ЦБ РФ установил курс доллара США с 19 мая в размере 73,6992 руб.

18 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 19 мая, составляет 73,6992 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 15,45 коп.

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Международная Ассоциация рынков капитала (International Capital Market Association, ICMA) включила "зеленые" облигации Москвы в реестр облигаций устойчивого развития, говорится в сообщении информационного центра столицы. Таким образом, 74-й облигационный выпуск Москвы... Таким образом, 74-й облигационный выпуск Москвы... читать дальше

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ьфа-банк установил ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии 002Р-12 объемом 15 млрд рублей на уровне 7,15% годовых, говорится в сообщении банка. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 7,28% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 7,28% годовых. Сбор заявок проходил 18 мая с 11:00 до 15:00... Сбор заявок проходил 18 мая с 11:00 до 15:00... читать дальше

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"ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) установила ставку 33-го купона облигаций 23-й и 28-й серий на уровне 6,53% годовых, говорится в сообщениях компании. "ФСК ЕЭС" разместила облигации 23-й и 28-й серий общим объемом 30 млрд рублей в июне 2013 года. Срок обращения облигаций - 35 лет.... "ФСК ЕЭС" разместила облигации 23-й и 28-й серий общим объемом 30 млрд рублей в июне 2013 года. Срок обращения облигаций - 35 лет.... читать дальше

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осковская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала облигации ООО "ВсеИнструменты.ру" серии БO-04 и включила их в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-04-00410-R. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-04-00410-R. В настоящее время в обращении... В настоящее время в обращении... читать дальше

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"Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала облигации ООО "Группа "Продовольствие" серии 001P-01 и включила их в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-01-00013-L-001P. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-01-00013-L-001P. В сентябре 2020... В сентябре 2020... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг ПАО "Меткомбанк" на уровне "ВВВ-(RU)", прогноз - "стабильный", говорится в сообщении агентства. Как отмечено в пресс-релизе агентства, рейтинговое действие обусловлено удовлетворительным... Как отмечено в пресс-релизе агентства, рейтинговое действие обусловлено удовлетворительным... читать дальше

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Б разместил 20% выпуска облигаций серии ПБО-001Р-К308 на 4 млрд рублей при номинальном объеме выпуска 20 млрд рублей, говорится в сообщении госкорпорации. Ставка купона установлена в размере 4,84% годовых. Ставка купона установлена в размере 4,84% годовых. Срок обращения облигаций, согласно документам, составляет... Срок обращения облигаций, согласно документам, составляет... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 58941,206 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 770,038 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2313 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,7225 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,5925 руб., максимальный - 73,88 руб. Была... Минимальный курс доллара США составил 73,5925 руб., максимальный - 73,88 руб. Была... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1375 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 90,0039 руб. Минимальный курс евро составил 89,6625 руб., максимальный - 90,31 руб. Было заключено 4353... Минимальный курс евро составил 89,6625 руб., максимальный - 90,31 руб. Было заключено 4353... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 39 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,4795 руб. Минимальный курс юаня составил 11,46 руб., максимальный - 11,4977 руб. Было заключено 254 сделки.... Минимальный курс юаня составил 11,46 руб., максимальный - 11,4977 руб. Было заключено 254 сделки.... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги во вторник в "зеленой" зоне, несмотря на просевшую нефть (Brent после тестирования рубежа $70 за баррель развернулась вниз) и неуверенный старт фондовых бирж в США. В Азии преобладал рост фондовых индексов (японский Nikkei 225 вырос на... В Азии преобладал рост фондовых индексов (японский Nikkei 225 вырос на... читать дальше

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Распространение смарт-контрактов, "окно" для которого открылось с принятием закона о цифровых финансовых активах (ЦФА), может привести к революции в расчетах и обороте активов, но эффективности инструментария мешает двойное налогообложение, считает глава "Норильского никеля" и... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок начали снижаться в ходе торгов во вторник. Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:22 мск во вторник составляет $69,08 за баррель, что на $0,38 (0,55%) ниже цены на закрытие предыдущей... Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:22 мск во вторник составляет $69,08 за баррель, что на $0,38 (0,55%) ниже цены на закрытие предыдущей... читать дальше

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Российский рынок ТВ-рекламы в I квартале 2021 года вырос на 5% по сравнению с I кварталом 2020 года, сообщил Национальный рекламный альянс (НРА, крупнейший в РФ продавец телерекламы). Наиболее существенный рост был отмечен в сегменте тематического ТВ -... Наиболее существенный рост был отмечен в сегменте тематического ТВ -... читать дальше

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"АЛРОСА" предварительно ожидает добычу в 2022 году на уровне не менее 33 млн карат, заявил CFO компании Алексей Филипповский в ходе телефонной конференции по итогам отчетности за I квартал этого года. При этом он добавил, что компания по-прежнему рассматривает... При этом он добавил, что компания по-прежнему рассматривает... читать дальше

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