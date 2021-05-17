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17 мая 2021 года 12:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,4674 руб.
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17 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 264 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,4674 руб. Минимальный курс юаня составил 11,4456 руб., максимальный - 11,5499 руб. Было заключено 78 сделок. Объем торгов составил 442,95 млн руб., что на 15% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,48 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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17 мая 2021 года 18:32
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.17 мая 2021 года 18:23
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. (MUFG), крупнейший банк Японии, увеличил чистую прибыль на 47% в минувшем финансовом году, несмотря на кризис, вызванный пандемией коронавируса. Как сообщается в пресс-релизе банка, чистая прибыль по итогам года, завершившегося 31... читать дальше
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.17 мая 2021 года 16:58
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7 мая. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 17 мая однодневные биржевые облигации серии КС-4-9 на 12 млрд 935 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк реализовал... читать дальше
.17 мая 2021 года 16:34
Обанкротившиеся индивидуальные предприниматели (ИП) могут получить возможность вновь зарегистрироваться в этом статусе или возглавить компанию уже через три года с момента завершения реализации имущества, а не через пять лет, как сейчас, устанавливает внесенный сегодня в Госдуму... читать дальше
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.17 мая 2021 года 16:17
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.17 мая 2021 года 16:15
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