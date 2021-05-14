Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю

14 мая. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 17.05 по 23.05 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

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Мосбиржа зарегистрировала облигации ООО "Ред Софт" серии 002Р-02 и включила их в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-02-00372-R-002P. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-02-00372-R-002P. Как сообщалось ранее, "Ред Софт", поставщик... Как сообщалось ранее, "Ред Софт", поставщик... читать дальше

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Б разместил 10,5% выпуска облигаций серии ПБО-001Р-К306 на 2,1 млрд рублей при номинальном объеме выпуска 20 млрд рублей, говорится в сообщении госкорпорации. Ставка купона установлена в размере 4,91% годовых. Ставка купона установлена в размере 4,91% годовых. Срок обращения облигаций, согласно документам,... Срок обращения облигаций, согласно документам,... читать дальше

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Газпромбанк (MOEX: GZPR) (ГПБ) установил ставку 15-20-го купона биржевых облигаций серии БО-08 объемом 10 млрд рублей в размере 6,65% годовых, говорится в сообщении кредитной организации. Ранее банк установил порядок определения ставки 7-14-го купонов облигаций серии... Ранее банк установил порядок определения ставки 7-14-го купонов облигаций серии... читать дальше

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ООО "Урожай" готовит облигации на 150 млн рублей серии БО-02 со сроком обращения 3 года, говорится в сообщении компании. Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей. Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей. Облигации будут размещаться по открытой подписке. Облигации будут размещаться по открытой подписке. Ранее компания не выходила на публичный... Ранее компания не выходила на публичный...

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 58257,270 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 200,136 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 521 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 89,635 руб. Минимальный курс евро составил 89,3975 руб., максимальный - 89,875 руб. Было заключено 3986 сделок.... Минимальный курс евро составил 89,3975 руб., максимальный - 89,875 руб. Было заключено 3986 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2465 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,9546 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,72 руб., максимальный - 74,2475 руб. Была... Минимальный курс доллара США составил 73,72 руб., максимальный - 74,2475 руб. Была... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 199 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,4931 руб. Минимальный курс юаня составил 11,458 руб., максимальный - 11,5119 руб. Было заключено 253 сделки.... Минимальный курс юаня составил 11,458 руб., максимальный - 11,5119 руб. Было заключено 253 сделки.... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в России с 5 по 11 мая 2021 года не изменились, следует из данных Федеральной службы госстатистики РФ (Росстата). На предыдущей неделе с 27 апреля по 4 мая цены выросли на 0,1%. С начала года цены на бензин повысились на 3,6%. С начала года цены на бензин повысились на 3,6%. По... По... читать дальше

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Российский рынок акций к вечеру в пятницы демонстрировал незначительный рост индексов на фоне улучшения ситуации на рынке нефти и позитива на внешних фондовых площадках. По итогам сегодняшних торгов в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций (японский индекс... По итогам сегодняшних торгов в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций (японский индекс... читать дальше

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Минфин РФ предлагает увеличить долю обязательных закупок госкомпаний у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) до 30% с 20% в настоящее время, говорится в сообщении на сайте ведомства. "Минфин России в рамках реализации послания президента разработал... "Минфин России в рамках реализации послания президента разработал... читать дальше

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Рост спроса на наличные перед майскими праздниками носит краткосрочный характер, он связан с большим количеством нерабочих дней, в мае эти средства вернутся в банки, говорится в комментарии ЦБ РФ по ликвидности. Ранее сообщалось, что объем наличных денег в апреле 2021... Ранее сообщалось, что объем наличных денег в апреле 2021... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок усилили прирост в ходе торгов в пятницу. Как отмечает MarketWatch, благодаря этому они могут завершить неделю незначительным ростом, хотя ранее ожидалось недельное снижение. Таким образом, повышение нефтяных цен может быть зафиксирован по... Как отмечает MarketWatch, благодаря этому они могут завершить неделю незначительным ростом, хотя ранее ожидалось недельное снижение. Таким образом, повышение нефтяных цен может быть зафиксирован по... читать дальше

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Чистая прибыль "Сургутнефтегаза" в первом квартале 2021 года сократилась почти в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, до 179,6 млрд рублей, следует из отчета компании. В то же время выручка увеличилась на 34%, до 397,3 млрд рублей. В то же время выручка увеличилась на 34%, до 397,3 млрд рублей. Ликвидные... Ликвидные... читать дальше

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В московских пунктах вакцинации от коронавируса появилась возможность привиться вакциной "ЭпиВакКорона", сообщила "Интерфаксу" в пятницу заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "Во всех пунктах вакцинации от коронавирусной инфекции,... "Во всех пунктах вакцинации от коронавирусной инфекции,... читать дальше

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Потребление электроэнергии в Китае, считающееся одним из основных параметров оценки экономической активности в стране, в апреле увеличилось на 13,2% - до 636,1 млрд кВт.ч, сообщило Государственное управление по делам энергетики. В том числе спрос на электричество со... В том числе спрос на электричество со... читать дальше

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