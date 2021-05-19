.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 51,8 млрд руб.
.
19 мая 2021 года 10:07
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 51,8 млрд руб.
|0
19 мая. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 19 мая по данным на начало операционного дня выросло до 51,8 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло -214,9 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
19 мая 2021 года 10:34
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства о выделении корпорации "Туризм.РФ" в 2021 году 6,3 млрд рублей, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "Предоставить в 2021 году из федерального бюджета бюджетные... читать дальше
.19 мая 2021 года 10:25
По итогам прошлого года сеть супермаркетов Billa в России сократила выручку и чистый убыток, свидетельствуют данные отчетности ООО "Билла". Выручка компании в прошлом году по РСБУ снизилась на 3,7% - до 47,971 млрд рублей, после роста на 6% в 2019 году. Сокращение... читать дальше
.19 мая 2021 года 10:21
По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи понизился на 12,43 пункта (0,337%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3675,53 пункта. По состоянию на 10:05 мск индекс РТС понизился на 0,28 пункта (0,018%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше
.19 мая 2021 года 10:16
ЦБ 17 мая купил валюту для Минфина в рамках бюджетного правила на 6,5 млрд рублей, следует из данных Банка России. Днем ранее объем покупки валюты составил 6,5 млрд рублей. Минфин с 11 мая по 4 июня планирует приобрести валюту на 123,7 млрд рублей. Ежедневный объем... читать дальше
.19 мая 2021 года 10:07
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 19 мая по данным на начало операционного дня выросло до 51,8 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо...
.19 мая 2021 года 10:04
Рынок акций РФ утром в среду не демонстрирует единой динамики индексов на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры и упавшей нефти. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются на торгах в среду вслед за аналогичной динамикой американского... читать дальше
.19 мая 2021 года 10:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 10:00 мск составил 72,74/74,83 руб.
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 72,74/74,83 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 25 коп., Cредний курс продажи...
.19 мая 2021 года 09:59
Акционеры Ozon продают до 5,97 млн ADR компании (около 2,9%) на рынке, сообщило агентство Bloomberg. Организаторы сделки - Morgan Stanley и Goldman Sachs. Диапазон цены размещения - $49-50 за ADR, что соответствует дисконту к рыночным котировкам в размере... читать дальше
.19 мая 2021 года 09:55
Ритейлер "Лента" заключил соглашение о приобретении сети супермаркетов Billa Russia GmbH ("Билла Россия") за 215 млн евро денежными средствами. "Лента" планирует интегрировать 161 приобретенный супермаркет, логистическую инфраструктуру и сотрудников "Билла Россия". Как... читать дальше
.19 мая 2021 года 09:52
Банк России в первом квартале 2021 года выявил 361 компанию-нелегала, что практически схоже с количеством выявленных подобных организаций в январе-марте 2020 года (369 организаций), сообщил журналистам директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ... читать дальше
.19 мая 2021 года 09:47
Продажи новых автомобилей в странах Евросоюза (без учета Мальты, данные по которой отсутствуют) в апреле 2021 года выросли на 218,6%, или в 3,2 раза, и составили 862,226 тыс. по сравнению с 270,651 тыс.. в апреле 2020 года, свидетельствуют данные Европейской ассоциации... читать дальше
.19 мая 2021 года 09:42
В апреле потребительские цены в Великобритании выросли на 1,5% (год к году), свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS) страны. При этом темпы повышения были максимальными с марта 2020 года. Аналитики в среднем ожидали увеличения до 1,4%,... читать дальше
.19 мая 2021 года 09:37
Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 3502 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 1380,34 млрд руб.
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 19 мая составили по Российской Федерации 3502 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3326 млрд руб. На начало... читать дальше
.19 мая 2021 года 09:34
Курс доллара США в среду снижается относительно евро и растет в паре с иеной на ожиданиях публикации протокола апрельского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Протокол заседания может прояснить отношение регулятора к инфляционному давлению и дать сигналы... читать дальше
.19 мая 2021 года 09:30
9 мая. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 20 мая однодневные биржевые облигации серии КС-4-12 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4... читать дальше
.19 мая 2021 года 09:27
Число выявленных заражений коронавирусом в мире на утро среды составило 164 млн 234 тыс. 81, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. Во всем мире с начала распространения вируса число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний достигло 3 млн... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.