ЦБ РФ установил курс доллара США с 15 мая в размере 73,9968 руб., евро - 89,6249 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 15 мая, составляет 89,6249 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 30,94 коп.

16 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 15 мая, составляет 73,9968 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 35,98 коп.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 15 мая, составляет 73,9968 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 35,98 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 15 мая, составляет 89,6249 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 15 мая, составляет 89,6249 руб. По сравнению с...

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Португалия с будущей недели открывает границы для въезда туристов из большинства европейских стран, сообщают местные СМИ со ссылкой на заявление министерства внутренних дел страны. Теперь путешественники из стран, где число заражений коронавирусом в последние две недели... Теперь путешественники из стран, где число заражений коронавирусом в последние две недели... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings рост ВВП Азербайджана в 2021 году прогнозирует на 2,1%, в 2022г - на 2,9%. В 2020 году спад ВВП Азербайджана из-за COVID-19 и снижения добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ составил 4,3%, говорится в сообщении... В 2020 году спад ВВП Азербайджана из-за COVID-19 и снижения добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ составил 4,3%, говорится в сообщении... читать дальше

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Строительство тоннелей Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена планируется завершить до конца 2021 года, заявил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. "Проходку тоннелей Большой... "Проходку тоннелей Большой... читать дальше

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Белоруссия разместит в РФ облигации на 100 млрд российских рублей. Это предусмотрено указом №183 президента республики Александра Лукашенко, который опубликован на Национальном правовом интернет-портале в субботу. Согласно указу Совет министров осуществит "в 2021-2023... Согласно указу Совет министров осуществит "в 2021-2023... читать дальше

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Правительство РФ направит дополнительно более 138,7 млн в ряд регионов на улучшение экологического состояния озер и рек в рамках федерального проекта "Сохранение уникальных водных объектов". Соответствующее распоряжении о распределении этих средств подписал премьер-министр РФ... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Азербайджана в местной и иностранной валютах на уровне "BB+", говорится в пресс-релизе агентства. Прогноз по рейтингам изменен с "негативного" на... читать дальше

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Аналитики ряда банков и инвестиционных компаний ухудшили прогнозы для котировок американских депозитарных расписок (ADR) китайского интернет-гиганта Alibaba Group Holding Ltd. Так, эксперты Citigroup понизили оценку до $306 с ранее ожидавшихся $338. Тем не менее, они... Так, эксперты Citigroup понизили оценку до $306 с ранее ожидавшихся $338. Тем не менее, они... читать дальше

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Мировые цены на страхование выросли в среднем на 18% в 1-м квартале 2021 года по сравнению с 4-м кварталом 2020 года, на коммерческое страхование за тот же период цены увеличились на 8%, сообщает международный страховой брокер Marsh на основании собственного глобального индекса... читать дальше

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Концепция председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 годах, направленная на содействие продвижению сбалансированного развития Арктического региона, утверждена премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, сообщила в субботу пресс-служба правительства. "В... "В... читать дальше

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Продажи полупроводников в мире в первом квартале увеличились на 17,8% относительно аналогичного периода прошлого года и составили $123,1 млрд, сообщается в пресс-релизе Ассоциации полупроводниковой промышленности (Semiconductor Industry Association, SIA). По сравнению с... читать дальше

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Казахстан в январе-апреле 2021 года снизил добычу нефти на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года - до 23,959 млн тонн, сообщило бюро национальной статистики агентства по стратегическому планированию и реформам. Добыча газового конденсата сократилась на 3,8%... Добыча газового конденсата сократилась на 3,8%... читать дальше

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Число выявленных заражений коронавирусом в мире на утро субботы составило 161 млн 901 тыс. 973, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. Во всем мире с начала распространения вируса число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний достигло 3... Во всем мире с начала распространения вируса число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний достигло 3... читать дальше

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Падение валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в первом квартале 2021 года к аналогичному периоду прошлого года ускорилось до 2% с 0,5% (уточненные данные), зафиксированных в четвертом квартале 2020 года, сообщила Государственная служба статистики. По отношению к четвертому... читать дальше

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Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 8 тыс. 790 случаев, умерли за сутки 364 пациента, следует из данных оперативного штаба. "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 8 тыс. 790 в 84... читать дальше

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Россия с 25 мая возобновляет авиасообщение с Исландией, Мальтой, Мексикой, Португалией и Саудовской Аравией, сообщает оперативный штаб. "Оперштабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России под председательством... "Оперштабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России под председательством... читать дальше

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