаний из различных регионов мира ожидают экономический бум в ближайшие два года, свидетельствуют данные опроса аналитической компании Gartner. Число оптимистов составляет 60%, в то время как о возможной стагнации заявили... Число оптимистов составляет 60%, в то время как о возможной стагнации заявили... читать дальше

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