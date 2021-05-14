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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс евро с 15 мая в размере 89,6249 руб.
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14 мая 2021 года 13:49
ЦБ РФ установил курс евро с 15 мая в размере 89,6249 руб.
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14 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 15 мая, составляет 89,6249 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 30,94 коп. Это автоматическое сообщение.
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Снижавшиеся с утра нефтяные цены еще до полудния перешли к росту. однако могут продемонстрировать недельное снижение. Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:43 мск составляла $67,97 за баррель, что на $0,92 (1,37%) выше цены на... читать дальше
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По итогам сегодняшних торгов фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона выросли, восстановившись под конец волатильной недели на фоне ослабления опасений относительно инфляции. Признаки ускорения инфляции в США заставляют инвесторов беспокоиться о... читать дальше
.14 мая 2021 года 14:45
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Экспорт здорового питания предприятий Москвы в 2020 году вырос по сравнению с 2019 годом на 13,5% и составил почти $155 млн, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. "Экспорт здорового... читать дальше
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По итогам 2020 фингода, завершившегося 31 марта, чистая прибыль японского Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.упала на 27,1% и составила 512,81 млрд иен ($4,7 млрд) по сравнению с 703,88 млрд иен годом ранее. Как говорится в сообщении банка, выручка банка сократилась... читать дальше
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Японский автопроизводитель Honda Motor Co. вернулся на прибыльный уровень в четвертом финансовом квартале благодаря улучшению операционных показателей, особенно в Северной Америке, на фоне продолжающегося восстановления бизнеса после пандемии COVID-19. Чистая прибыль... читать дальше
.14 мая 2021 года 13:49
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 15 мая, составляет 89,6249 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 30,94 коп. Это автоматическое сообщение.
.14 мая 2021 года 13:49
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 15 мая, составляет 73,9968 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 35,98 коп. Это автоматическое сообщение.
.14 мая 2021 года 13:45
"Эксперт РА" пересмотрело рейтинг "Уралкалия" по обновленной методологии и присвоило рейтинг на уровне "ruА+"
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" пересмотрело рейтинг кредитоспособности ПАО "Уралкалий" (MOEX: URKA) по обновленной методологии и присвоило рейтинг на уровне "ruA+", прогноз по рейтингу - "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства. Ранее у компании действовал... читать дальше
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Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил сегодня, что Renault Group является безусловным лидером автомобилестроения в России, компании принадлежит треть произведенных в период пандемии автомобилей. "В... читать дальше
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.14 мая 2021 года 13:11
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