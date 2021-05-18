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Главная  /  Все новости  /  Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 73,7225 руб.
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18 мая 2021 года 19:15

Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 73,7225 руб.

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18 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2313 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,7225 руб.

Минимальный курс доллара США составил 73,5925 руб., максимальный - 73,88 руб. Была заключена 35581 сделка. Объем торгов составил 131896,42 млн руб., что на 25% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 73,8425 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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