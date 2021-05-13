Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,5143 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,4551 руб., максимальный - 11,5499 руб. Было заключено 272 сделки. Объем торгов составил 932,85 млн руб., что на 15% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,4879 руб. за юань.

13 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 71 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,5143 руб.

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ЛК "Европлан" установила ставку 5-7-го купона облигаций серии БО-06 на уровне 7,4% годовых, говорится в сообщении компании. Компания разместила 10-летний выпуск объемом 3 млрд рублей в мае 2019 года по ставке 9,4% годовых. По выпуску предстоит оферта с исполнением 28... Компания разместила 10-летний выпуск объемом 3 млрд рублей в мае 2019 года по ставке 9,4% годовых. По выпуску предстоит оферта с исполнением 28... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 58057,134 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 365,515 млрд руб., или на...

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Владельцы облигаций ООО "Дядя Дёнер" серий БО-П01 и БО-П02 могут требовать их досрочного погашения в силу нарушения ковенант, говорится в сообщениях представителей владельцев облигаций ООО "Монотон" и ООО "Юнилайн капитал менеджмент". По имеющейся у представителей... По имеющейся у представителей... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 71 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,5143 руб. Минимальный курс юаня составил 11,4551 руб., максимальный - 11,5499 руб. Было заключено 272 сделки.... Минимальный курс юаня составил 11,4551 руб., максимальный - 11,5499 руб. Было заключено 272 сделки.... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3403 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 89,6129 руб. Минимальный курс евро составил 89,18 руб., максимальный - 90,0725 руб. Было заключено 7335 сделок.... Минимальный курс евро составил 89,18 руб., максимальный - 90,0725 руб. Было заключено 7335 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 643 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,2173 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,8075 руб., максимальный - 74,65 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 73,8075 руб., максимальный - 74,65 руб. Было заключено... читать дальше

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ОО "Онлайн микрофинанс" установило ставку 9-12-го купона 3-летних облигаций серии БО-01 объемом 300 млн рублей в размере 12,75% годовых, говорится в сообщении компании. Компания разместила выпуск в мае 2019 года. Ставка текущего купона установлена на уровне 15% годовых.... Компания разместила выпуск в мае 2019 года. Ставка текущего купона установлена на уровне 15% годовых.... читать дальше

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Германо-российская внешнеторговая палата (AHK) прогнозирует рост инвестиций немецких предприятий в России в 2021 году. AHK ожидает наверстывания в сфере инвестиций после обвала, вызванного локдауном из-за пандемии коронавируса в 2020 году, передает "Немецкая волна" со ссылкой на... читать дальше

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Потребительские цены в РФ за период с 5 по 11 мая 2021 г. выросли на 0,1%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). На трех предыдущих неделях инфляция составляла 0,2%. С начала мая потребительские цены увеличились на 0,2%, с начала года - на 3%. С начала мая потребительские цены увеличились на 0,2%, с начала года - на 3%. В... В... читать дальше

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Рынок акций РФ, открывшийся в минусе, сократил потери вместе с фондовой Европой. Однако отскок сдержала слабая нефть. По итогам сегодняшних торгов фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона снизились вслед за падением американского рынка акций... По итогам сегодняшних торгов фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона снизились вслед за падением американского рынка акций... читать дальше

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Динамика финансовых потоков в апреле указывает на заметный рост деловой активности по сравнению с первым кварталом 2021 года в отраслях, ориентированных на внешний и промежуточный спрос, говорится в сообщении Банка России. В потребительских и инвестиционных отраслях... В потребительских и инвестиционных отраслях... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок продолжают ощутимо снижаться в ходе торгов в четверг на новостях о возобновлении работы трубопровода Colonial в США, а также на сообщениях о ситуации с COVID-19 в Индии. Крупнейший трубопровод в США возвращается к работе после кибератаки,... Крупнейший трубопровод в США возвращается к работе после кибератаки,... читать дальше

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Частные инвесторы вложили в апреле в российские акции на "Московской бирже" рекордные 77,1 млрд рублей, говорится в сообщении торговой площадки. Наибольший приток инвестиций пришелся на неделю с 26 по 30 апреля - 37,4 млрд рублей. Например, в январе розничные инвесторы... Например, в январе розничные инвесторы... читать дальше

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ербанк России принял решение досрочно погасить облигации серии БО-19 объемом 15 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Погашение состоится в дату окончания 8-го купона, 30 мая. Погашение состоится в дату окончания 8-го купона, 30 мая. Выпуск сроком обращения 10 лет был размещен в мае 2017 года по... Выпуск сроком обращения 10 лет был размещен в мае 2017 года по... читать дальше

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Некоторый крупнейшие американские банки, включая JPMorgan Chase & Co., Wells Fargo & Co. и U.S. Bancorp, могут начать выдавать кредитные карты клиентам, у которых нет кредитной истории, пишет The Wall Street Journal. По информации источников газеты, банки намерены использовать... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1049 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,2894 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,8025 руб., максимальный - 74,73 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 73,8025 руб., максимальный - 74,73 руб. Было... читать дальше

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