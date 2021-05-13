Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 11:30 мск 13 мая составил 74,3566 руб.

С 15 апреля 2003 г. Банк России устанавливает официальный курс доллара США к российскому рублю на основе средневзвешенного значения курса доллара США на торгах со сроком расчетов "завтра", сложившегося по состоянию на 11:30 дня торгов.

13 мая. FINMARKET.RU - На 11:30 мск средневзвешенныйк российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 750 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 74,3566 руб. По сравнению с уровнем, сформировавшимся к этому времени накануне, среднезвешенный курс доллара США вырос на 3166 пунктов.

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 199 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,5249 руб. Минимальный курс юаня составил 11,5163 руб., максимальный - 11,6199 руб. Было заключено 49... Минимальный курс юаня составил 11,5163 руб., максимальный - 11,6199 руб. Было заключено 49... читать дальше

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