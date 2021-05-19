ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 73,6992 руб., евро - 89,9057 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 19 мая, составляет 89,9057 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 24,73 коп.

19 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 19 мая, составляет 73,6992 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 15,45 коп.

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Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства о выделении корпорации "Туризм.РФ" в 2021 году 6,3 млрд рублей, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "Предоставить в 2021 году из федерального бюджета бюджетные... "Предоставить в 2021 году из федерального бюджета бюджетные... читать дальше

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По итогам прошлого года сеть супермаркетов Billa в России сократила выручку и чистый убыток, свидетельствуют данные отчетности ООО "Билла". Выручка компании в прошлом году по РСБУ снизилась на 3,7% - до 47,971 млрд рублей, после роста на 6% в 2019 году. Сокращение... Выручка компании в прошлом году по РСБУ снизилась на 3,7% - до 47,971 млрд рублей, после роста на 6% в 2019 году. Сокращение... читать дальше

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По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи понизился на 12,43 пункта (0,337%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3675,53 пункта. По состоянию на 10:05 мск индекс РТС понизился на 0,28 пункта (0,018%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:05 мск индекс РТС понизился на 0,28 пункта (0,018%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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ЦБ 17 мая купил валюту для Минфина в рамках бюджетного правила на 6,5 млрд рублей, следует из данных Банка России. Днем ранее объем покупки валюты составил 6,5 млрд рублей. Минфин с 11 мая по 4 июня планирует приобрести валюту на 123,7 млрд рублей. Ежедневный объем... Минфин с 11 мая по 4 июня планирует приобрести валюту на 123,7 млрд рублей. Ежедневный объем... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 19 мая по данным на начало операционного дня выросло до 51,8 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо... На начало предыдущего операционного дня сальдо...

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Рынок акций РФ утром в среду не демонстрирует единой динамики индексов на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры и упавшей нефти. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются на торгах в среду вслед за аналогичной динамикой американского... Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются на торгах в среду вслед за аналогичной динамикой американского... читать дальше

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 72,74/74,83 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 25 коп., Cредний курс продажи...

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Акционеры Ozon продают до 5,97 млн ADR компании (около 2,9%) на рынке, сообщило агентство Bloomberg. Организаторы сделки - Morgan Stanley и Goldman Sachs. Диапазон цены размещения - $49-50 за ADR, что соответствует дисконту к рыночным котировкам в размере... Организаторы сделки - Morgan Stanley и Goldman Sachs. Диапазон цены размещения - $49-50 за ADR, что соответствует дисконту к рыночным котировкам в размере... читать дальше

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Ритейлер "Лента" заключил соглашение о приобретении сети супермаркетов Billa Russia GmbH ("Билла Россия") за 215 млн евро денежными средствами. "Лента" планирует интегрировать 161 приобретенный супермаркет, логистическую инфраструктуру и сотрудников "Билла Россия". Как... "Лента" планирует интегрировать 161 приобретенный супермаркет, логистическую инфраструктуру и сотрудников "Билла Россия". Как... читать дальше

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Банк России в первом квартале 2021 года выявил 361 компанию-нелегала, что практически схоже с количеством выявленных подобных организаций в январе-марте 2020 года (369 организаций), сообщил журналистам директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ... читать дальше

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Продажи новых автомобилей в странах Евросоюза (без учета Мальты, данные по которой отсутствуют) в апреле 2021 года выросли на 218,6%, или в 3,2 раза, и составили 862,226 тыс. по сравнению с 270,651 тыс.. в апреле 2020 года, свидетельствуют данные Европейской ассоциации... читать дальше

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В апреле потребительские цены в Великобритании выросли на 1,5% (год к году), свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS) страны. При этом темпы повышения были максимальными с марта 2020 года. Аналитики в среднем ожидали увеличения до 1,4%,... Аналитики в среднем ожидали увеличения до 1,4%,... читать дальше

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 19 мая составили по Российской Федерации 3502 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3326 млрд руб. На начало... На начало... читать дальше

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Курс доллара США в среду снижается относительно евро и растет в паре с иеной на ожиданиях публикации протокола апрельского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Протокол заседания может прояснить отношение регулятора к инфляционному давлению и дать сигналы... Протокол заседания может прояснить отношение регулятора к инфляционному давлению и дать сигналы... читать дальше

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9 мая. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 20 мая однодневные биржевые облигации серии КС-4-12 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4... читать дальше

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Число выявленных заражений коронавирусом в мире на утро среды составило 164 млн 234 тыс. 81, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. Во всем мире с начала распространения вируса число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний достигло 3 млн... Во всем мире с начала распространения вируса число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний достигло 3 млн... читать дальше

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