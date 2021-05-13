Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 89,6129 руб.

Минимальный курс евро составил 89,18 руб., максимальный - 90,0725 руб. Было заключено 7335 сделок. Объем торгов составил 27618,44 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 89,4225 руб. за евро.

13 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3403 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 89,6129 руб.

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ЛК "Европлан" установила ставку 5-7-го купона облигаций серии БО-06 на уровне 7,4% годовых, говорится в сообщении компании. Компания разместила 10-летний выпуск объемом 3 млрд рублей в мае 2019 года по ставке 9,4% годовых. По выпуску предстоит оферта с исполнением 28... Компания разместила 10-летний выпуск объемом 3 млрд рублей в мае 2019 года по ставке 9,4% годовых. По выпуску предстоит оферта с исполнением 28... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 58057,134 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 365,515 млрд руб., или на...

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Владельцы облигаций ООО "Дядя Дёнер" серий БО-П01 и БО-П02 могут требовать их досрочного погашения в силу нарушения ковенант, говорится в сообщениях представителей владельцев облигаций ООО "Монотон" и ООО "Юнилайн капитал менеджмент". По имеющейся у представителей... По имеющейся у представителей... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 71 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,5143 руб. Минимальный курс юаня составил 11,4551 руб., максимальный - 11,5499 руб. Было заключено 272 сделки.... Минимальный курс юаня составил 11,4551 руб., максимальный - 11,5499 руб. Было заключено 272 сделки.... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3403 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 89,6129 руб. Минимальный курс евро составил 89,18 руб., максимальный - 90,0725 руб. Было заключено 7335 сделок.... Минимальный курс евро составил 89,18 руб., максимальный - 90,0725 руб. Было заключено 7335 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 643 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,2173 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,8075 руб., максимальный - 74,65 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 73,8075 руб., максимальный - 74,65 руб. Было заключено... читать дальше

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ОО "Онлайн микрофинанс" установило ставку 9-12-го купона 3-летних облигаций серии БО-01 объемом 300 млн рублей в размере 12,75% годовых, говорится в сообщении компании. Компания разместила выпуск в мае 2019 года. Ставка текущего купона установлена на уровне 15% годовых.... Компания разместила выпуск в мае 2019 года. Ставка текущего купона установлена на уровне 15% годовых.... читать дальше

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Германо-российская внешнеторговая палата (AHK) прогнозирует рост инвестиций немецких предприятий в России в 2021 году. AHK ожидает наверстывания в сфере инвестиций после обвала, вызванного локдауном из-за пандемии коронавируса в 2020 году, передает "Немецкая волна" со ссылкой на... читать дальше

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Потребительские цены в РФ за период с 5 по 11 мая 2021 г. выросли на 0,1%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). На трех предыдущих неделях инфляция составляла 0,2%. С начала мая потребительские цены увеличились на 0,2%, с начала года - на 3%. С начала мая потребительские цены увеличились на 0,2%, с начала года - на 3%. В... В... читать дальше

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Рынок акций РФ, открывшийся в минусе, сократил потери вместе с фондовой Европой. Однако отскок сдержала слабая нефть. По итогам сегодняшних торгов фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона снизились вслед за падением американского рынка акций... По итогам сегодняшних торгов фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона снизились вслед за падением американского рынка акций... читать дальше

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Динамика финансовых потоков в апреле указывает на заметный рост деловой активности по сравнению с первым кварталом 2021 года в отраслях, ориентированных на внешний и промежуточный спрос, говорится в сообщении Банка России. В потребительских и инвестиционных отраслях... В потребительских и инвестиционных отраслях... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок продолжают ощутимо снижаться в ходе торгов в четверг на новостях о возобновлении работы трубопровода Colonial в США, а также на сообщениях о ситуации с COVID-19 в Индии. Крупнейший трубопровод в США возвращается к работе после кибератаки,... Крупнейший трубопровод в США возвращается к работе после кибератаки,... читать дальше

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Частные инвесторы вложили в апреле в российские акции на "Московской бирже" рекордные 77,1 млрд рублей, говорится в сообщении торговой площадки. Наибольший приток инвестиций пришелся на неделю с 26 по 30 апреля - 37,4 млрд рублей. Например, в январе розничные инвесторы... Например, в январе розничные инвесторы... читать дальше

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ербанк России принял решение досрочно погасить облигации серии БО-19 объемом 15 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Погашение состоится в дату окончания 8-го купона, 30 мая. Погашение состоится в дату окончания 8-го купона, 30 мая. Выпуск сроком обращения 10 лет был размещен в мае 2017 года по... Выпуск сроком обращения 10 лет был размещен в мае 2017 года по... читать дальше

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Некоторый крупнейшие американские банки, включая JPMorgan Chase & Co., Wells Fargo & Co. и U.S. Bancorp, могут начать выдавать кредитные карты клиентам, у которых нет кредитной истории, пишет The Wall Street Journal. По информации источников газеты, банки намерены использовать... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1049 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,2894 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,8025 руб., максимальный - 74,73 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 73,8025 руб., максимальный - 74,73 руб. Было... читать дальше

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