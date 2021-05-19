Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,46 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,4425 руб., максимальный - 11,485 руб. Было заключено 60 сделок. Объем торгов составил 384,75 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,4676 руб. за юань.

19 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 116 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,46 руб.

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ЛК "Европлан" установила ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии 001Р-02 объемом 10 млрд рублей на уровне 7,8%, говорится в сообщении компании. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 8,03% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 8,03% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона... Первоначально ориентир ставки 1-го купона... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 216 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,4576 руб. Минимальный курс юаня составил 11,4397 руб., максимальный - 11,4856 руб. Было заключено 298... Минимальный курс юаня составил 11,4397 руб., максимальный - 11,4856 руб. Было заключено 298... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 732 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 90,0909 руб. Минимальный курс евро составил 89,9275 руб., максимальный - 90,29 руб. Было заключено 5263 сделки.... Минимальный курс евро составил 89,9275 руб., максимальный - 90,29 руб. Было заключено 5263 сделки.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 94 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,733 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,5275 руб., максимальный - 73,9 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 73,5275 руб., максимальный - 73,9 руб. Было заключено... читать дальше

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Потребительские цены в РФ за период с 12 по 17 мая 2021 г. выросли на 0,1%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). На предыдущей неделе (с 5 по 11 мая) инфляция также составила 0,1%. С начала мая потребительские цены увеличились на 0,3%, с начала года -... С начала мая потребительские цены увеличились на 0,3%, с начала года -... читать дальше

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Российский рынок акций, открывшийся разнонаправленно, завершил среду снижением индексов на 1,4%. Европейские рынки акций падали весь день. Европейские рынки акций падали весь день. Азиатские фондовые индикаторы снизились вслед за США в ожидании протокола заседания ФРС. Азиатские фондовые индикаторы снизились вслед за США в ожидании протокола заседания ФРС. Фьючерсы на индексы США... Фьючерсы на индексы США... читать дальше

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По итогам 2020 года инвестиции в основные фонды в сфере транспорта в КНР увеличились на 7,1% и составили 3,48 трлн юаней ($541,6 млрд), сообщило министерство транспорта страны. Это самые высокие темпы подъема за последние 3 года, приводит данные ведомства агентство... Это самые высокие темпы подъема за последние 3 года, приводит данные ведомства агентство... читать дальше

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В Европейском центральном банке (ЕЦБ) считают, что растущая долговая нагрузка государств еврозоны и европейских компаний, а также последствия вызванного пандемией коронавируса кризиса повысили риски для финансовой стабильности в регионе. Перспективы экономики еврозоны... Перспективы экономики еврозоны... читать дальше

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Сделки по покупке "Магнитом" сети "Дикси" и "Лентой" супермаркетов Billa Russia GmbH, безусловно, потребуют согласования Федеральной антимонопольной службы (ФАС), однако говорить о доминировании крупных торговых сетей на российском рынке пока не приходится, прокомментировал... читать дальше

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ООО "Национальное Рейтинговое Агентство" (НРА) отозвало кредитный рейтинг ООО "Дядя Дёнер" в связи с недостаточностью информации для рейтингового анализа и применения методологии, сообщается в пресс-релизе агентства. Ранее НРА понизило кредитный рейтинг компании до... Ранее НРА понизило кредитный рейтинг компании до... читать дальше

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По итогам 1-го квартала т.г. чистая прибыль Промсвязьбанка (ПСБ) по МСФО составила 8,3 млрд рублей, что на 18% выше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении кредитной организации. Чистый процентный доход в 1-м квартале 2021 года увеличился на 33%... Чистый процентный доход в 1-м квартале 2021 года увеличился на 33%... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило ООО "СпецИнвестЛизинг" ("СИЛ", Москва) кредитный рейтинг "В+(RU)", прогноз - "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства. Кредитный рейтинг компании, по мнению агентства, обусловлен слабой оценкой... Кредитный рейтинг компании, по мнению агентства, обусловлен слабой оценкой... читать дальше

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Минпромторг РФ не ожидает охлаждения на мировом рынке стали раньше конца осени, заявил замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов в ходе заседания "круглого стола", посвященного мониторингу роста цен на рынке металлопроката, который прошёл в Совете... читать дальше

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Цены на нефть усилили падение в среду после публикации доклада министерства энергетики США, показавшего неожиданный рост запасов нефти в стране. Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:45 мск составляла $65,46 за баррель, что на... Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:45 мск составляла $65,46 за баррель, что на... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 45 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,7162 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,475 руб., максимальный - 73,8875 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 73,475 руб., максимальный - 73,8875 руб. Было... читать дальше

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Большинство главных исполнительных директоров компаний из различных регионов мира ожидают экономический бум в ближайшие два года, свидетельствуют данные опроса аналитической компании Gartner. Число оптимистов составляет 60%, в то время как о возможной стагнации заявили... Число оптимистов составляет 60%, в то время как о возможной стагнации заявили... читать дальше

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