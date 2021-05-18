.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,4795 руб.
.
18 мая 2021 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,4795 руб.
|0
18 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 39 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,4795 руб. Минимальный курс юаня составил 11,46 руб., максимальный - 11,4977 руб. Было заключено 254 сделки. Объем торгов составил 726,81 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,4924 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
18 мая 2021 года 19:57
Международная Ассоциация рынков капитала (International Capital Market Association, ICMA) включила "зеленые" облигации Москвы в реестр облигаций устойчивого развития, говорится в сообщении информационного центра столицы. Таким образом, 74-й облигационный выпуск Москвы... читать дальше
.18 мая 2021 года 19:56
ьфа-банк установил ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии 002Р-12 объемом 15 млрд рублей на уровне 7,15% годовых, говорится в сообщении банка. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 7,28% годовых. Сбор заявок проходил 18 мая с 11:00 до 15:00... читать дальше
.18 мая 2021 года 19:55
"ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) установила ставку 33-го купона облигаций 23-й и 28-й серий на уровне 6,53% годовых, говорится в сообщениях компании. "ФСК ЕЭС" разместила облигации 23-й и 28-й серий общим объемом 30 млрд рублей в июне 2013 года. Срок обращения облигаций - 35 лет.... читать дальше
.18 мая 2021 года 19:55
осковская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала облигации ООО "ВсеИнструменты.ру" серии БO-04 и включила их в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-04-00410-R. В настоящее время в обращении... читать дальше
.18 мая 2021 года 19:54
"Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала облигации ООО "Группа "Продовольствие" серии 001P-01 и включила их в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-01-00013-L-001P. В сентябре 2020... читать дальше
.18 мая 2021 года 19:52
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг ПАО "Меткомбанк" на уровне "ВВВ-(RU)", прогноз - "стабильный", говорится в сообщении агентства. Как отмечено в пресс-релизе агентства, рейтинговое действие обусловлено удовлетворительным... читать дальше
.18 мая 2021 года 19:52
Б разместил 20% выпуска облигаций серии ПБО-001Р-К308 на 4 млрд рублей при номинальном объеме выпуска 20 млрд рублей, говорится в сообщении госкорпорации. Ставка купона установлена в размере 4,84% годовых. Срок обращения облигаций, согласно документам, составляет... читать дальше
.18 мая 2021 года 19:45
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 18 мая выросла на 1,32% и составила 58941,206 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 58941,206 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 770,038 млрд руб., или на...
.18 мая 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2313 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,7225 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,5925 руб., максимальный - 73,88 руб. Была... читать дальше
.18 мая 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1375 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 90,0039 руб. Минимальный курс евро составил 89,6625 руб., максимальный - 90,31 руб. Было заключено 4353... читать дальше
.18 мая 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 39 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,4795 руб. Минимальный курс юаня составил 11,46 руб., максимальный - 11,4977 руб. Было заключено 254 сделки.... читать дальше
.18 мая 2021 года 18:59
Рынок акций РФ завершил торги во вторник в "зеленой" зоне, несмотря на просевшую нефть (Brent после тестирования рубежа $70 за баррель развернулась вниз) и неуверенный старт фондовых бирж в США. В Азии преобладал рост фондовых индексов (японский Nikkei 225 вырос на... читать дальше
.18 мая 2021 года 18:48
Потанин: смарт-контракты - это революция в расчетах и обороте активов, но важно избежать двойного налогообложения
Распространение смарт-контрактов, "окно" для которого открылось с принятием закона о цифровых финансовых активах (ЦФА), может привести к революции в расчетах и обороте активов, но эффективности инструментария мешает двойное налогообложение, считает глава "Норильского никеля" и... читать дальше
.18 мая 2021 года 18:37
Цены на нефть эталонных марок начали снижаться в ходе торгов во вторник. Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:22 мск во вторник составляет $69,08 за баррель, что на $0,38 (0,55%) ниже цены на закрытие предыдущей... читать дальше
.18 мая 2021 года 18:28
Российский рынок ТВ-рекламы в I квартале 2021 года вырос на 5% по сравнению с I кварталом 2020 года, сообщил Национальный рекламный альянс (НРА, крупнейший в РФ продавец телерекламы). Наиболее существенный рост был отмечен в сегменте тематического ТВ -... читать дальше
.18 мая 2021 года 18:20
"АЛРОСА" предварительно ожидает добычу в 2022 году на уровне не менее 33 млн карат, заявил CFO компании Алексей Филипповский в ходе телефонной конференции по итогам отчетности за I квартал этого года. При этом он добавил, что компания по-прежнему рассматривает... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.