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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 73,6992 руб., евро - 89,9057 руб.
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ГЛАВНОЕ
Еврокомиссия улучшила прогноз роста ВВП России на 2021 год до 2,7%
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По итогам января–марта 2021 года в России зарегистрировано 42 тыс. фактов кражи с банковских счетов граждан. Число таких преступлений за последний год, а именно с начала пандемии COVID-19 выросло на 30%, говорится в отчете Генпрокуратуры, пишут...
 
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Государство тратит все меньше денег на поддержку самостоятельного накопления гражданами пенсионных средств. Софинансирование за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) программы дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию...
 
Для дачников могут продлить "водную амнистию"
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19 мая 2021 года 08:01

ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 73,6992 руб., евро - 89,9057 руб.

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19 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 19 мая, составляет 73,6992 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 15,45 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 19 мая, составляет 89,9057 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 24,73 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар,  Евро

 
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НОВОСТИ
19 мая 2021 года 10:34
Корпорация "Туризм.РФ" получит из бюджета 6,3 млрд рублей
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства о выделении корпорации "Туризм.РФ" в 2021 году 6,3 млрд рублей, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Предоставить в 2021 году из федерального бюджета бюджетные...    читать дальше
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19 мая 2021 года 10:25
Billa в РФ завершила с чистым убытком третий год подряд
По итогам прошлого года сеть супермаркетов Billa в России сократила выручку и чистый убыток, свидетельствуют данные отчетности ООО "Билла".

Выручка компании в прошлом году по РСБУ снизилась на 3,7% - до 47,971 млрд рублей, после роста на 6% в 2019 году. Сокращение...    читать дальше
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19 мая 2021 года 10:21
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 10:05 мск 19 мая снижается
По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи понизился на 12,43 пункта (0,337%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3675,53 пункта.

По состоянию на 10:05 мск индекс РТС понизился на 0,28 пункта (0,018%) по сравнению с закрытием предыдущего...    читать дальше
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19 мая 2021 года 10:16
Банк России 17 мая купил валюту на 6,5 млрд руб.
ЦБ 17 мая купил валюту для Минфина в рамках бюджетного правила на 6,5 млрд рублей, следует из данных Банка России. Днем ранее объем покупки валюты составил 6,5 млрд рублей.

Минфин с 11 мая по 4 июня планирует приобрести валюту на 123,7 млрд рублей. Ежедневный объем...    читать дальше
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19 мая 2021 года 10:07
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 51,8 млрд руб.
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 19 мая по данным на начало операционного дня выросло до 51,8 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня сальдо...
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19 мая 2021 года 10:04
На открытие российского рынка акций индексы МосБиржи и РТС не демонстрируют единой динамики
Рынок акций РФ утром в среду не демонстрирует единой динамики индексов на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры и упавшей нефти.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются на торгах в среду вслед за аналогичной динамикой американского...    читать дальше
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19 мая 2021 года 10:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 10:00 мск составил 72,74/74,83 руб.
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 72,74/74,83 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 25 коп., Cредний курс продажи...
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19 мая 2021 года 09:59
Миноритарии Ozon продают около 2,9% компании на рынке с дисконтом 3,3-5,2%
Акционеры Ozon продают до 5,97 млн ADR компании (около 2,9%) на рынке, сообщило агентство Bloomberg.

Организаторы сделки - Morgan Stanley и Goldman Sachs. Диапазон цены размещения - $49-50 за ADR, что соответствует дисконту к рыночным котировкам в размере...    читать дальше
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19 мая 2021 года 09:55
"Лента" покупает российскую сеть супермаркетов Billa за 215 млн евро
Ритейлер "Лента" заключил соглашение о приобретении сети супермаркетов Billa Russia GmbH ("Билла Россия") за 215 млн евро денежными средствами.

"Лента" планирует интегрировать 161 приобретенный супермаркет, логистическую инфраструктуру и сотрудников "Билла Россия". Как...    читать дальше
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19 мая 2021 года 09:52
В 1-м квартале число выявленных ЦБ РФ финансовых пирамид и нелегальных форекс-дилеров выросло вдвое
Банк России в первом квартале 2021 года выявил 361 компанию-нелегала, что практически схоже с количеством выявленных подобных организаций в январе-марте 2020 года (369 организаций), сообщил журналистам директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ...    читать дальше
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19 мая 2021 года 09:47
Продажи автомобилей в Евросоюзе в апреле выросли в 3 раза
Продажи новых автомобилей в странах Евросоюза (без учета Мальты, данные по которой отсутствуют) в апреле 2021 года выросли на 218,6%, или в 3,2 раза, и составили 862,226 тыс. по сравнению с 270,651 тыс.. в апреле 2020 года, свидетельствуют данные Европейской ассоциации...    читать дальше
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19 мая 2021 года 09:42
В апреле инфляция в Великобритании ускорилась до 1,5% - годового максимума
В апреле потребительские цены в Великобритании выросли на 1,5% (год к году), свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS) страны. При этом темпы повышения были максимальными с марта 2020 года.

Аналитики в среднем ожидали увеличения до 1,4%,...    читать дальше
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19 мая 2021 года 09:37
Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 3502 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 1380,34 млрд руб.
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 19 мая составили по Российской Федерации 3502 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3326 млрд руб.

На начало...    читать дальше
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19 мая 2021 года 09:34
Доллар дешевеет к евро и слабо дорожает в паре с иеной
Курс доллара США в среду снижается относительно евро и растет в паре с иеной на ожиданиях публикации протокола апрельского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Протокол заседания может прояснить отношение регулятора к инфляционному давлению и дать сигналы...    читать дальше
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19 мая 2021 года 09:30
ВТБ разместит 20 мая однодневные бонды серии КС-4-12 на 50 млрд рублей
9 мая. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 20 мая однодневные биржевые облигации серии КС-4-12 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4...    читать дальше
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19 мая 2021 года 09:27
Число заражений COVID-19 в мире превысило 164 млн
Число выявленных заражений коронавирусом в мире на утро среды составило 164 млн 234 тыс. 81, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире с начала распространения вируса число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний достигло 3 млн...    читать дальше
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