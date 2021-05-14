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Снижавшиеся с утра нефтяные цены еще до полудния перешли к росту. однако могут продемонстрировать недельное снижение. Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:43 мск составляла $67,97 за баррель, что на $0,92 (1,37%) выше цены на... Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:43 мск составляла $67,97 за баррель, что на $0,92 (1,37%) выше цены на... читать дальше

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По итогам сегодняшних торгов фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона выросли, восстановившись под конец волатильной недели на фоне ослабления опасений относительно инфляции. Признаки ускорения инфляции в США заставляют инвесторов беспокоиться о... Признаки ускорения инфляции в США заставляют инвесторов беспокоиться о... читать дальше

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Индекс Мосбиржи нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 4,11 пункта (0,113%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3641,49 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3657,94 (+0,57%) пункта,... читать дальше

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В России за первый квартал 2021 года оформлено 843,2 тыс. ипотечных сделок, что на 18% больше показателя за аналогичный период прошлого года, когда их количество составляло 713,7 тыс., сообщили в пресс-службе Росреестра. При этом по сравнению с 1-м кварталом 2019 года спрос на... читать дальше

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Экспорт здорового питания предприятий Москвы в 2020 году вырос по сравнению с 2019 годом на 13,5% и составил почти $155 млн, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. "Экспорт здорового... "Экспорт здорового... читать дальше

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По итогам 2020 фингода, завершившегося 31 марта, чистая прибыль японского Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.упала на 27,1% и составила 512,81 млрд иен ($4,7 млрд) по сравнению с 703,88 млрд иен годом ранее. Как говорится в сообщении банка, выручка банка сократилась... Как говорится в сообщении банка, выручка банка сократилась... читать дальше

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Японский автопроизводитель Honda Motor Co. вернулся на прибыльный уровень в четвертом финансовом квартале благодаря улучшению операционных показателей, особенно в Северной Америке, на фоне продолжающегося восстановления бизнеса после пандемии COVID-19. Чистая прибыль... Чистая прибыль... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 15 мая, составляет 89,6249 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 30,94 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 15 мая, составляет 73,9968 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 35,98 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" пересмотрело рейтинг кредитоспособности ПАО "Уралкалий" (MOEX: URKA) по обновленной методологии и присвоило рейтинг на уровне "ruA+", прогноз по рейтингу - "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства. Ранее у компании действовал... Ранее у компании действовал... читать дальше

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Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил сегодня, что Renault Group является безусловным лидером автомобилестроения в России, компании принадлежит треть произведенных в период пандемии автомобилей. "В... "В... читать дальше

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Чистая прибыль крупнейшего российского страховщика "СОГАЗ" в 2020 году снизилась почти на 5% по сравнению с 2019 годом и составила 46,7 млрд рублей, следует из отчетности группы по МСФО. Активы группы впервые в истории превысили 1 трлн рублей (+24,2%). Результат от... Активы группы впервые в истории превысили 1 трлн рублей (+24,2%). Результат от... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг кредитоспособности Global Ports до уровня "ruAA", прогноз по рейтингу - "стабильный". Ранее у компании действовал рейтинг на уровне "ruA+" со "стабильным" прогнозом. Как говорится в сообщении агентства, повышение... Как говорится в сообщении агентства, повышение... читать дальше

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Индекс Мосбиржи нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 0,98 пункта (0,027%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3638,36 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3657,94 (+0,57%) пункта,... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг кредитоспособности Global Ports до уровня "ruAA", прогноз по рейтингу - "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне "ruA+" со "стабильным"... Ранее у компании действовал рейтинг на уровне "ruA+" со "стабильным"... читать дальше

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Денежная масса в Белоруссии в широком определении (агрегат М3, включает наличные деньги в обращении, средства населения и предприятий на банковских счетах) на 1 мая 2021 года составила 49,94 млрд бел. руб., сократившись за январь-апрель на 1,7%, свидетельствуют данные Нацбанка... читать дальше

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