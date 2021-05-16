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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 15 мая в размере 73,9968 руб., евро - 89,6249 руб.
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ГЛАВНОЕ
Еврокомиссия улучшила прогноз роста ВВП России на 2021 год до 2,7%
ЕК повысила прогнозы роста ВВП РФ на 2021 и 2022 гг., предупредив, однако, что структура экономики и возобновившая геополитическая напряженность позволяют рассчитывать лишь на умеренное увеличение ВВП в обозримом будущем
 
Правительство не планирует продлевать соглашения по ценам на сахар
Правительство РФ не планирует продлевать соглашения по ценам на сахар, будет использовать экономические меры регулирования рынка. "Нет, на сегодняшний день - нет", - заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, отвечая на соответствующий вопрос...
 
Экономисты раскритиковали новую стратегию социально-экономического развития
На 14 мая планировалось внесение Минэкономразвития в правительство новой стратегии социально-экономического развития РФ до 2030 г. Однако планы изменились: теперь речь идет не о стратегии, а о "широком перечне новых инициатив...
 
Участники платежного рынка предлагают изменить его регулирование
Эксперты Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов (АЭД) на онлайн-презентации представили аналитический доклад, посвященный развитию платежного рынка в России. В документе выделено два основных положения: создание платежных...
 
16 мая 2021 года 09:04

ЦБ РФ установил курс доллара США с 15 мая в размере 73,9968 руб., евро - 89,6249 руб.

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16 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 15 мая, составляет 73,9968 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 35,98 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 15 мая, составляет 89,6249 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 30,94 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар,  Евро

 
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НОВОСТИ
16 мая 2021 года 09:04
ЦБ РФ установил курс доллара США с 15 мая в размере 73,9968 руб., евро - 89,6249 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 15 мая, составляет 73,9968 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 35,98 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 15 мая, составляет 89,6249 руб. По сравнению с...
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15 мая 2021 года 17:55
Португалия открывает границы для туристов из большинства стран Европы
Португалия с будущей недели открывает границы для въезда туристов из большинства европейских стран, сообщают местные СМИ со ссылкой на заявление министерства внутренних дел страны.

Теперь путешественники из стран, где число заражений коронавирусом в последние две недели...    читать дальше
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15 мая 2021 года 16:51
Fitch прогнозирует среднегодовой рост экономики Азербайджана в 2021-2022 годах на уровне 2,5%
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings рост ВВП Азербайджана в 2021 году прогнозирует на 2,1%, в 2022г - на 2,9%.

В 2020 году спад ВВП Азербайджана из-за COVID-19 и снижения добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ составил 4,3%, говорится в сообщении...    читать дальше
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15 мая 2021 года 16:18
В текущем году будет завершено строительство тоннелей Большой кольцевой линии московского метро
Строительство тоннелей Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена планируется завершить до конца 2021 года, заявил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Проходку тоннелей Большой...    читать дальше
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15 мая 2021 года 15:02
Белоруссия разместит в РФ облигации на 100 млрд российских рублей
Белоруссия разместит в РФ облигации на 100 млрд российских рублей. Это предусмотрено указом №183 президента республики Александра Лукашенко, который опубликован на Национальном правовом интернет-портале в субботу.

Согласно указу Совет министров осуществит "в 2021-2023...    читать дальше
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15 мая 2021 года 14:35
Правительство дополнительно профинансирует очистку рек и озер
Правительство РФ направит дополнительно более 138,7 млн в ряд регионов на улучшение экологического состояния озер и рек в рамках федерального проекта "Сохранение уникальных водных объектов". Соответствующее распоряжении о распределении этих средств подписал премьер-министр РФ...    читать дальше
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15 мая 2021 года 14:16
Fitch подтвердило рейтинги Азербайджана на уровне "BB+", улучшило прогноз
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Азербайджана в местной и иностранной валютах на уровне "BB+", говорится в пресс-релизе агентства. Прогноз по рейтингам изменен с "негативного" на...    читать дальше
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15 мая 2021 года 13:58
Аналитики ряда банков и инвесткомпаний понизили прогнозы для котировок акций Alibaba
Аналитики ряда банков и инвестиционных компаний ухудшили прогнозы для котировок американских депозитарных расписок (ADR) китайского интернет-гиганта Alibaba Group Holding Ltd.

Так, эксперты Citigroup понизили оценку до $306 с ранее ожидавшихся $338. Тем не менее, они...    читать дальше
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15 мая 2021 года 13:31
За 1-й квартал цены на страхование в мире выросли в среднем на 18%
Мировые цены на страхование выросли в среднем на 18% в 1-м квартале 2021 года по сравнению с 4-м кварталом 2020 года, на коммерческое страхование за тот же период цены увеличились на 8%, сообщает международный страховой брокер Marsh на основании собственного глобального индекса...    читать дальше
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15 мая 2021 года 13:08
Мишустин утвердил Концепцию председательства России в Арктическом совете в 2021–2023 годах
Концепция председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 годах, направленная на содействие продвижению сбалансированного развития Арктического региона, утверждена премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, сообщила в субботу пресс-служба правительства.

"В...    читать дальше
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15 мая 2021 года 12:51
Мировые продажи полупроводников в 1-м квартале выросли почти на 18%
Продажи полупроводников в мире в первом квартале увеличились на 17,8% относительно аналогичного периода прошлого года и составили $123,1 млрд, сообщается в пресс-релизе Ассоциации полупроводниковой промышленности (Semiconductor Industry Association, SIA). По сравнению с...    читать дальше
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15 мая 2021 года 12:36
Добыча нефти в Казахстане в январе-апреле сократилась на 11%
Казахстан в январе-апреле 2021 года снизил добычу нефти на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года - до 23,959 млн тонн, сообщило бюро национальной статистики агентства по стратегическому планированию и реформам.

Добыча газового конденсата сократилась на 3,8%...    читать дальше
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15 мая 2021 года 11:49
Число заражений коронавирусом в мире превысило 161,9 млн
Число выявленных заражений коронавирусом в мире на утро субботы составило 161 млн 901 тыс. 973, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире с начала распространения вируса число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний достигло 3...    читать дальше
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15 мая 2021 года 11:37
Снижение ВВП Украины в 1-м квартале составило 2%
Падение валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в первом квартале 2021 года к аналогичному периоду прошлого года ускорилось до 2% с 0,5% (уточненные данные), зафиксированных в четвертом квартале 2020 года, сообщила Государственная служба статистики. По отношению к четвертому...    читать дальше
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15 мая 2021 года 11:18
В России за сутки выявлено более 8,7 тыс. новых случаев COVID-19
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 8 тыс. 790 случаев, умерли за сутки 364 пациента, следует из данных оперативного штаба. "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 8 тыс. 790 в 84...    читать дальше
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15 мая 2021 года 10:59
Россия с 25 мая возобновляет авиасообщение с пятью странами
Россия с 25 мая возобновляет авиасообщение с Исландией, Мальтой, Мексикой, Португалией и Саудовской Аравией, сообщает оперативный штаб.

"Оперштабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России под председательством...    читать дальше
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