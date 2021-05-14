14 мая 2021 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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14 мая. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 17.05 по 23.05 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|17.05.2021
|11:00
|Изменение потребительских цен в Италии
|Апрель 2021
|17.05.2021
|15:15
|Новостройки в Канаде
|Апрель 2021
|17.05.2021
|15:30
|Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing
|Май 2021
|18.05.2021
|08:05
|Объем спроса нерезидентов на американские активы
|Март 2021
|18.05.2021
|09:00
|Безработица в Великобритании
|Апрель 2021
|18.05.2021
|09:00
|Среднемесячный уровень безработицы в Великобритании
|Март 2021
|18.05.2021
|11:00
|Внешнеторговый баланс Италии
|Март 2021
|18.05.2021
|12:00
|Внешнеторговый баланс еврозоны
|Март 2021
|18.05.2021
|12:00
|Пересмотренная предварительная оценка ВВП еврозоны
|I квартал 2021
|18.05.2021
|15:30
|Новостройки и разрешения на строительство в США
|Апрель 2021
|19.05.2021
|09:00
|Изменение потребительских цен в Великобритании
|Апрель 2021
|19.05.2021
|12:00
|Изменение потребительских цен в еврозоне
|Апрель 2021
|19.05.2021
|15:30
|Изменение потребительских цен в Канаде
|Апрель 2021
|19.05.2021
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 08 по 14 мая
|20.05.2021
|09:00
|Цены производителей в Германии
|Апрель 2021
|20.05.2021
|11:00
|Баланс счета текущих операций еврозоны
|Март 2021
|20.05.2021
|11:30
|Баланс счета текущих операций Италии
|Март 2021
|20.05.2021
|12:00
|Объем строительства в еврозоне
|Март 2021
|20.05.2021
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 02 по 08 мая
|20.05.2021
|15:30
|Индекс деловой активности Филадельфии
|Май 2021
|20.05.2021
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 25 апреля по 01 мая
|20.05.2021
|17:00
|Индекс опережающих экономических показателей США
|Апрель 2021
|21.05.2021
|08:05
|Индекс потребительского доверия к экономике Великобритании компании GfK
|Май 2021
|21.05.2021
|09:00
|Объемы розничных продаж в Великобритании
|Апрель 2021
|21.05.2021
|11:00
|Объем промышленных заказов в Италии
|Март 2021
|21.05.2021
|15:30
|Объемы розничных продаж в Канаде
|Март 2021
|21.05.2021
|17:00
|Предварительная оценка индекса потребительского доверия в еврозоне
|Май 2021
|21.05.2021
|17:00
|Продажи домов на вторичном рынке жилья США
|Апрель 2021
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