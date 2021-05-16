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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 15 мая в размере 73,9968 руб., евро - 89,6249 руб.
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16 мая 2021 года 09:04
ЦБ РФ установил курс доллара США с 15 мая в размере 73,9968 руб., евро - 89,6249 руб.
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16 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 15 мая, составляет 73,9968 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 35,98 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 15 мая, составляет 89,6249 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 30,94 коп.
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16 мая 2021 года 09:04
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 15 мая, составляет 73,9968 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 35,98 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 15 мая, составляет 89,6249 руб. По сравнению с...
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