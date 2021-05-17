Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 89,8696 руб.

Минимальный курс евро составил 89,505 руб., максимальный - 90,155 руб. Было заключено 5095 сделок. Объем торгов составил 25622,46 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 89,8625 руб. за евро.

17 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2194 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 89,8696 руб.

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Правительство выделит более 1 млрд рублей на повышение квалификации рабочих в рамках нацпроекта "Производительность труда", сообщает во вторник пресс-служба кабинета министров. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Согласно... Согласно... читать дальше

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Рост акций "Магнита" на торгах "Московской биржи" во вторник утром достиг 3,3% (до 5315 рублей за штуку) на новостях о покупке бизнеса "Дикси". Ритейлер "Магнит" достиг соглашения с Mercury Retail Group Limited о приобретении 100% акций Dixy Holding Limited. Цена... Ритейлер "Магнит" достиг соглашения с Mercury Retail Group Limited о приобретении 100% акций Dixy Holding Limited. Цена... читать дальше

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Чистая прибыль ПАО "Группа Черкизово", одного из ведущих производителей мясной продукции в РФ, в первом квартале этого года составила 5,812 млрд рублей, что в 1,9 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (3,071 млрд рублей), сообщается в ежеквартальном отчете... читать дальше

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По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи повысился на 58,95 пункта (1,62%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3698,56 пункта. По состоянию на 10:05 мск индекс РТС повысился на 29,52 пункта (1,903%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:05 мск индекс РТС повысился на 29,52 пункта (1,903%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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ПАО "Корпорация "Иркут" в 1-м квартале 2021 года сократило чистый убыток по РСБУ почти в 18 раз, до 1,16 млрд руб., следует из отчетности компании. Выручка "Иркута" выросла в 2,3 раза, до 12,99 млрд руб., себестоимость продаж - в 2 раза, до 9,25 млрд руб. Наибольшее... Выручка "Иркута" выросла в 2,3 раза, до 12,99 млрд руб., себестоимость продаж - в 2 раза, до 9,25 млрд руб. Наибольшее... читать дальше

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Сегодняшние торги фондовый рынок России начал уверенным ростом на фоне улучшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (Brent поднялась к $69,7 за баррель) в ожидании повышения спроса в США и Европе. Азиатские рынки акций демонстрируют мажорный... Азиатские рынки акций демонстрируют мажорный... читать дальше

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циональный расчетный депозитарий (НРД) зарегистрировал программу коммерческих облигаций ООО "Зернокомэкс" объемом 10 млрд рублей, сообщается на сайте НРД. Программе присвоен регистрационный номер 4-00033-L-001P-00С. Программе присвоен регистрационный номер 4-00033-L-001P-00С. В рамках бессрочной программы облигации смогут... В рамках бессрочной программы облигации смогут... читать дальше

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 72,73/74,84 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 26 коп., Cредний курс продажи упал...

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ЦБ 14 мая купил валюту для Минфина в рамках бюджетного правила на 6,5 млрд рублей, следует из данных Банка России. Днем ранее объем покупки валюты составил 6,5 млрд рублей. Минфин с 11 мая по 4 июня планирует приобрести валюту на 123,7 млрд рублей. Ежедневный объем... Минфин с 11 мая по 4 июня планирует приобрести валюту на 123,7 млрд рублей. Ежедневный объем... читать дальше

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Правительство внесло в Госдуму поправки в закон о валютном регулировании, которые расширяют его полномочия в вопросе определения оснований, по которым участники внешнеэкономической деятельности будут освобождены от обязанности репатриировать валютную выручку. Поправки... Поправки... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 18 мая по данным на начало операционного дня снизилось до -214,9 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо... На начало предыдущего операционного дня сальдо...

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Доллар США дешевеет относительно большинства основных валют во вторник на фоне общего ослабления аппетита к риску на мировых рынках, а также "голубиных" заявлений представителей Федеральной резервной системы (ФРС). Заместитель председателя ФРС Ричард Кларида,... Заместитель председателя ФРС Ричард Кларида,... читать дальше

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 18 мая составили по Российской Федерации 3311,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3134,4 млрд руб. На начало... На начало... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Rissa Investments Limited на уровне "A-(RU)", изменив прогноз со "стабильного" на "позитивный", а также выпуска облигаций ООО "Боржоми финанс" - на уровне "A-(RU)", сообщается в пресс-релизе... читать дальше

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Чистая прибыль "Газпром нефти" по МСФО в 1-м квартале 2021 года превысила 84 млрд руб. по сравнению с убытком годом ранее, сообщила компания. Показатель совпал с консенсусом, подготовленным ранее "Интерфаксом". Выручка "Газпром нефти" в январе-марте 2021 года выросла на... Выручка "Газпром нефти" в январе-марте 2021 года выросла на... читать дальше

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Индексный провайдер S&P Dow Jones Indices LLC заплатит штраф в размере $9 млн для урегулирования претензий Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), связанных с недостатками при публикации компанией рассчитываемого ею индикатора волатильности фондового рынка. Эти... Эти... читать дальше

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