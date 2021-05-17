ЦБ РФ установил курс доллара США с 18 мая в размере 73,8537 руб.

17 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 18 мая, составляет 73,8537 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 14,31 коп.

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Китайский автопроизводитель Great Wall, выпускающий внедорожники Haval на заводе под Тулой, планирует 18 мая дать официальный старт производству нового кроссовера Haval Jolion на своем российском предприятии, сообщила пресс-служба компании. Кроссовер будет выпускаться в режиме... читать дальше

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Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. (MUFG), крупнейший банк Японии, увеличил чистую прибыль на 47% в минувшем финансовом году, несмотря на кризис, вызванный пандемией коронавируса. Как сообщается в пресс-релизе банка, чистая прибыль по итогам года, завершившегося 31... Как сообщается в пресс-релизе банка, чистая прибыль по итогам года, завершившегося 31... читать дальше

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Чистая прибыль "ЛУКОЙЛ" по РСБУ в 1-м квартале составила 12,8 млрд руб., что на 10,5% ниже уровня аналогичного периода прошлого года, следует из отчета компании. При этом выручка выросла в 5,4 раза, до 330,9 млрд руб., себестоимость продаж увеличилась с 5,2 млрд руб. до... При этом выручка выросла в 5,4 раза, до 330,9 млрд руб., себестоимость продаж увеличилась с 5,2 млрд руб. до...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 174 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,9472 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,7 руб., максимальный - 74,105 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 73,7 руб., максимальный - 74,105 руб. Было заключено... читать дальше

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Выручка АО "Роснано" в 1-м квартале по РСБУ возросла в 15,8 раза - до 14,97 млрд рублей, говорится в сообщении компании. В январе-марте поступления АО "Роснано" от активов инвестиционного портфеля увеличились более чем в 2 раза и составили 16,1 млрд рублей против 7,3... В январе-марте поступления АО "Роснано" от активов инвестиционного портфеля увеличились более чем в 2 раза и составили 16,1 млрд рублей против 7,3... читать дальше

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Грузооборот группы "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП) в 1-м квартале 2021 года сократился на 19,3% по сравнению с аналогичным периодом 2020 г., до 27,5 млн тонн, сообщила компания. Перевалка наливных грузов НМТП за 3 месяца снизилась на 23%, до 21,8 млн тонн.... Перевалка наливных грузов НМТП за 3 месяца снизилась на 23%, до 21,8 млн тонн.... читать дальше

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Американские фондовые индексы снижаются в начале торгов в понедельник после худшей недели для рынка акций США примерно за 3 месяца. Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:45 мск опустился на 59,02 пункта (0,17%) и составил 34323,11 пункта. Standard & Poor's 500... Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:45 мск опустился на 59,02 пункта (0,17%) и составил 34323,11 пункта. Standard & Poor's 500... читать дальше

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Головная компания ПАО "Газпром" в первом квартале 2021 года получила 362,637 млрд рублей чистой прибыли по российским стандартам отчетности (РСБУ) после 294,748 млрд рублей убытка за январь-март 2020 года (данные за прошлый год пересмотрены), сообщила компания в ежеквартальном...

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Постепенная отмена требований об обязательной репатриации экспортной выручки может лишить ЦБ необходимой информации для контроля за ситуацией на валютном рынке, чтобы этого избежать, регулятор готовит поправки в законодательство. С 2020 года экспортеры, работающие с... С 2020 года экспортеры, работающие с... читать дальше

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Медиаподразделение американской AT&T Inc. - WarnerMedia - будет объединено с Discovery Inc., говорится в совместном пресс-релизе AT&T и Discovery. Новую компанию, имя которой пока не называется, возглавит главный исполнительный директор Discovery Дэвид... Новую компанию, имя которой пока не называется, возглавит главный исполнительный директор Discovery Дэвид... читать дальше

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7 мая. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 17 мая однодневные биржевые облигации серии КС-4-9 на 12 млрд 935 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк реализовал... Таким образом, банк реализовал... читать дальше

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Обанкротившиеся индивидуальные предприниматели (ИП) могут получить возможность вновь зарегистрироваться в этом статусе или возглавить компанию уже через три года с момента завершения реализации имущества, а не через пять лет, как сейчас, устанавливает внесенный сегодня в Госдуму... читать дальше

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Замедление годовой инфляции в России произойдет ближе к осени, до этого она будет держаться около текущего уровня, сообщил журналистам зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин в Госдуме. "Вот это вот плато, пока оно и держится. Скорее всего, с него ниже инфляция пойдет уже ближе... "Вот это вот плато, пока оно и держится. Скорее всего, с него ниже инфляция пойдет уже ближе... читать дальше

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Валовой внутренний продукт Белоруссии в январе-апреле 2021 года составил 50,6 млрд белорусских рублей, что в сопоставимых ценах на 2,5% больше, чем за аналогичный период 2020 года, говорится в сообщении Белстата. Индекс-дефлятор ВВП в январе-апреле составил 112,4%. В... В... читать дальше

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После снижения индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 9,59 пункта (0,264%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3628,01 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3658,78... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 73,35/74,83 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 56 коп., Cредний курс продажи...

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