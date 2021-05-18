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18 мая 2021 года 18:00
Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 73,7117 руб.
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18 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2355 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,7117 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,5825 руб., максимальный - 73,89 руб. Было заключено 10613 сделок. Объем торгов составил 43752,63 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 73,82 руб. за доллар США. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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.18 мая 2021 года 19:56
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.18 мая 2021 года 19:55
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.18 мая 2021 года 19:55
осковская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала облигации ООО "ВсеИнструменты.ру" серии БO-04 и включила их в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-04-00410-R. В настоящее время в обращении... читать дальше
.18 мая 2021 года 19:54
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.18 мая 2021 года 19:52
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг ПАО "Меткомбанк" на уровне "ВВВ-(RU)", прогноз - "стабильный", говорится в сообщении агентства. Как отмечено в пресс-релизе агентства, рейтинговое действие обусловлено удовлетворительным... читать дальше
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Б разместил 20% выпуска облигаций серии ПБО-001Р-К308 на 4 млрд рублей при номинальном объеме выпуска 20 млрд рублей, говорится в сообщении госкорпорации. Ставка купона установлена в размере 4,84% годовых. Срок обращения облигаций, согласно документам, составляет... читать дальше
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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 58941,206 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 770,038 млрд руб., или на...
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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2313 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,7225 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,5925 руб., максимальный - 73,88 руб. Была... читать дальше
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.18 мая 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 39 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,4795 руб. Минимальный курс юаня составил 11,46 руб., максимальный - 11,4977 руб. Было заключено 254 сделки.... читать дальше
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Распространение смарт-контрактов, "окно" для которого открылось с принятием закона о цифровых финансовых активах (ЦФА), может привести к революции в расчетах и обороте активов, но эффективности инструментария мешает двойное налогообложение, считает глава "Норильского никеля" и... читать дальше
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.18 мая 2021 года 18:20
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