Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,4795 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,46 руб., максимальный - 11,4977 руб. Было заключено 254 сделки. Объем торгов составил 726,81 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,4924 руб. за юань.

18 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 39 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,4795 руб.

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Международная Ассоциация рынков капитала (International Capital Market Association, ICMA) включила "зеленые" облигации Москвы в реестр облигаций устойчивого развития, говорится в сообщении информационного центра столицы. Таким образом, 74-й облигационный выпуск Москвы... Таким образом, 74-й облигационный выпуск Москвы... читать дальше

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ьфа-банк установил ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии 002Р-12 объемом 15 млрд рублей на уровне 7,15% годовых, говорится в сообщении банка. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 7,28% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 7,28% годовых. Сбор заявок проходил 18 мая с 11:00 до 15:00... Сбор заявок проходил 18 мая с 11:00 до 15:00... читать дальше

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"ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) установила ставку 33-го купона облигаций 23-й и 28-й серий на уровне 6,53% годовых, говорится в сообщениях компании. "ФСК ЕЭС" разместила облигации 23-й и 28-й серий общим объемом 30 млрд рублей в июне 2013 года. Срок обращения облигаций - 35 лет.... "ФСК ЕЭС" разместила облигации 23-й и 28-й серий общим объемом 30 млрд рублей в июне 2013 года. Срок обращения облигаций - 35 лет.... читать дальше

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осковская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала облигации ООО "ВсеИнструменты.ру" серии БO-04 и включила их в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-04-00410-R. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-04-00410-R. В настоящее время в обращении... В настоящее время в обращении... читать дальше

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"Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала облигации ООО "Группа "Продовольствие" серии 001P-01 и включила их в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-01-00013-L-001P. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-01-00013-L-001P. В сентябре 2020... В сентябре 2020... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг ПАО "Меткомбанк" на уровне "ВВВ-(RU)", прогноз - "стабильный", говорится в сообщении агентства. Как отмечено в пресс-релизе агентства, рейтинговое действие обусловлено удовлетворительным... Как отмечено в пресс-релизе агентства, рейтинговое действие обусловлено удовлетворительным... читать дальше

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Б разместил 20% выпуска облигаций серии ПБО-001Р-К308 на 4 млрд рублей при номинальном объеме выпуска 20 млрд рублей, говорится в сообщении госкорпорации. Ставка купона установлена в размере 4,84% годовых. Ставка купона установлена в размере 4,84% годовых. Срок обращения облигаций, согласно документам, составляет... Срок обращения облигаций, согласно документам, составляет... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 58941,206 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 770,038 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2313 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,7225 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,5925 руб., максимальный - 73,88 руб. Была... Минимальный курс доллара США составил 73,5925 руб., максимальный - 73,88 руб. Была... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1375 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 90,0039 руб. Минимальный курс евро составил 89,6625 руб., максимальный - 90,31 руб. Было заключено 4353... Минимальный курс евро составил 89,6625 руб., максимальный - 90,31 руб. Было заключено 4353... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 39 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,4795 руб. Минимальный курс юаня составил 11,46 руб., максимальный - 11,4977 руб. Было заключено 254 сделки.... Минимальный курс юаня составил 11,46 руб., максимальный - 11,4977 руб. Было заключено 254 сделки.... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги во вторник в "зеленой" зоне, несмотря на просевшую нефть (Brent после тестирования рубежа $70 за баррель развернулась вниз) и неуверенный старт фондовых бирж в США. В Азии преобладал рост фондовых индексов (японский Nikkei 225 вырос на... В Азии преобладал рост фондовых индексов (японский Nikkei 225 вырос на... читать дальше

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Распространение смарт-контрактов, "окно" для которого открылось с принятием закона о цифровых финансовых активах (ЦФА), может привести к революции в расчетах и обороте активов, но эффективности инструментария мешает двойное налогообложение, считает глава "Норильского никеля" и... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок начали снижаться в ходе торгов во вторник. Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:22 мск во вторник составляет $69,08 за баррель, что на $0,38 (0,55%) ниже цены на закрытие предыдущей... Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:22 мск во вторник составляет $69,08 за баррель, что на $0,38 (0,55%) ниже цены на закрытие предыдущей... читать дальше

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Российский рынок ТВ-рекламы в I квартале 2021 года вырос на 5% по сравнению с I кварталом 2020 года, сообщил Национальный рекламный альянс (НРА, крупнейший в РФ продавец телерекламы). Наиболее существенный рост был отмечен в сегменте тематического ТВ -... Наиболее существенный рост был отмечен в сегменте тематического ТВ -... читать дальше

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"АЛРОСА" предварительно ожидает добычу в 2022 году на уровне не менее 33 млн карат, заявил CFO компании Алексей Филипповский в ходе телефонной конференции по итогам отчетности за I квартал этого года. При этом он добавил, что компания по-прежнему рассматривает... При этом он добавил, что компания по-прежнему рассматривает... читать дальше

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