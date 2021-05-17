17 мая 2021 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
| 0
|
17 мая. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|11:00
|Изменение потребительских цен в Италии
|Апрель 2021
|15:15
|Новостройки в Канаде
|Апрель 2021
|15:30
|Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing
|Май 2021
Это автоматическое сообщение.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
17 мая 2021 года 18:23
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. (MUFG), крупнейший банк Японии, увеличил чистую прибыль на 47% в минувшем финансовом году, несмотря на кризис, вызванный пандемией коронавируса.
Как сообщается в пресс-релизе банка, чистая прибыль по итогам года, завершившегося 31... читать дальше
.
17 мая 2021 года 18:14
Чистая прибыль "ЛУКОЙЛ" по РСБУ в 1-м квартале составила 12,8 млрд руб., что на 10,5% ниже уровня аналогичного периода прошлого года, следует из отчета компании.
При этом выручка выросла в 5,4 раза, до 330,9 млрд руб., себестоимость продаж увеличилась с 5,2 млрд руб. до...
.
17 мая 2021 года 18:00
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 174 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,9472 руб.
Минимальный курс доллара США составил 73,7 руб., максимальный - 74,105 руб. Было заключено... читать дальше
.
17 мая 2021 года 17:24
Выручка АО "Роснано" в 1-м квартале по РСБУ возросла в 15,8 раза - до 14,97 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
В январе-марте поступления АО "Роснано" от активов инвестиционного портфеля увеличились более чем в 2 раза и составили 16,1 млрд рублей против 7,3... читать дальше
.
17 мая 2021 года 17:16
Грузооборот группы "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП) в 1-м квартале 2021 года сократился на 19,3% по сравнению с аналогичным периодом 2020 г., до 27,5 млн тонн, сообщила компания.
Перевалка наливных грузов НМТП за 3 месяца снизилась на 23%, до 21,8 млн тонн.... читать дальше
.
17 мая 2021 года 17:05
Американские фондовые индексы снижаются в начале торгов в понедельник после худшей недели для рынка акций США примерно за 3 месяца.
Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:45 мск опустился на 59,02 пункта (0,17%) и составил 34323,11 пункта. Standard & Poor's 500... читать дальше
.
17 мая 2021 года 16:58
Головная компания ПАО "Газпром" в первом квартале 2021 года получила 362,637 млрд рублей чистой прибыли по российским стандартам отчетности (РСБУ) после 294,748 млрд рублей убытка за январь-март 2020 года (данные за прошлый год пересмотрены), сообщила компания в ежеквартальном...
.
17 мая 2021 года 16:51
Постепенная отмена требований об обязательной репатриации экспортной выручки может лишить ЦБ необходимой информации для контроля за ситуацией на валютном рынке, чтобы этого избежать, регулятор готовит поправки в законодательство.
С 2020 года экспортеры, работающие с... читать дальше
.
17 мая 2021 года 16:43
Медиаподразделение американской AT&T Inc. - WarnerMedia - будет объединено с Discovery Inc., говорится в совместном пресс-релизе AT&T и Discovery.
Новую компанию, имя которой пока не называется, возглавит главный исполнительный директор Discovery Дэвид... читать дальше
.
17 мая 2021 года 16:38
7 мая. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 17 мая однодневные биржевые облигации серии КС-4-9 на 12 млрд 935 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк реализовал... читать дальше
.
17 мая 2021 года 16:34
Обанкротившиеся индивидуальные предприниматели (ИП) могут получить возможность вновь зарегистрироваться в этом статусе или возглавить компанию уже через три года с момента завершения реализации имущества, а не через пять лет, как сейчас, устанавливает внесенный сегодня в Госдуму... читать дальше
.
17 мая 2021 года 16:25
Замедление годовой инфляции в России произойдет ближе к осени, до этого она будет держаться около текущего уровня, сообщил журналистам зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин в Госдуме.
"Вот это вот плато, пока оно и держится. Скорее всего, с него ниже инфляция пойдет уже ближе... читать дальше
.
17 мая 2021 года 16:17
Валовой внутренний продукт Белоруссии в январе-апреле 2021 года составил 50,6 млрд белорусских рублей, что в сопоставимых ценах на 2,5% больше, чем за аналогичный период 2020 года, говорится в сообщении Белстата. Индекс-дефлятор ВВП в январе-апреле составил 112,4%.
В... читать дальше
.
17 мая 2021 года 16:15
После снижения индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 9,59 пункта (0,264%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3628,01 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3658,78... читать дальше
.
17 мая 2021 года 16:02
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 73,35/74,83 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 56 коп., Cредний курс продажи...
.
17 мая 2021 года 15:58
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о реформе института банкротства, следует из базы документов нижней палаты парламента.
Предлагаемые изменения (№1172553-7) в закон о несостоятельности кардинально меняют процедуру банкротства в России. Среди предлагаемых... читать дальше
.