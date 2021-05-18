ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 73,8537 руб., евро - 89,6584 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 18 мая, составляет 89,6584 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 3,35 коп.

18 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 18 мая, составляет 73,8537 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 14,31 коп.

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Правительство выделит более 1 млрд рублей на повышение квалификации рабочих в рамках нацпроекта "Производительность труда", сообщает во вторник пресс-служба кабинета министров. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Согласно... Согласно... читать дальше

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Рост акций "Магнита" на торгах "Московской биржи" во вторник утром достиг 3,3% (до 5315 рублей за штуку) на новостях о покупке бизнеса "Дикси". Ритейлер "Магнит" достиг соглашения с Mercury Retail Group Limited о приобретении 100% акций Dixy Holding Limited. Цена... Ритейлер "Магнит" достиг соглашения с Mercury Retail Group Limited о приобретении 100% акций Dixy Holding Limited. Цена... читать дальше

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Чистая прибыль ПАО "Группа Черкизово", одного из ведущих производителей мясной продукции в РФ, в первом квартале этого года составила 5,812 млрд рублей, что в 1,9 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (3,071 млрд рублей), сообщается в ежеквартальном отчете... читать дальше

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По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи повысился на 58,95 пункта (1,62%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3698,56 пункта. По состоянию на 10:05 мск индекс РТС повысился на 29,52 пункта (1,903%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:05 мск индекс РТС повысился на 29,52 пункта (1,903%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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ПАО "Корпорация "Иркут" в 1-м квартале 2021 года сократило чистый убыток по РСБУ почти в 18 раз, до 1,16 млрд руб., следует из отчетности компании. Выручка "Иркута" выросла в 2,3 раза, до 12,99 млрд руб., себестоимость продаж - в 2 раза, до 9,25 млрд руб. Наибольшее... Выручка "Иркута" выросла в 2,3 раза, до 12,99 млрд руб., себестоимость продаж - в 2 раза, до 9,25 млрд руб. Наибольшее... читать дальше

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Сегодняшние торги фондовый рынок России начал уверенным ростом на фоне улучшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (Brent поднялась к $69,7 за баррель) в ожидании повышения спроса в США и Европе. Азиатские рынки акций демонстрируют мажорный... Азиатские рынки акций демонстрируют мажорный... читать дальше

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циональный расчетный депозитарий (НРД) зарегистрировал программу коммерческих облигаций ООО "Зернокомэкс" объемом 10 млрд рублей, сообщается на сайте НРД. Программе присвоен регистрационный номер 4-00033-L-001P-00С. Программе присвоен регистрационный номер 4-00033-L-001P-00С. В рамках бессрочной программы облигации смогут... В рамках бессрочной программы облигации смогут... читать дальше

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 72,73/74,84 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 26 коп., Cредний курс продажи упал...

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ЦБ 14 мая купил валюту для Минфина в рамках бюджетного правила на 6,5 млрд рублей, следует из данных Банка России. Днем ранее объем покупки валюты составил 6,5 млрд рублей. Минфин с 11 мая по 4 июня планирует приобрести валюту на 123,7 млрд рублей. Ежедневный объем... Минфин с 11 мая по 4 июня планирует приобрести валюту на 123,7 млрд рублей. Ежедневный объем... читать дальше

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Правительство внесло в Госдуму поправки в закон о валютном регулировании, которые расширяют его полномочия в вопросе определения оснований, по которым участники внешнеэкономической деятельности будут освобождены от обязанности репатриировать валютную выручку. Поправки... Поправки... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 18 мая по данным на начало операционного дня снизилось до -214,9 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо... На начало предыдущего операционного дня сальдо...

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Доллар США дешевеет относительно большинства основных валют во вторник на фоне общего ослабления аппетита к риску на мировых рынках, а также "голубиных" заявлений представителей Федеральной резервной системы (ФРС). Заместитель председателя ФРС Ричард Кларида,... Заместитель председателя ФРС Ричард Кларида,... читать дальше

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 18 мая составили по Российской Федерации 3311,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3134,4 млрд руб. На начало... На начало... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Rissa Investments Limited на уровне "A-(RU)", изменив прогноз со "стабильного" на "позитивный", а также выпуска облигаций ООО "Боржоми финанс" - на уровне "A-(RU)", сообщается в пресс-релизе... читать дальше

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Чистая прибыль "Газпром нефти" по МСФО в 1-м квартале 2021 года превысила 84 млрд руб. по сравнению с убытком годом ранее, сообщила компания. Показатель совпал с консенсусом, подготовленным ранее "Интерфаксом". Выручка "Газпром нефти" в январе-марте 2021 года выросла на... Выручка "Газпром нефти" в январе-марте 2021 года выросла на... читать дальше

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Индексный провайдер S&P Dow Jones Indices LLC заплатит штраф в размере $9 млн для урегулирования претензий Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), связанных с недостатками при публикации компанией рассчитываемого ею индикатора волатильности фондового рынка. Эти... Эти... читать дальше

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