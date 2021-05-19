19 мая 2021 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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19 мая. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:00
|Изменение потребительских цен в Великобритании
|Апрель 2021
|12:00
|Изменение потребительских цен в еврозоне
|Апрель 2021
|15:30
|Изменение потребительских цен в Канаде
|Апрель 2021
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 08 по 14 мая
Это автоматическое сообщение.
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19 мая 2021 года 10:34
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства о выделении корпорации "Туризм.РФ" в 2021 году 6,3 млрд рублей, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Предоставить в 2021 году из федерального бюджета бюджетные... читать дальше
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19 мая 2021 года 10:25
По итогам прошлого года сеть супермаркетов Billa в России сократила выручку и чистый убыток, свидетельствуют данные отчетности ООО "Билла".
Выручка компании в прошлом году по РСБУ снизилась на 3,7% - до 47,971 млрд рублей, после роста на 6% в 2019 году. Сокращение... читать дальше
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19 мая 2021 года 10:21
По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи понизился на 12,43 пункта (0,337%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3675,53 пункта.
По состоянию на 10:05 мск индекс РТС понизился на 0,28 пункта (0,018%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше
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19 мая 2021 года 10:16
ЦБ 17 мая купил валюту для Минфина в рамках бюджетного правила на 6,5 млрд рублей, следует из данных Банка России. Днем ранее объем покупки валюты составил 6,5 млрд рублей.
Минфин с 11 мая по 4 июня планирует приобрести валюту на 123,7 млрд рублей. Ежедневный объем... читать дальше
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19 мая 2021 года 10:07
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 19 мая по данным на начало операционного дня выросло до 51,8 млрд руб.
На начало предыдущего операционного дня сальдо...
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19 мая 2021 года 10:04
Рынок акций РФ утром в среду не демонстрирует единой динамики индексов на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры и упавшей нефти.
Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются на торгах в среду вслед за аналогичной динамикой американского... читать дальше
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19 мая 2021 года 10:02
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 72,74/74,83 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 25 коп., Cредний курс продажи...
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19 мая 2021 года 09:59
Акционеры Ozon продают до 5,97 млн ADR компании (около 2,9%) на рынке, сообщило агентство Bloomberg.
Организаторы сделки - Morgan Stanley и Goldman Sachs. Диапазон цены размещения - $49-50 за ADR, что соответствует дисконту к рыночным котировкам в размере... читать дальше
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19 мая 2021 года 09:55
Ритейлер "Лента" заключил соглашение о приобретении сети супермаркетов Billa Russia GmbH ("Билла Россия") за 215 млн евро денежными средствами.
"Лента" планирует интегрировать 161 приобретенный супермаркет, логистическую инфраструктуру и сотрудников "Билла Россия". Как... читать дальше
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19 мая 2021 года 09:52
Банк России в первом квартале 2021 года выявил 361 компанию-нелегала, что практически схоже с количеством выявленных подобных организаций в январе-марте 2020 года (369 организаций), сообщил журналистам директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ... читать дальше
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19 мая 2021 года 09:47
Продажи новых автомобилей в странах Евросоюза (без учета Мальты, данные по которой отсутствуют) в апреле 2021 года выросли на 218,6%, или в 3,2 раза, и составили 862,226 тыс. по сравнению с 270,651 тыс.. в апреле 2020 года, свидетельствуют данные Европейской ассоциации... читать дальше
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19 мая 2021 года 09:42
В апреле потребительские цены в Великобритании выросли на 1,5% (год к году), свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS) страны. При этом темпы повышения были максимальными с марта 2020 года.
Аналитики в среднем ожидали увеличения до 1,4%,... читать дальше
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19 мая 2021 года 09:37
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 19 мая составили по Российской Федерации 3502 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3326 млрд руб.
На начало... читать дальше
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19 мая 2021 года 09:34
Курс доллара США в среду снижается относительно евро и растет в паре с иеной на ожиданиях публикации протокола апрельского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.
Протокол заседания может прояснить отношение регулятора к инфляционному давлению и дать сигналы... читать дальше
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19 мая 2021 года 09:30
9 мая. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 20 мая однодневные биржевые облигации серии КС-4-12 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4... читать дальше
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19 мая 2021 года 09:27
Число выявленных заражений коронавирусом в мире на утро среды составило 164 млн 234 тыс. 81, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
Во всем мире с начала распространения вируса число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний достигло 3 млн... читать дальше
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