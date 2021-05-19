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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро с 20 мая в размере 90,1006 руб.
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19 мая 2021 года 13:58

ЦБ РФ установил курс евро с 20 мая в размере 90,1006 руб.

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19 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 20 мая, составляет 90,1006 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 19,49 коп.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
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НОВОСТИ
19 мая 2021 года 19:28
ЛК "Европлан" установила ставку 1-го купона бондов объемом 10 млрд рублей на уровне 7,8%
ЛК "Европлан" установила ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии 001Р-02 объемом 10 млрд рублей на уровне 7,8%, говорится в сообщении компании.

Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 8,03% годовых.

Первоначально ориентир ставки 1-го купона...    читать дальше
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19 мая 2021 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,4576 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 216 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,4576 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,4397 руб., максимальный - 11,4856 руб. Было заключено 298...    читать дальше
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19 мая 2021 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 90,0909 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 732 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 90,0909 руб.

Минимальный курс евро составил 89,9275 руб., максимальный - 90,29 руб. Было заключено 5263 сделки....    читать дальше
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19 мая 2021 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 73,733 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 94 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,733 руб.

Минимальный курс доллара США составил 73,5275 руб., максимальный - 73,9 руб. Было заключено...    читать дальше
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19 мая 2021 года 19:00
Недельная инфляция снова составила 0,1% - Росстат
Потребительские цены в РФ за период с 12 по 17 мая 2021 г. выросли на 0,1%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). На предыдущей неделе (с 5 по 11 мая) инфляция также составила 0,1%.

С начала мая потребительские цены увеличились на 0,3%, с начала года -...    читать дальше
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19 мая 2021 года 18:57
Индекс МосБиржи и индекс РТС потеряли по 1,4%
Российский рынок акций, открывшийся разнонаправленно, завершил среду снижением индексов на 1,4%.

Европейские рынки акций падали весь день.

Азиатские фондовые индикаторы снизились вслед за США в ожидании протокола заседания ФРС.

Фьючерсы на индексы США...    читать дальше
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19 мая 2021 года 18:50
В 2020 году рост инвестиций КНР в транспортную инфраструктуру составил 7,1% - максимум за 3 года
По итогам 2020 года инвестиции в основные фонды в сфере транспорта в КНР увеличились на 7,1% и составили 3,48 трлн юаней ($541,6 млрд), сообщило министерство транспорта страны.

Это самые высокие темпы подъема за последние 3 года, приводит данные ведомства агентство...    читать дальше
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19 мая 2021 года 18:42
ЕЦБ: рост долга государств и компаний Европы в период пандемии повышает риски для финстабильности
В Европейском центральном банке (ЕЦБ) считают, что растущая долговая нагрузка государств еврозоны и европейских компаний, а также последствия вызванного пандемией коронавируса кризиса повысили риски для финансовой стабильности в регионе.

Перспективы экономики еврозоны...    читать дальше
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19 мая 2021 года 18:34
Глава Минпромторга о сделках "Магнита" и "Ленты": доминирования сетей и диктата цен в России нет
Сделки по покупке "Магнитом" сети "Дикси" и "Лентой" супермаркетов Billa Russia GmbH, безусловно, потребуют согласования Федеральной антимонопольной службы (ФАС), однако говорить о доминировании крупных торговых сетей на российском рынке пока не приходится, прокомментировал...    читать дальше
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19 мая 2021 года 18:21
НРА отозвало кредитный рейтинг ООО "Дядя Дёнер"
ООО "Национальное Рейтинговое Агентство" (НРА) отозвало кредитный рейтинг ООО "Дядя Дёнер" в связи с недостаточностью информации для рейтингового анализа и применения методологии, сообщается в пресс-релизе агентства.

Ранее НРА понизило кредитный рейтинг компании до...    читать дальше
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19 мая 2021 года 18:20
Квартальная чистая прибыль "Промсвязьбанка" по МСФО выросла на 18%
По итогам 1-го квартала т.г. чистая прибыль Промсвязьбанка (ПСБ) по МСФО составила 8,3 млрд рублей, что на 18% выше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении кредитной организации.

Чистый процентный доход в 1-м квартале 2021 года увеличился на 33%...    читать дальше
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19 мая 2021 года 18:13
АКРА присвоило "СпецИнвестЛизингу" рейтинг "В+(RU)" со стабильным прогнозом
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило ООО "СпецИнвестЛизинг" ("СИЛ", Москва) кредитный рейтинг "В+(RU)", прогноз - "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства.

Кредитный рейтинг компании, по мнению агентства, обусловлен слабой оценкой...    читать дальше
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19 мая 2021 года 18:12
Минпромторг РФ не ожидает охлаждения мировых цен на сталь раньше конца осени
Минпромторг РФ не ожидает охлаждения на мировом рынке стали раньше конца осени, заявил замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов в ходе заседания "круглого стола", посвященного мониторингу роста цен на рынке металлопроката, который прошёл в Совете...    читать дальше
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19 мая 2021 года 18:03
Нефтяные цены теряют около 5% после выхода данных о запасах в США
Цены на нефть усилили падение в среду после публикации доклада министерства энергетики США, показавшего неожиданный рост запасов нефти в стране.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:45 мск составляла $65,46 за баррель, что на...    читать дальше
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19 мая 2021 года 18:00
Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 73,7162 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 45 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,7162 руб.

Минимальный курс доллара США составил 73,475 руб., максимальный - 73,8875 руб. Было...    читать дальше
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19 мая 2021 года 17:54
В ближайшие 2 года большинство CEO ожидают экономический бум, а не стагнацию в мире
Большинство главных исполнительных директоров компаний из различных регионов мира ожидают экономический бум в ближайшие два года, свидетельствуют данные опроса аналитической компании Gartner.

Число оптимистов составляет 60%, в то время как о возможной стагнации заявили...    читать дальше
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